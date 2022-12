Près d’un tiers des Britanniques admettent avoir gaspillé de la nourriture à Noël – 10% de la bouffe festive finissant à la poubelle

PLUS de 10 % des épiceries de Noël des Britanniques finiront à la poubelle en cette saison festive, selon une étude.

Un sondage auprès de 2 000 adultes qui fêtent Noël a révélé que 61 % surachètent pour s’assurer de ne pas en manquer.

WAY5EJ Dinde de Noël. Nourriture festive traditionnelle pour Noël ou Thanksgiving Crédit : Alamy

Mais cela amène la moitié d’entre eux à admettre qu’ils gaspillent plus de nourriture que d’habitude à cette période de l’année.

Et 16% ont du mal à évaluer à quel point ils ont besoin de les mener à bien.

Mais dans le but de limiter la quantité de nourriture qui est jetée, 35% vont forcer les aliments qu’ils n’aiment pas particulièrement.

Alors que 38% donneront des restes à leurs invités à emporter, 41% essaieront de faire preuve de créativité dans la cuisine pour utiliser leurs restes.

Les sandwichs sont le plat de reste le plus populaire et 39 % aiment pimenter les choses le lendemain de Noël avec un curry.

Un peu plus d’un tiers se tournent vers le traditionnel bouillon et couinement, et 31 % jettent leurs restes dans une soupe copieuse.

La recherche a été commandée par Waitrose dans le cadre de sa campagne visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire des ménages britanniques d’ici 2030.

Pour aider les clients à faire des économies et à planifier leurs repas avec soin, les chefs du supermarché ont concocté leurs astuces pour tirer le meilleur parti des restes festifs.

Zoe Simons, chef principal du développement de la marque chez Waitrose, a déclaré: « Se préparer pour le grand jour peut être une période stressante et excitante, surtout maintenant que nous sommes en mesure d’accueillir à nouveau famille et amis après la pandémie.

«Mais ces deux facteurs peuvent amener les gens à acheter beaucoup plus de nourriture à Noël qu’ils n’en ont réellement besoin – et inévitablement, une partie de cette nourriture se retrouve malheureusement dans la poubelle.

« C’est encourageant d’apprendre que tant de gens prennent soin de réduire ce qu’ils gaspillent, en particulier à Noël et nous voulons aider là où nous le pouvons.

“C’est pourquoi nous avons trouvé des moyens simples et passionnants de donner aux gens l’impulsion nécessaire pour créer quelque chose de spécial avec ce qui peut généralement avoir été jeté.”

La recherche a révélé que les pommes de terre, les carottes et les cochons dans des couvertures sont les aliments les plus populaires des ménages le jour de Noël, suivis des choux et de la dinde.

Avec un tel éventail d’aliments différents, 49 % seraient plus susceptibles de cuisiner avec leurs restes s’ils avaient plus d’inspiration dans la cuisine.

Interrogés plus généralement sur le gaspillage alimentaire, 27 % ont reconnu que leur ménage avait un problème, mais 48 % ont déclaré que leur prise de conscience du problème avait augmenté au cours des cinq dernières années.

Mais l’étude, réalisée via OnePoll, a révélé que 54 % pensent que le gaspillage alimentaire est un problème majeur auquel nous devons nous attaquer ensemble en tant que société.

Zoe Simons a ajouté : « Comme cela a tendance à être le cas avec les problèmes environnementaux, il y a souvent de petits changements que nous pouvons apporter à la maison et qui peuvent faire la différence.

“Personne n’achète de la nourriture avec l’intention de la jeter à la poubelle, mais avec les foyers britanniques qui en rejettent 4,5 millions de tonnes chaque année, vous pouvez prendre de petites mesures pour réduire ces déchets.

«De la planification minutieuse de vos repas pendant la période de Noël pour vous assurer d’acheter la bonne quantité pour le nombre de personnes que vous hébergez, à la façon dont vous stockez votre nourriture.

“Nous avons également facilité la tâche de nos clients en vendant des légumes aux formes étranges ainsi que des morceaux de viande oubliés – et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec FareShare pour faire don de surplus de nourriture aux familles vulnérables à travers le Royaume-Uni.”