Près d’un tiers de la population américaine des sans-abri vit en Californie. Ce vétérinaire s’occupe des animaux de compagnie

OAKLAND, Californie (AP) – Un train surélevé claque le long des voies au-dessus du Dr Kwane Stewart alors que le vétérinaire se fraye un chemin à travers une porte à mailles losangées pour demander à un homme debout près d’un camping-car garé s’il pourrait connaître des animaux de rue dans le besoin.

Michael Evans se dirige immédiatement vers son pit-bull de 11 mois, Bear, son compagnon bien-aimé vivant sous les trains de banlieue grondant de la baie de San Francisco.

« Se concentrer. S’asseoir. C’est mon garçon », dit Evans au chiot plein d’énergie alors qu’il accepte avec empressement l’offre de Stewart.

Un examen rapide du chien révèle une infection modérée de l’oreille qui aurait pu rendre Bear si malade en quelques semaines qu’il aurait peut-être eu besoin d’une sédation. Au lieu de cela, juste là, le Dr Stewart applique une triple goutte de traitement d’antibiotique, d’antifongique et de stéroïdes qui devrait démarrer le processus de guérison.

« C’est mon fils ici, mon fils. C’est mon bras droit », dit un Evans ému à propos de Bear, qui partage le petit camping-car à Oakland. « C’est une bénédiction, vraiment. »

« The Street Vet », comme on l’appelle Stewart, soutient la population sans-abri de Californie et leurs animaux de compagnie depuis près d’une décennie, depuis qu’il a spontanément aidé un homme avec un chien infesté de puces à l’extérieur d’un dépanneur. Depuis lors, Stewart se promène régulièrement au cœur du tristement célèbre Skid Row de Los Angeles, lui donnant un aperçu de la crise des sans-abrisme de l’État – et aussi à quel point ces personnes chérissent et dépendent de leurs animaux de compagnie.

Après avoir traité Bear, Stewart remet à Evans, un greffé de Louisiane, une liste des médicaments qu’il a fournis ainsi que des informations de contact au cas où le chien aurait besoin d’un traitement supplémentaire. Stewart promet toujours de couvrir toutes les dépenses.

« C’était une bonne prise », a déclaré Stewart avant de se diriger vers le prochain arrêt, à West Oakland.

La Californie abrite près d’un tiers de la population sans-abri du pays, selon les données fédérales. Environ les deux tiers de la population sans-abri de Californie ne sont pas abritées, ce qui signifie qu’ils vivent à l’extérieur, souvent entassés dans des campements dans les grandes villes et le long des routes. À l’échelle nationale, jusqu’à 10% des sans-abri ont des animaux de compagnie, selon une estimation du groupe de défense Pets of the Homeless. Stewart pense que ce nombre est plus élevé.

Les refuges pour sans-abri n’autorisent souvent pas les animaux de compagnie, ce qui oblige les gens à prendre des décisions déchirantes. Stewart considère que sa mission est d’aider autant d’entre eux que possible.

Ancien coureur de haies universitaire de 52 ans au Nouveau-Mexique vivant maintenant à San Diego, Stewart est un amoureux des animaux depuis toujours qui a grandi au Texas et au Nouveau-Mexique en essayant de sauver les animaux errants – ou du moins de les nourrir et de prendre soin d’eux. Il a fondé Project Street Vet, une organisation caritative à but non lucratif dédiée à aider les animaux de compagnie sans abri. Stewart a lui-même financé le groupe pendant des années, économisant une partie de son salaire avant de gagner plus tard des sponsors et des donateurs.

Il y a aussi beaucoup de chagrin dans le travail de Stewart. Une fois, il a pratiqué une intervention chirurgicale d’urgence sur une chihuahua enceinte et les deux chiots n’ont pas survécu. Mais le plus souvent, ces propriétaires d’animaux sont plus que reconnaissants de la gentillesse de Stewart. Il suppose que peut-être 1 fois sur 25 quelqu’un refuse son aide.

Stewart crie « Bonjour? » à l’extérieur des tentes, des structures de fortune ou des camping-cars. Il peut généralement dire qu’il y a un animal de compagnie s’il voit une gamelle ou un jouet pour chien. Il porte délibérément son haut bleu marine avec son nom afin que personne ne le confond avec le contrôle des animaux ou d’autres autorités et ne se sente menacé.

« Les gens sont réticents, ils ne savent pas toujours pourquoi je m’approche d’eux. S’ils vont vous demander de mendier ou de mendier, c’est différent, mais si vous les surprenez, ils ne savent pas si vous faites partie des forces de l’ordre ou si vous avez un programme », a-t-il déclaré, « alors je prends les choses très lentement. et je m’annoncerai de loin.

S’approchant de Misty Fancher pour voir si son pit-bull, Addie – acheté dans une station-service à proximité pour 200 $ – pourrait avoir besoin de vaccins, Stewart propose : « Peut-elle avoir des friandises pour que nous puissions nous faire des amis ? »

« Parfois, je m’arrête et je parle », a expliqué Stewart.

Addie est le premier animal de compagnie de Fancher à l’âge adulte et rassure la femme de 42 ans en lui disant qu’elle vit en sécurité dans un quartier relativement instable d’Oakland.

« C’est une très bonne fille », a déclaré Fancher. « Elle éloigne beaucoup de problèmes. Elle me protège. Elle mordra quelqu’un s’il est agressif ou quoi que ce soit envers moi. Elle a avant. Mais elle les décourage simplement d’essayer.

Stewart remarque une piqûre sur la patte du chien à surveiller et lui fait également un vaccin contre la rage, rédigeant un certificat que Fancher conservera comme preuve que son chien est vacciné. Il lui laisse des comprimés pour le déparasitage, des traitements contre les puces et les tiques et, comme d’habitude, ses coordonnées.

Un peu plus tard, Stewart s’arrête aux abords d’un parc à proximité. Il parcourt le périmètre et rencontre un camping-car appartenant à Eric Clark, qui vit au même endroit du centre-ville depuis sept ans. Il a un bouledogue mâle, un pit-bull enceinte et un autre Doberman enceinte.

« Il est difficile de se rendre chez le vétérinaire », a déclaré Clark. « Je t’apprécie. Ils sont de la famille.

Stewart est heureux de pouvoir faire une petite différence comme celle-ci auprès d’une communauté largement incomprise. Il s’efforce de traiter chaque personne dans la rue avec le même professionnalisme et le même soin qu’il traiterait avec un patient de sa clinique vétérinaire. Son mantra : pas de jugement, juste de l’aide.

« Ils vivent dans l’ombre. Ils vivent parmi nous mais pas avec nous », a-t-il déclaré. « … C’est vraiment gratifiant. Cela vous atteint un peu. Quand ils se lamentent sur les moments difficiles qu’ils ont traversés, vous essayez de prendre soin d’eux, de les soutenir.

Janie Mccauley, Associated Press