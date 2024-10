Près d’un an après avoir suspendu ses recherches, Kansas City va à nouveau chercher un nouveau chef des pompiers

Près d’un an après il a suspendu la recherche d’un nouveau chef des pompiers à Kansas Cityle directeur municipal Brian Platt republiera le poste la semaine prochaine, a déclaré Platt vendredi dans son bulletin d’information interne hebdomadaire destiné aux membres du conseil municipal, dont un extrait a été obtenu par The Star.

Cette décision intervient près de deux ans après la démission de Donna Lake de son poste de chef en janvier 2023 et 11 mois après que Platt a suspendu la recherche de son remplaçant en décembre dernier.

À l’époque, il avait déclaré aux membres du conseil dans un autre bulletin d’information qu’il interrompait les recherches « pendant quelques mois » afin que la ville puisse conclure les négociations du contrat de travail avec Local 42 de l’Association Internationale des Pompiersqui représente la plupart des employés du KCFD ayant le grade de capitaine ou moins.

Mais ces négociations collectives ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Le contrat n’a été approuvé qu’à la mi-août et comprend une clause qui révoque le droit des futurs pompiers de poursuivre le département pour discrimination et exige à la place que ces réclamations passent par un processus interne appelé arbitrage.

Le chef des pompiers de Kansas City, Ross Grundyson, à gauche, regarde le maire Quinton Lucas célébrer l’approbation d’un nouveau contrat de travail de cinq ans avec les membres de la section locale 42 de l’Association internationale des pompiers en août.

Dans l’édition de cette semaine des « Mises à jour du City Manager », Platt a cité ce retard et la mort d’un pompier lors d’un exercice d’entraînement le mois dernier comme raison pour laquelle la ville a attendu jusqu’à maintenant pour relancer la recherche d’un nouveau chef des pompiers.

« La semaine prochaine, nous publierons à nouveau le poste de chef du KCFD après une pause intentionnelle pour assurer la stabilité pendant le processus de négociations syndicales de la section locale 42 (qui a pris beaucoup plus de temps que prévu) et ensuite aussi après la perte d’un pompier », a écrit Platt dans le communiqué. extrait du bulletin d’information. Il est allé faire l’éloge Ross Grundysonque Platt a nommé comme remplaçant intérimaire de Lake en janvier 2023 et a depuis lors supprimé le mot intérimaire de son titre sans aucune explication.

« Le chef Grundyson a été l’un des meilleurs chefs de pompiers de cette ville et nous sommes tous très reconnaissants pour son service », a écrit Platt. « Il a fait beaucoup pour mieux soutenir les pompiers et améliorer notre réactivité et notre prestation de services, et nous le remercions d’être resté un peu plus longtemps que prévu pour assumer ce rôle.

« Nous n’avons pas nécessairement de date limite pour prendre une décision, mais nous tiendrons tout le monde au courant des progrès et des prochaines étapes. »

Près de deux ans après le départ à la retraite du chef des pompiers Donna Lake, le directeur municipal Brian Platt affirme que la ville relance ses recherches pour remplacer le chef par intérim Ross Grundyson.

La directrice adjointe de la ville, Melissa Kozakiewicz, a confirmé l’authenticité de l’extrait du bulletin d’information, que la ville ne considère pas comme un dossier ouvert au public car il s’agit d’une communication « interne » entre Platt et le conseil.

Elle a également salué la gestion du département par Grundyson.

Mais le temps qu’il a passé à diriger le département à titre intérimaire a suscité des critiques et de la confusion quant à savoir s’il est resté chef « par intérim » ou s’il a été discrètement promu chef plus tôt cette année, malgré l’absence du diplôme universitaire que le premier ministre avait obtenu. l’offre d’emploi indiquait qu’elle était requise pour le poste.

Comme l’étoile signalé le mois dernierles candidats potentiels ont été informés qu’ils ne seraient pas pris en considération pour le poste de chef permanent s’ils postulaient pour le poste intérimaire. Plusieurs d’entre eux avaient embauché des avocats qui prenaient les mesures procédurales nécessaires pour intenter des poursuites pour discrimination, et beaucoup d’entre eux étaient des femmes ou des personnes de couleur qui satisfaisaient largement aux qualifications minimales pour être chef. Grundyson est blanc et, même s’il a fréquenté l’université, il n’a pas obtenu de baccalauréat.

Le directeur de Kansas City, Brian Platt, a annoncé dans un communiqué de presse du 27 janvier 2023 la nomination du chef adjoint des pompiers Ross Grundyson au poste de chef des pompiers par intérim du service d’incendie de la ville de Kansas City.

Quel que soit son titre, Grundyson occupe ce poste depuis bien plus longtemps que tout autre chef par intérim de l’histoire moderne.

« Ils n’ont pas postulé pour le poste de chef par intérim parce qu’on leur a dit qu’ils ne pourraient pas être chef (s’ils le faisaient) », a déclaré l’avocat de l’un d’eux au Star pour cette histoire. « Les procédures et le processus de candidature (la ville) définis sont épouvantables. »

Grundyson travaille au département depuis 29 ans et est éligible à la retraite.

Le KCFD a longtemps été accusé de parti pris et de favoritisme dans ses pratiques d’embauche et de promotion, ainsi que de favoriser un environnement de travail hostile pour ceux qui ne font pas partie du groupe démographique masculin blanc qui a façonné la culture du département pendant de nombreuses décennies, selon un rapport. la ville commandée après The Star a publié une série d’articles en 2020 sur le racisme et le sexisme au sein du KCFD.

Cette série a également suscité une Enquête en cours du ministère américain de la Justice si les pompiers sont « engagés dans un schéma ou une pratique de discrimination contre les individus noirs » en violation de la loi sur les droits civils de 1964.