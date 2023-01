Près du quart des sentiers du sud de la Colombie-Britannique et de l’Alberta non cartographiés et non gérés : étude

De nouvelles recherches ont précisé pour la première fois l’écart entre les listes officielles de sentiers dans le sud des Rocheuses et le nombre de sentiers qu’il existe réellement, suggérant que les effets du nombre croissant d’utilisateurs de l’arrière-pays pourraient être plus importants que prévu.

Les conclusions, le résultat de l’analyse de 50 ensembles de données différents de l’Alberta et de la Colombie-Britannique couvrant plus de 50 000 kilomètres de sentiers et de routes, montrent que près d’un quart des sentiers de ces régions n’apparaissent pas sur les cartes officielles.

“Il y a un écart”, a déclaré la biologiste Annie Loosen, l’une des chercheuses qui a rédigé le rapport pour l’initiative de conservation Yellowstone to Yukon, le gouvernement de la Colombie-Britannique et l’Université du nord de la Colombie-Britannique. “Notre rapport met en évidence qu’il y a un écart de gestion.”

Le rapport arrive alors que la pression sur les montagnes et les contreforts bien-aimés de l’Alberta augmente. Tant de gens essaient de se rendre au lac Moraine dans le parc national Banff que Parcs Canada a récemment coupé l’accès aux véhicules privés.

Les chercheurs ont compilé des informations sur une vaste bande du sud des Rocheuses couvrant 63 000 kilomètres carrés. La zone comprenait la zone d’utilisation des terres publiques Kananaskis Country et Ghost en Alberta, ainsi que les parcs nationaux Banff, Yoho, Kootenay, Glacier et Mount Revelstoke et Purcell Wilderness Conservancy en Colombie-Britannique.

Ils ont documenté plus de 53 000 kilomètres de sentiers, de lignes de coupe, de lignes de transmission, de pipelines et de routes de ressources accidentées qui pourraient être utilisées. Les sentiers représentaient environ 22 000 kilomètres, les routes 21 000 kilomètres et le reste environ 10 000 kilomètres.

Bon nombre de ces soi-disant «perturbations linéaires» ont été tirées de sources officielles telles que des cartes gouvernementales ou industrielles. Beaucoup ne l’étaient pas, venant de ressources en ligne telles que Trailforks ou de groupes locaux comme les clubs de motoneige.

Au total, les chercheurs ont découvert que 24 % de tous les sentiers du sud des Rocheuses étaient sans papiers et non gérés. C’est près de 6 000 kilomètres de sentiers totalement inédits.

“Cela crée une situation difficile à gérer”, a déclaré Loosen.

Elle a déclaré que la surutilisation récréative peut créer des effets importants.

Les sentiers peuvent s’éroder ou être élargis et tressés. Les flux peuvent être boueux. Les arbres et autres plantes peuvent être endommagés.

Bien que les réactions des animaux à la présence humaine varient considérablement, ces rencontres ont également des effets, a déclaré Loosen.

« Nous trouvons des études où la simple présence d’une personne peut entraîner un changement de comportement. (Les animaux) passent moins de temps à se nourrir ou à faire les activités qui favorisent la productivité.

Certaines régions ont tellement de sentiers qu’elles pourraient déjà causer des problèmes à la faune. L’un des outils utilisés par les gestionnaires des terres pour estimer l’effet est la densité — combien de kilomètres de sentiers ou de routes existent dans un kilomètre carré donné.

Les chercheurs ont découvert que la soi-disant «densité linéaire» dépasse déjà les seuils pour les grizzlis dans huit des 30 bassins versants et pour l’omble à tête plate – le poisson provincial de l’Alberta – dans 16 des 30 bassins versants.

Les quatre régions ayant la densité linéaire la plus élevée étaient toutes les contreforts de l’Alberta à l’ouest de Calgary, atteignant 3,3 kilomètres pour chaque kilomètre carré dans la région de Bragg Creek. C’est huit fois plus élevé que la densité à laquelle l’omble à tête plate commence à décliner.

Au moins quatre études financées par le gouvernement et évaluées par des pairs ont conclu que la densité des routes et des sentiers nuit déjà aux populations d’animaux comme le caribou, le grizzli et l’omble à tête plate.

Loosen a déclaré que l’étude n’était pas en mesure d’évaluer la fréquence d’utilisation des sentiers, par qui ou quel en était l’effet. Elle a dit que c’était la prochaine.

“Les loisirs de plein air sont l’une des principales menaces pour les espèces en péril”, a-t-elle déclaré. “Il est extrêmement important d’avoir ces expériences pour les gens, mais cela peut aussi avoir un impact cumulatif sur la faune.”

Le gouvernement de l’Alberta n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les conclusions du rapport.

En 2021, le gouvernement du Parti conservateur uni a adopté une loi sur les sentiers, destinée à moderniser et à améliorer les sentiers de la province. Jason Nixon, alors ministre de l’Environnement, a déclaré que la législation crée un moyen d’autoriser de nouveaux sentiers et a ajouté que la fermeture de sentiers n’était pas envisagée.

—Bob Weber, La Presse Canadienne

ExtérieurSentiers