Près d’un quart des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique aux niveaux de sécheresse les plus élevés

Selon les dernières données du gouvernement provincial, seuls deux des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique se situent dans les classifications de sécheresse les plus basses de la province, tandis que près d’un quart sont à des niveaux graves.

Les responsables des feux de forêt et de l’environnement ont donné la dernière mise à jour jeudi (20 juillet) dans ce qui est maintenant des mises à jour hebdomadaires de la situation des feux de forêt et des conditions de sécheresse en Colombie-Britannique, et les niveaux de sécheresse se sont aggravés dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique tandis qu’une région a réussi à voir une diminution.

Huit des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique sont dans des conditions de sécheresse de niveau 5 – le niveau le plus grave – ce qui signifie que les effets négatifs sur les valeurs socioéconomiques ou écosystémiques sont presque certains. C’est le double de la semaine dernière où quatre étaient au plus haut niveau.

Vingt-deux bassins hydrographiques sont restés au niveau de sécheresse 4 ou plus, mais maintenant 34 sont au niveau 3 ou plus. Seul le nord-ouest connaît les classifications de sécheresse les plus basses où les impacts sont rares ou peu probables.

Le directeur du River Forecast Center, Dave Campbell, a déclaré que les niveaux élevés sont « beaucoup, beaucoup plus tôt ». Il a dit que la province connaît des niveaux beaucoup plus typiques en septembre.

D’ici vendredi, plus de 500 pompiers internationaux seront dans la province pour combattre les incendies.

Le directeur des opérations du BC Wildfire Service, Cliff Chapman, a déclaré que les équipages se préparent à des vents importants dans le sud à partir de vendredi et se poursuivant jusqu’à samedi, ce qui pourrait être difficile pour les pompiers.

Le nord pourrait connaître un sursis la semaine prochaine, mais les responsables ne sont « pas totalement confiants » cette année-là. Chapman a ajouté qu’il s’agirait d’un système à basse pression avec des températures plus fraîches.

Plus à venir.

