Près d’un quart du personnel du NHS à Londres refuse les vaccins Covid

Les scientifiques et les ministres craignent que l’hésitation à la vaccination, en particulier dans les zones défavorisées, puisse créer des «poches d’infection» qui continuent d’alimenter la transmission et de ralentir les efforts pour faciliter le verrouillage.

Il y a une préoccupation particulière au sujet des faibles niveaux de participation parmi les membres des communautés ethniques noires, asiatiques et minoritaires, y compris les travailleurs de la santé. Mais les ministres hésitent à rendre la vaccination obligatoire, craignant que cette décision ne rende plus craintifs ceux qui doutent des coups.

Il est apparu le mois dernier que si 80% du personnel des hôpitaux Guy’s et St Thomas de Londres avaient été vaccinés, le taux était d’environ un quart parmi les travailleurs noirs et encore plus bas pour le personnel philippin.

Un porte-parole du NHS a déclaré: « Alors qu’il appartient au gouvernement et au Parlement de décider quels groupes de personnes sont tenus de se faire vacciner, le directeur médical national du NHS et l’infirmière en chef sont d’accord avec Chris Whitty, avec le président du BMA et d’autres dirigeants professionnels qui Le personnel du NHS a le devoir de se faire vacciner à moins d’avoir une raison clinique valable de ne pas le faire.

« Tout membre du personnel du NHS qui n’a pas encore accepté l’offre devrait parler à son employeur de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. »

Martin Machray, infirmier en chef adjoint du NHS à Londres, a déclaré au Sunday Times que les employeurs de la santé et des soins organisaient des événements d’information du personnel et essayaient de rendre les vaccins aussi faciles et pratiques que possible pour les travailleurs.

Pour répondre aux préoccupations et lutter contre la désinformation, NHS London adapte du matériel pour des groupes spécifiques, avec des vidéos d’information traduites dans certaines des langues les plus couramment parlées à Londres.

« Le personnel chargé de la vaccination est essentiel au bon fonctionnement des établissements de santé et de soins, nous travaillons donc avec des fiducies pour nous assurer que tout le personnel se sente en confiance pour prendre le vaccin », a déclaré M. Machray.