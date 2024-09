Présence du virus du Nil occidental confirmée chez des oiseaux morts du Nord

TIMISKIMING – Une unité de santé du nord alerte les résidents du virus du Nil occidental identifié chez des oiseaux morts dans tout le district.

Le Bureau de santé du Timiskaming (BST) a publié hier (12 septembre) un communiqué soulignant l’importance de prendre des mesures préventives contre les piqûres de moustiques et fournissant des instructions claires pour manipuler en toute sécurité les oiseaux morts.

Selon le THU, le virus du Nil occidental se transmet aux humains et aux animaux par la piqûre d’un moustique infecté.

Bien que toutes les piqûres de moustiques ne conduisent pas à une maladie, THU a déclaré qu’il était essentiel d’être conscient des risques potentiels.

Selon les autorités sanitaires, environ 80 % des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme. Chez celles qui contractent la maladie, les symptômes sont généralement légers et ressemblent à ceux de la grippe.

Les cas graves sont rares et touchent moins d’un pour cent des personnes infectées, a précisé l’unité de santé. Toutefois, toute personne ne se sentant pas bien doit consulter un médecin.

Manipuler les oiseaux morts en toute sécurité

Les personnes qui rencontrent un oiseau mort doivent éviter tout contact direct afin de minimiser tout risque potentiel, a déclaré THU.

Pour vous débarrasser de l’oiseau en toute sécurité, utilisez une pelle ou des gants pour le manipuler et placez-le dans un sac en plastique. Fermez solidement le sac, placez-le dans un autre sac en plastique, puis jetez-le à la poubelle. Après avoir manipulé l’oiseau, lavez-vous soigneusement les mains avec de l’eau et du savon.

Prévention du virus du Nil occidental

Pour réduire le risque de transmission du virus, l’unité de santé indique qu’il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir les piqûres de moustiques.

À l’extérieur, optez pour des vêtements de couleur claire, des chaussures fermées, des chaussettes et des chemises et pantalons à manches longues.

Appliquez un répulsif contenant du DEET ou de l’icaridine sur la peau et les vêtements exposés, en suivant attentivement les instructions du fabricant.

Évitez de rester dehors à l’aube et au crépuscule, lorsque les moustiques sont les plus actifs.

Réparez tous les trous dans les moustiquaires, les fenêtres et les portes pour empêcher les moustiques d’entrer dans votre maison.

Changez régulièrement l’eau des bains d’oiseaux, maintenez la circulation de l’eau de la piscine et du bassin d’ornement et couvrez les ouvertures des barils de pluie.

Videz l’eau stagnante des gouttières et des caniveaux obstrués, des poubelles, des pots de fleurs et des soucoupes, des brouettes, des couvertures de piscine, des pataugeoires, des jouets et des vieux pneus

Pour plus d’informations et de mises à jour, visitez le site Web du THU ici.