Près d’un milliard de dollars ont été dépensés en publicités politiques la semaine dernière

À l’approche du jour des élections, un peu moins d’un milliard de dollars a été dépensé en publicités politiques tout au long du scrutin au cours de la semaine dernière, selon les données de la société de suivi des publicités AdImpact.

Les 994 millions de dollars représentent près d’un dixième des plus de 10 milliards de dollars dépensés en publicité politique jusqu’à présent depuis le début de 2023, sur une période de sept jours seulement. Et même si le jour du scrutin pourrait mettre un terme temporaire à l’assaut des dépenses qui semble avoir dominé chaque pause publicitaire télévisée des dernières semaines, ce n’est pas encore terminé : il reste encore plus de 300 millions de dollars de temps publicitaire futur réservé entre dimanche et mardi.

La course la plus coûteuse de la semaine dernière est, sans surprise, la course à la présidentielle, où plus de 272 millions de dollars ont été dépensés en publicités, selon les données d’AdImpact. La campagne de l’ancien président Donald Trump a dépensé de peu plus de 43,4 à 40,7 millions de dollars pour la campagne de la vice-présidente Kamala Harris entre le 27 octobre et le 2 novembre, mais les super PAC démocrates ont aidé le parti à dépenser de peu plus que les républicains au cours de cette période dans la course à la présidentielle.

La grande majorité des près d’un milliard de dollars dépensés en publicité cette semaine ont été investis dans des élections à la baisse à travers le pays, alors que les candidats et les groupes extérieurs dépensent furieusement dans les courses au Congrès, à la Chambre des représentants, aux questions cruciales du scrutin et à d’autres courses.

Plus de 267 millions de dollars ont été dépensés en publicités dans les courses à scrutin inférieur, c’est-à-dire toutes les autres courses en dehors des courses à la présidence, au gouverneur et au Congrès.

Les deux courses qui attirent le plus de dépenses se trouvent en Floride, avec 19 millions de dollars de dépenses publicitaires pour le référendum sur le droit à l’avortement et environ 18,5 millions de dollars pour le référendum sur la légalisation de la marijuana dans ce pays.

Une autre course à la baisse a vu plus de 10 millions de dollars de dépenses publicitaires au cours de la semaine dernière : le référendum de Californie sur le contrôle des loyers.

Les élections sénatoriales ont rapporté jusqu’à présent 227 millions de dollars.

Trois élections sénatoriales ont attiré chacune plus de 30 millions de dollars au cours de la semaine dernière : dans l’Ohio, le Texas et la Pennsylvanie.

Le Wisconsin et le Michigan se situent au niveau suivant, avec plus de 23 millions de dollars de dépenses la semaine dernière.

Les courses à domicile ont généré plus de 208 millions de dollars de dépenses publicitaires.

Le 19e district de New York (où le républicain Marc Molinaro tente de tenir tête au démocrate Josh Riley) est celui qui en a le plus vu, avec près de 9 millions de dollars de dépenses publicitaires.

Le 45e district de Californie, une course à laquelle participent la représentante républicaine Michelle Steel et le démocrate Derek Tran, est le deuxième plus gros consommateur de publicité avec environ 7,5 millions de dollars, suivi de près par le 27e district de Californie, où le républicain Mike Garcia affronte le démocrate George Whitesides.

Les courses des gouverneurs n’ont dépensé que 18 millions de dollars en publicité la semaine dernière, grâce à un manque relatif de courses compétitives ce cycle.

La course ouverte au poste de gouverneur du New Hampshire, mettant en vedette l’ancienne sénatrice républicaine Kelly Ayotte et l’ancienne maire démocrate de Manchester Joyce Craig, connaît le plus de dépenses publicitaires (6,7 millions de dollars).

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com