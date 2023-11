Près d’un million de poulets seront tués dans une ferme du Minnesota à cause de la grippe aviaire

Près d’un million de poulets dans une ferme d’élevage d’œufs du Minnesota seront abattus pour contribuer à limiter la propagation de la grippe aviaire hautement contagieuse après sa confirmation dans ce pays, ont annoncé lundi des responsables.

Le ministère américain de l’Agriculture a annoncé que le virus avait été détecté dans une ferme du comté de Wright, au Minnesota, ainsi que dans trois petits troupeaux du Dakota du Sud et de l’Iowa. Chaque fois que le virus hautement pathogène de la grippe aviaire est détecté dans une ferme, tout le troupeau est tué afin d’empêcher sa propagation à d’autres fermes.

Outre le cas du Minnesota, l’USDA a déclaré que quelque 26 800 dindes seraient tuées dans une ferme du comté de McPherson, dans le Dakota du Sud, et que près de 17 000 oiseaux seraient abattus dans deux fermes du comté de Clay, dans l’Iowa.

L’industrie des œufs et de la volaille est confrontée à une épidémie de grippe aviaire depuis l’année dernière. En 2022, près de 58 millions d’oiseaux – principalement des poulets et des dindes – ont été abattus pour lutter contre le virus, contribuant ainsi à une hausse significative des prix des œufs et des dindes. La ferme du Minnesota est la première exploitation de ponte où la grippe aviaire a été détectée cette année.

Le bilan global a été bien inférieur en 2023 à celui de 2022, car le nombre de cas détectés chez les oiseaux sauvages a chuté et les agriculteurs ont redoublé d’efforts pour empêcher tout contact entre leurs oiseaux et les canards et oies migrant devant leurs fermes. Même après l’abattage de 940 000 poulets dans la ferme du Minnesota, seulement 3,4 millions d’oiseaux environ auront été tués cette année.

Le Minnesota a perdu au total plus de 5,5 millions d’oiseaux depuis le début de l’épidémie. L’Iowa, qui abrite de nombreuses fermes d’élevage d’œufs, a été le plus durement touché avec plus de 16 millions d’oiseaux abattus, dont un cas où 5 millions de poules pondeuses ont dû être tuées. Les fermes d’élevage d’œufs comme celle du Minnesota ont tendance à avoir le plus d’oiseaux dans une ferme. Les exploitations de dinde et de poulet impliquent généralement moins d’oiseaux.

Un certain nombre de cas ont été signalés au cours du mois dernier, principalement dans des élevages de dindes du Minnesota, du Dakota du Sud et de l’Iowa, alors que les oiseaux sauvages commençaient à migrer vers le sud pour l’hiver. Mais le virus peut être trouvé dans n’importe quelle ferme car il se propage facilement, principalement par les excréments d’oiseaux sauvages ou par contact direct avec eux.

Les producteurs d’œufs et de volailles prennent des mesures comme exiger de leurs travailleurs qu’ils changent de vêtements et désinfectent leurs bottes avant d’entrer dans leurs granges, limitent le partage d’outils entre les granges et scellent leurs installations pour empêcher la faune de pénétrer à l’intérieur.

Les autorités soulignent que la grippe aviaire ne constitue pas une menace pour la sécurité alimentaire, car tous les oiseaux d’une ferme où la maladie est présente sont abattus avant d’atteindre l’approvisionnement alimentaire, et une cuisson appropriée de la volaille et des œufs à 165 degrés Fahrenheit (73,89 degrés Celsius) tuer tous les virus. Les infections chez l’homme sont rares et surviennent généralement uniquement chez les personnes exposées de manière prolongée à des oiseaux malades.