Près du quart des Canadiens travaillent dans l’économie des petits boulots, selon un sondage

De nombreux Canadiens se tournent vers le travail à la demande pour compléter leurs revenus et faire face à la hausse du coût de la vie, selon un nouveau rapport évaluant leurs besoins en assurance du fournisseur d’assurance Securian Canada.

Le sondage mené en collaboration avec l’Institut Angus Reid a révélé que près d’un quart des répondants participent à des travaux à la demande, définis comme des emplois à court terme ou des tâches qui ne garantissent pas un travail stable.

Beaucoup déclarent qu’ils acceptent un travail supplémentaire en plus de leur emploi régulier pour faire face à la hausse du coût de la vie. Les chercheurs affirment que c’est le signe que certains emplois traditionnels ne résistent pas aux pressions financières alors que le marché du travail évolue vers des emplois à court terme et des contrats de travail.

Cheryl Loh, une graphiste indépendante basée à Vancouver, a déclaré qu’elle a suivi le coût de la vie en quittant la main-d’œuvre traditionnelle pour offrir des services de conception graphique sur la base de projets.

« Je peux déterminer comment je passe ma journée et il n’y a aucune limite aux revenus que je veux gagner », a déclaré Loh. « Tout dépend de moi. »

Loh a déclaré qu’elle avait d’abord rejoint l’économie des petits boulots pour lancer un projet passionné : elle avait conçu une gamme de cartes de vœux, qu’elle vendait pendant son temps libre.

« Au début, c’était juste pour s’amuser », a-t-elle déclaré. « Il n’y avait aucune pression pour que ce soit un revenu à temps plein. »

Pendant la pandémie, Loh a déclaré qu’elle avait changé de vitesse. Ses cartes de vœux sont passées au second plan par rapport au travail de conception graphique indépendant, qui, selon elle, n’est pas sa principale source de revenus. Désormais, au lieu d’un salaire régulier, elle travaille avec des clients qui la paient pour chaque projet.

Même si elle n’a peut-être pas la même stabilité qu’un emploi à temps plein, Loh fixe ses propres tarifs et horaires et peut choisir les projets qu’elle entreprend. Elle estime qu’elle gagne plus que ce qu’elle gagnerait avec un emploi régulier à temps plein.

« C’est très difficile pour moi d’imaginer retourner à un travail traditionnel parce que j’ai l’impression de m’approprier beaucoup plus mon temps », a-t-elle déclaré.

Loh fait partie des millions de Canadiens qui, selon Securian, participent à l’économie des petits boulots.

L’économie canadienne des petits boulots

Statistique Canada définit les « travailleurs à la demande » comme ceux qui concluent des accords de travail plus occasionnels avec des employeurs, comme des contrats à court terme ou des accords pour accomplir des tâches ponctuelles spécifiques.

Cela se produit souvent via des applications, notamment des services de covoiturage et de livraison de nourriture.

Securian a interrogé 1 515 Canadiens dans le cadre du Forum Angus Reid et a demandé combien d’entre eux gagnent un revenu « en dehors des relations employeur-employé standard », ce qui pourrait être une définition plus large du travail à la demande.

« Il s’agit d’un segment émergent rapidement de la main-d’œuvre qui n’est pas bien compris », a déclaré Nigel Branker, président-directeur général de Securian Canada.

REGARDER | Nouvelles réglementations pour les travailleurs à la demande de la Colombie-Britannique : Les travailleurs à la demande d’Uber et Lyft sont désormais couverts par les lois du travail de la Colombie-Britannique De nouveaux changements entrent en vigueur pour les plateformes de covoiturage comme Lyft et Uber. Comme le rapporte Isaac Phan Nay, ces changements établiront des normes d’emploi pour les chauffeurs et les livreurs.

L’enquête révèle que les jeunes travailleurs sont plus susceptibles de participer au travail à la demande, avec 30 pour cent des répondants âgés de 18 à 34 ans participant à l’économie des petits boulots.

Environ 23 pour cent des personnes interrogées entre 35 et 54 ans ont déclaré qu’elles travaillaient à la demande. Parmi les personnes interrogées de plus de 55 ans, seulement 16 pour cent ont déclaré avoir participé.

Les personnes racialisées sont plus susceptibles d’être des travailleurs à la demande que les Blancs, selon l’enquête. Parmi les Canadiens interrogés, 32 pour cent des répondants racialisés participaient à l’économie des petits boulots, tandis que 20 pour cent des répondants blancs étaient des travailleurs à la demande.

Une deuxième enquête a interrogé 505 travailleurs canadiens à la demande sur leur emploi.

Parmi les travailleurs à la demande, 30 pour cent proposaient des services spécialisés comme le conseil ou la photographie, 26 pour cent vendaient des articles sur Amazon ou Etsy et 21 pour cent proposaient des services indépendants comme la conception graphique ou le tutorat.

Les livreurs de nourriture représentaient huit pour cent des personnes interrogées et les chauffeurs de taxi, trois pour cent.

« Ressentir le pincement »

Branker s’est dit surpris du nombre de travailleurs à la demande qui occupaient également des emplois traditionnels.

Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles acceptaient un travail à la demande en plus d’un emploi traditionnel à temps plein ou à temps partiel.

Securian Canada a mené un sondage auprès de 505 travailleurs canadiens à la demande et a découvert que plus de la moitié acceptaient ce travail en plus des emplois traditionnels à temps plein. (Sécurian Canada)

Environ un tiers des travailleurs à la demande interrogés ont déclaré avoir besoin de ce travail, même si 44 pour cent d’entre eux gagnent plus de 100 000 $ par an.

Sylvia Fuller, chercheuse sur le marché du travail à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que l’enquête met en lumière la façon dont les gens ressentent la hausse du coût de la vie.

« Même les gens qui gagnent des revenus que nous aurions cru plus que suffisants dans le passé ressentent réellement un certain stress financier et en ressentent les effets », a-t-elle déclaré.

Alors que les travailleurs se tournent vers des emplois indépendants ou contractuels pour compléter leurs revenus, Fuller a déclaré que ce sont les employeurs qui conduisent une transition plus importante vers le travail à la demande.

Elle a déclaré que les employeurs étaient moins enclins à embaucher des travailleurs permanents, ce qui entraîne des coûts, comme des avantages sociaux ou des pensions.

« Il y a eu cette tentative de reclasser les travailleurs soit comme travailleurs temporaires, soit comme entrepreneurs indépendants afin que les employeurs n’aient pas à assumer de responsabilités envers les travailleurs », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment un phénomène dirigé par les employeurs. »