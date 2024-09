Près d’un Américain sur dix déclare être gravement obèse, selon une étude

L’obésité est élevée et stable aux États-Unis, mais la proportion de personnes souffrant d’obésité sévère – en particulier les femmes – a augmenté depuis dix ans, selon une nouvelle étude gouvernementale.

Le taux d’obésité aux États-Unis est d’environ 40 %, selon une enquête menée de 2021 à 2023 auprès d’environ 6 000 personnes. Près d’une personne interrogée sur dix a signalé une obésité grave, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Les femmes étaient près de deux fois plus susceptibles que les hommes de déclarer une obésité grave.

Le taux d’obésité global semble diminuer par rapport à l’enquête 2017-2020, mais le changement n’est pas considéré comme statistiquement significatif ; les nombres sont suffisamment petits pour qu’il y ait une chance mathématique qu’ils n’aient pas diminué.

Cela signifie qu’il est trop tôt pour savoir si de nouveaux traitements contre l’obésité, y compris des médicaments amaigrissants à succès tels que Wegovy et Zepbound, peuvent contribuer à atténuer l’épidémie de cette maladie chronique liée à une multitude de problèmes de santé, selon le Dr Samuel Emmerich, du Responsable de la santé publique du CDC qui a dirigé la dernière étude.

« Nous ne pouvons tout simplement pas examiner de manière aussi détaillée l’utilisation de médicaments sur ordonnance et comparer cela aux changements dans la prévalence de l’obésité », a déclaré Emmerich. « J’espère que c’est quelque chose que nous pourrons voir à l’avenir. »

Mais le plus révélateur est que les résultats montrent que le taux d’obésité global aux États-Unis n’a pas changé de manière significative en une décennie, même si le taux d’obésité sévère est passé de près de 8 % lors de l’enquête 2013-2014 à près de 10 % lors de la plus récente. un. Avant cela, l’obésité avait augmenté rapidement aux États-Unis depuis les années 1990, selon des enquêtes fédérales.





Les mesures de l’obésité et de l’obésité sévère sont déterminées en fonction de l’indice de masse corporelle, un calcul basé sur la taille et le poids communément appelé IMC. Les personnes ayant un IMC de 30 sont considérées comme souffrant d’obésité ; ceux qui ont un IMC de 40 ou plus souffrent d’obésité sévère. L’IMC est considéré comme un outil imparfait mais reste largement utilisé par les médecins pour dépister l’obésité.

« Voir une augmentation de l’obésité grave est encore plus alarmant car c’est le niveau d’obésité qui est le plus fortement associé à certains des niveaux les plus élevés de maladies cardiovasculaires et de diabète et à une qualité de vie inférieure », a déclaré Solveig Cunningham, professeur de santé mondiale à l’Université Emory, spécialisé dans la santé mondiale. dans l’obésité.

Cunningham, qui n’a pas participé à la nouvelle étude, a déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi les taux d’obésité grave augmentaient, ni pourquoi ils étaient plus élevés chez les femmes. Les facteurs pourraient inclure les effets des hormones, l’impact de la grossesse ou d’autres causes nécessitant une étude plus approfondie, a-t-elle déclaré.

La nouvelle étude a également révélé que les taux d’obésité variaient selon l’éducation. Près de 32 % des personnes titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur ont déclaré souffrir d’obésité, contre environ 45 % de celles possédant un diplôme d’études collégiales ou secondaires ou moins.

Le nouveau rapport fait suite à la publication plus tôt ce mois-ci de données provenant des États et territoires américains qui montraient qu’en 2023, le taux d’obésité variait considérablement selon le lieu, allant d’un maximum de plus de 41 % des adultes en Virginie occidentale à un minimum de moins de 41 %. 24 % des adultes à Washington, DC. Les taux étaient les plus élevés dans le Midwest et le Sud.

Tous les États et territoires américains ont affiché des taux d’obésité supérieurs à 20 %. Dans 23 États, plus d’un adulte sur trois souffre d’obésité, selon les données. Avant 2013, aucun État n’avait un taux aussi élevé, a déclaré le Dr Alyson Goodman, qui dirige une équipe du CDC axée sur la santé de la population.

Les cartes américaines à code couleur qui suivent le changement sont progressivement passées du vert et du jaune, les teintes associées à des taux d’obésité plus faibles, à l’orange et au rouge foncé, liés à une prévalence plus élevée.

« Parfois, quand on regarde tout ce rouge, c’est vraiment décourageant », a déclaré Goodman.

Mais, a-t-elle ajouté, l’accent récemment mis sur la compréhension de l’obésité en tant que maladie métabolique et les nouvelles interventions, telles que la nouvelle classe de médicaments amaigrissants, lui donnent de l’espoir.

La clé est de prévenir l’obésité en premier lieu, dès la petite enfance, a déclaré Cunningham. Même lorsque les gens développent l’obésité, l’objectif devrait être d’empêcher une prise de poids supplémentaire.

« Il est vraiment difficile d’inverser l’obésité au niveau individuel et au niveau de la population », a déclaré Cunningham. « Je suppose qu’il n’est pas surprenant que nous n’observions pas de baisse de la prévalence de l’obésité. »