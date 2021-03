Près d’un cinquième de tous les aliments produits dans le monde se retrouvent à la poubelle, selon un rapport de l’ONU

Près d’un cinquième de tous les aliments produits pour être consommés par les consommateurs sont gaspillés, a déclaré le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) dans un nouveau rapport, notant que la plupart des déchets (61%) sont en réalité produits par les ménages.

L’indice mondial du gaspillage alimentaire, publié jeudi par le PNUE, a révélé que 17 pour cent des aliments – quelque 931 millions de tonnes – produits en 2019 se sont retrouvés dans des bacs. Le chiffre surprenant n’inclut pas les aliments qui ont été gaspillés pendant la production ou pendant le stockage et qui ne sont jamais parvenus aux consommateurs.

Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, a déclaré que la réduction du gaspillage alimentaire réduirait les émissions de gaz à effet de serre, ralentirait la destruction de la nature, améliorerait la disponibilité des aliments et économiserait de l’argent en période de récession mondiale.

Si nous voulons prendre au sérieux la lutte contre le changement climatique, la perte de nature et de biodiversité, la pollution et les déchets, les entreprises, les gouvernements et les citoyens du monde entier doivent faire leur part pour réduire le gaspillage alimentaire.

Le PNUE a déclaré que 690 millions de personnes étaient touchées par la faim en 2019 et que trois milliards n’avaient pas les moyens de s’offrir une alimentation saine. Même encore, le rapport a constaté que parmi presque tous les pays qui mesuraient le gaspillage alimentaire, les niveaux étaient substantiels quel que soit le niveau de revenu.

L’agence a constaté que la plupart de ces déchets proviennent des ménages, qui rejettent 11% de la nourriture totale disponible au stade de la consommation de la chaîne d’approvisionnement, tandis que les services alimentaires et les points de vente en gaspillent respectivement 5 et 2%.

Les données du rapport du PNUE incluaient les déchets alimentaires qui se produisent dans les points de vente au détail, les restaurants et les maisons et couvraient également les aliments et les parties non comestibles telles que les os et les coquillages.

« [E]Même si les parties non comestibles (os, noyaux, coquilles d’œufs, etc.) prédominent dans les pays à faible revenu, le gaspillage alimentaire total dans ces zones est suffisant pour que les approches circulaires ou d’autres stratégies de réacheminement du gaspillage alimentaire soient importantes ». le rapport a noté.

