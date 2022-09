Près d’un quart des familles en Grande-Bretagne sont des foyers monoparentaux, révèle une nouvelle étude historique

PRESQUE un quart des familles en Grande-Bretagne sont des foyers monoparentaux, révèle aujourd’hui une nouvelle étude historique.

C’est presque le double de la moyenne européenne de 13 % – et plus de 90 % d’entre elles sont des mères célibataires.

La commissaire à l’enfance, Dame Rachel de Souza, demande au prochain Premier ministre de placer les valeurs familiales au cœur de son programme.

Elle soutient qu’ils ont un “effet protecteur” pendant les périodes difficiles et que les enfants avec des familles aimantes sont “plus susceptibles de réussir plus tard dans la vie”.

Sur les 8,2 millions de familles, seuls 63 % sont des couples mariés et 14 % sont des couples cohabitants.

Les 23% de foyers monoparentaux sont beaucoup plus susceptibles de connaître des difficultés financières, prévient Dame Rachel.

Un pourcentage stupéfiant de 49 % des enfants de familles monoparentales grandissent dans une pauvreté relative après les frais de logement.

Les répartitions régionales montrent que 48% des familles du Nord-Est ont du mal à joindre les deux bouts, contre 31% à Londres.

Frappant le tambour pour une vie de famille saine, Dame Rachel dit que les enfants qui s’entendent avec leurs parents à 13 ans gagnent plus à 25 ans.

Et les familles qui dînent ensemble six jours par semaine sont 5 % plus heureuses que celles qui ne le font pas.

Un quart des parents ont développé de meilleures relations avec leurs enfants pendant la pandémie.

Les papas ont également passé 90 minutes en moyenne par jour à s’occuper de leurs enfants pendant le verrouillage contre 47 minutes avant que Covid ne frappe.

Dame Rachel a déclaré: “Les dernières années ont été difficiles pour tout le monde, et la pandémie a réaffirmé l’importance de la famille. Nous savons que si les enfants ont des familles qui les soutiennent, ils ont plus de chances de réussir plus tard dans la vie. Ils sont plus susceptibles avoir des relations saines et une vie heureuse.”