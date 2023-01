Prescott surpasse Brady, les Cowboys dominent les Buccaneers 31-14

TAMPA, Floride (AP) – Tant pis pour l’idée que Dak Prescott et les Cowboys de Dallas pourraient ne pas être à la hauteur du défi de battre Tom Brady.

Prescott a joué son meilleur match depuis des semaines, lançant pour quatre touchés et courant pour un autre pour répondre aux critiques de “America’s Team” avec une déroute 31-14 de Brady et des Buccaneers de Tampa Bay dans un match éliminatoire NFC wild-card lundi soir.

“Cela montre simplement qu’il est résilient”, a déclaré le secondeur des Cowboys Micah Parsons. « La lumière est différente sur Dak. Je pense que la critique est injuste et injuste parfois. Mais la façon dont il le gère, la façon dont il revient à chaque fois et montre qui il est vraiment, c’est un honneur pour le travail qu’il a fait. Cela nous fait continuer à croire à chaque fois.

Prescott a complété 25 des 33 passes pour 305 verges et a joué au ballon sans chiffre d’affaires pour la première fois en huit matchs alors que les Cowboys (13-5) dominaient les Bucs apathiques (8-10) dans ce qui pourrait s’avérer être le dernier match de Brady en un uniforme de Tampa Bay.

“Ce n’est pas la façon dont nous voulions que cela se termine”, a déclaré Brady. “Un peu typique de la façon dont nous avons joué toute la saison.”

Dallas a battu Brady pour la première fois de la carrière du septuple champion du Super Bowl et a remporté les séries éliminatoires sur la route pour la première fois en 30 ans pour gagner un voyage à San Francisco pour affronter les 49ers lors de la ronde de division NFC dimanche prochain.

“Vous avez regardé cette équipe qui avait toutes les raisons du monde d’avoir des critiques – vous pouvez appeler cela le doute, vous pouvez l’appeler comme vous voulez – et ils sont revenus et ce n’est pas la même équipe qui est venue en ville”, Cowboys a déclaré le propriétaire Jerry Jones. “Ils sont une meilleure équipe après avoir battu Tampa et battu un grand joueur au quart-arrière.”

Les Cowboys avaient perdu huit matchs éliminatoires consécutifs à l’extérieur depuis leur victoire au match de championnat NFC à San Francisco le 17 janvier 1993.

Ils sortaient également d’une mauvaise performance lors d’une défaite déséquilibrée de fin de saison régulière contre Washington.

“Je n’ai pas écouté”, a déclaré Prescott à propos de toutes les discussions sur le fait que les Cowboys n’étaient pas prêts pour les séries éliminatoires.

“Je n’ai tout simplement pas écouté les opinions des autres, les pensées des autres. Je me suis assuré que j’étais conscient de ce que je mettais dans ma propre tête », a ajouté Prescott. “J’ai un excellent casting de soutien dans mon équipe, des gens qui croient en moi. C’est tout ce qui compte vraiment pour moi, et reste concentré sur ce que je peux faire.

À peu près la seule chose qui a mal tourné pour les Cowboys, c’est que le botteur Brett Maher a raté ses quatre premiers points supplémentaires, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire de la NFL à en manquer autant dans un match. Maher s’est finalement converti à sa cinquième tentative après que l’entraîneur Mike McCarthy ait décidé de ne pas l’envoyer pour tenter un placement à peu près à la même distance qu’un PAT.

Le receveur de Tampa Bay, Russell Gage, a été attaché à un panneau arrière et transporté hors du terrain à la fin du quatrième quart. Gage a glissé et est tombé sur le gazon en parcourant un itinéraire et a pris un coup au cou en descendant. Il n’a pas pu se relever et le silence s’est abattu sur le stade alors que les joueurs se sont agenouillés et que le personnel médical s’est occupé de lui.

L’entraîneur Todd Bowles a déclaré que Gage avait été transporté à l’hôpital pour une commotion cérébrale et qu’il était évalué pour une blessure au cou. La blessure de Gage est survenue deux semaines après que la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimée sur le terrain lors d’un match lundi soir à Cincinnati.

Brady, qui a signé avec Tampa Bay en 2020 et a mené les Bucs à un titre du Super Bowl il y a deux ans, sera agent libre cet hiver. Il a brièvement pris sa retraite en février dernier avant de changer d’avis et de revenir pour une 23e saison à 45 ans.

Brady a lancé 66 passes, un sommet en carrière, en complétant 35 pour 351 verges, y compris des touchés en seconde période de 30 verges à Julio Jones et de 8 verges à Cameron Brate. Il a été limogé deux fois et a également lancé une interception coûteuse – un choix de zone finale au deuxième quart du Dallas 5 qui a empêché les Bucs de potentiellement prendre les devants alors qu’ils ne menaient que 6-0.

Prescott a lancé la première de ses deux passes de TD à Dalton Schultz pour faire démarrer les Cowboys, puis a transformé la première interception de zone rouge de Brady depuis 2019 en points en terminant un entraînement de 15 jeux et 80 verges en encerclant l’extrémité gauche pour un 1 yard TD exécuté sur le quatrième essai.

Le quart-arrière de Dallas a élargi l’avance à 18-0 avec un lancer de TD de 11 verges à Schultz, puis a lancé 2 verges à Michael Gallup pour une avance de 24 points au début du troisième quart. Cela aurait pu être 28-0 si Maher n’avait pas raté les quatre points supplémentaires.

La dernière passe de TD de Prescott, une passe de 18 verges à CeeDee Lamb en quatrième et quatrième, a permis aux Cowboys de mener 31-6 avec 10:13 à jouer.

Peu de choses ont été faciles cette saison pour les Bucs, juste la quatrième équipe de l’histoire de la NFL à se qualifier pour les séries éliminatoires avec un record de défaites en une année sans grève.

Alors que Brady a battu son propre record de la ligue pour les réussites en une saison et s’est classé troisième en verges par la passe derrière Patrick Mahomes et Justin Herbert, Tampa Bay a terminé 25e avec 18,4 points par match et n’a jamais remporté plus de deux de suite tout en retenant la Caroline, La Nouvelle-Orléans et Atlanta se répéteront en tant que champions NFC Sud.

“C’est toujours difficile”, a déclaré Brady à propos de la fin décevante de la saison. « Mais nous ne l’avons pas mérité. Ils l’ont fait.

BLESSURES

Cowboys : TE Peyton Hendershot (cuisse) a quitté le match au premier quart. … T Jason Peters (hanche) a boité au deuxième quart et n’est pas revenu.

Buccaneers: C Ryan Jensen a été activé de la réserve blessée à la liste active après avoir raté toute la saison régulière en raison d’une blessure au genou subie le deuxième jour du camp d’entraînement. Il a été immédiatement inséré dans le onze de départ.

SUIVANT

Cowboys : À San Francisco dimanche prochain lors de la ronde divisionnaire.

Buccaneers : L’attente commence pour savoir si Brady prendra sa retraite, reviendra pour une quatrième saison avec Tampa Bay ou signera avec un autre club en agence libre.

Fred Goodall, l’Associated Press