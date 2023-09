Près d’un an après que les appareils auditifs soient devenus plus faciles à obtenir, une enquête suggère que les gens ne les portent toujours pas

Une règle nationale autorisant la vente libre d’appareils auditifs pour le traitement d’une perte auditive légère ou modérée est entrée en vigueur l’automne dernier. C’était un gros problème car cela supprimait l’obligation d’obtenir une ordonnance et un appareillage (ce qui nécessite un rendez-vous, un appareillage en personne et plus d’argent) ainsi que la vente d’appareils moins chers. (Une bonne paire d’appareils auditifs en vente libre vous coûtera entre 800 et 3 000 dollars, mais les gens peuvent quand même économiser en moyenne une somme d’argent. quelques milliers de dollars avec OTC par rapport aux appareils sur ordonnance.)

Mais près d’un an plus tard, nous n’avons peut-être pas encore constaté un réel impact de la disponibilité des aides auditives en vente libre, selon une étude. enquête publié mardi par l’American Speech-Language-Hearing Association, une association d’audiologistes, d’orthophonistes et d’autres experts en santé auditive.

Alors que plus de la moitié des adultes de 40 ans et plus interrogés ont reconnu que leur audition n’était pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être, ou ont déclaré qu’ils souffraient d’une perte auditive, seuls 8 % ont déclaré avoir été traités pour cela. La raison la plus courante pour laquelle ils n’ont pas demandé d’aide professionnelle en cas de perte auditive était qu’ils ne pensaient pas que c’était « suffisamment grave » pour justifier un traitement ou un appareil auditif.

Parmi les personnes malentendantes, seulement 2 % ont déclaré avoir acheté une aide auditive en vente libre au cours des six derniers mois. Seulement 4 % ont déclaré avoir l’intention d’acheter une aide auditive en vente libre.

L’enquête a été menée entre fin juin et début juillet par YouGov, une société de sondage en ligne. C’était une autodéclaration, donc aucun test auditif n’a été effectué. Il n’y avait également aucun moyen de confirmer que la personne avait acheté un véritable appareil OTC au lieu d’un appareil d’amplification sonore.

Lindsay Creed, audiologiste et directrice associée des cabinets d’audiologie à l’ASHA, a déclaré que les résultats étaient « quelque peu prévisibles ». Alors que beaucoup d’entre nous espéraient que les gens afflueraient vers les appareils auditifs en vente libre une fois que la barrière des prix aurait été abaissée et que le traitement de la perte auditive serait devenu plus disponible, le faible recours aux appareils auditifs suggère que de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier d’une aide auditive en vente libre n’ont toujours pas été traitées. perte auditive, ce qui les amène à attendre plus longtemps (généralement des années) avant de recevoir un traitement.

Une perte auditive non traitée a souvent des impacts sur votre santé globale et votre capacité à communiquer. Des recherches récentes ont montré que le traitement de la perte auditive avec une aide auditive peut réduire de moitié le risque de démence, par exemple.

« Nous devons vraiment nous assurer que le public est conscient de ces facteurs de risque et que l’audition est liée à bien plus encore en termes de qualité de vie », a déclaré Creed.

Mon audition est-elle « suffisamment mauvaise » pour une aide auditive ?



La raison la plus courante pour laquelle les personnes interrogées ne cherchaient pas de traitement ou d’aide pour leurs difficultés auditives était la conviction que leurs difficultés auditives n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un traitement ou du temps. Mais l’objectif des appareils en vente libre est de cibler les personnes aux premiers stades de la perte auditive : ils sont réservés aux adultes souffrant d’une perte auditive légère ou modérée ; les enfants et les personnes souffrant d’une perte auditive « sévère » doivent encore être équipés par un professionnel. Selon Creed, cela pourrait témoigner de la nécessité de mieux informer sur les appareils OTC et à qui ils sont destinés.

« L’objectif des aides auditives en vente libre était d’accroître l’accessibilité et le coût abordable du traitement de la perte auditive pour les adultes souffrant d’une perte auditive légère ou modérée », a-t-elle déclaré. Creed note qu’il semble y avoir une meilleure compréhension de l’importance de demander des soins à un professionnel, comme un audiologiste. Professionnels de la santé auditive, dont ASHA recommander vous faites examiner votre audition et vos oreilles avant d’acheter un appareil en vente libre.

D’autres raisons citées par les personnes pour ne pas envisager un traitement auditif étaient le fait de ne pas considérer le traitement auditif comme une « priorité », la peur de paraître vieille ou de vieillir, de ne pas savoir où s’adresser pour obtenir des soins et les coûts.

« Notre enquête montre que la plupart des individus sont prêts à payer environ deux cents dollars pour une aide auditive en vente libre », a noté Creed, ce qui est bien loin du prix de certains appareils en vente libre sur le marché.

Selon Creed, en plus de réduire la stigmatisation associée aux aides auditives grâce à une plus grande représentation et à une baisse (espérée) du prix des aides auditives en vente libre à mesure que davantage d’entreprises sont en concurrence sur le marché, l’extension de la couverture d’assurance pour les aides auditives sera un étape importante vers un accès accru aux appareils auditifs. Cela peut être particulièrement important pour les personnes souffrant d’une perte auditive sévère, qui ont besoin d’un appareil sur ordonnance. Assurance-maladie ne couvre pas le coût des aides auditives, et il y a beaucoup de travail à faire en dehors du marché des aides auditives pour améliorer la santé auditive des gens.

« L’OTC n’est en réalité qu’une pièce du puzzle », a déclaré Creed.

Apprenez-en davantage sur les signes indiquant que vous devriez faire tester votre audition, les sources inattendues de dommages auditifs et les conseils pour trouver la bonne paire d’aides auditives.