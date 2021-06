Près des deux tiers disent qu’il est temps de remplacer Chuck Grassley

© Copyright 2021, Des Moines Register et Tribune Co.

Moins d’un tiers des électeurs probables de l’Iowa disent qu’ils voteraient pour réélire le républicain Chuck Grassley si les élections au Sénat américain avaient lieu aujourd’hui, selon un nouveau sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa.

Grassley n’a pas encore dit s’il briguerait un huitième mandat en 2022. S’il le fait, les analystes politiques s’attendent à ce que sa reconnaissance quasi universelle et ses liens étroits avec l’État fassent de lui le premier favori à remporter. Mais le nouveau sondage de l’Iowa semble montrer un sentiment sous-jacent parmi les républicains et les démocrates qu’il a servi assez longtemps.

Près des deux tiers des électeurs probables, soit 64%, disent qu’ils pensent qu’il est temps pour quelqu’un de nouveau d’occuper le siège de Grassley. Vingt-sept pour cent disent qu’ils rééliraient Grassley.

Cela inclut une part importante d’électeurs républicains probables, dont 37% se disent prêts pour quelqu’un d’autre. Quatre-vingt-neuf pour cent des démocrates et 68 % des indépendants se disent prêts pour quelqu’un de nouveau.

« Chuck Grassley a eu une longue et bonne course, mais la plupart des électeurs de l’Iowa semblent prêts à passer à autre chose, et ses notes reflètent un intérêt décroissant », a déclaré le sondeur J. Ann Selzer, président de Selzer & Co., la société qui a mené le sondage. .

Selzer a déclaré que le sondage de l’Iowa n’avait pas demandé aux personnes interrogées avant les cycles électoraux précédents s’ils voteraient pour réélire Grassley, probablement parce que ses « chiffres de sondage stellaires » véhiculaient « une certaine invincibilité » qui rendait la question non pertinente.

« Eh bien, il semble qu’il soit maintenant vincible », a-t-elle déclaré.

Vingt-sept pour cent des électeurs probables de l’Iowa disent qu’ils voteraient pour réélire Grassley, qui a 87 ans, si les élections avaient lieu aujourd’hui. Cela comprend 51 % de républicains, 7 % de démocrates et 23 % d’indépendants.

« Étant donné que nous parlons de Chuck Grassley et des cotes qu’il avait l’habitude d’obtenir, c’est un » wow « », a déclaré Selzer à propos des résultats.

Le sondage auprès de 807 adultes de l’Iowa, dont 630 électeurs probables, a été mené du 13 au 16 juin. Les questions de tous les habitants de l’Iowa ont une marge d’erreur de plus ou moins 3,5 points de pourcentage ; c’est plus ou moins 3,9 points de pourcentage pour les questions posées aux électeurs probables.

Grassley a déclaré qu’il annoncerait sa décision cet automne, probablement en septembre, octobre ou novembre. Si Grassley devait prendre sa retraite, cela déclencherait probablement un tirage primaire compétitif de tous les segments du spectre politique du Parti républicain. Cela enhardirait également probablement les démocrates hésitants à se présenter contre Grassley.

Jusqu’à présent, l’agriculteur et ancien superviseur du comté de Crawford, Dave Muhlbauer, est le seul démocrate à avoir annoncé sa candidature au Sénat, bien que d’autres aient exprimé leur intérêt. Le sénateur d’État Jim Carlin, un républicain, a déclaré qu’il se présenterait – et primaire Grassley si nécessaire.

S’il se présente, Grassley resterait probablement un candidat formidable.

« La raison pour laquelle je voterais pour lui, c’est parce que c’est un vieux garçon de ferme avec du bon sens », a déclaré Nick White, un répondant au sondage de 55 ans qui vit dans une zone rurale entre Cascade et Dubuque.

White a déclaré qu’il votait pour les républicains et soutiendrait à nouveau Grassley en 2022.

« J’aime la façon dont il se lève pour nous dans les comités », a-t-il déclaré. « Dans les comités que je vois sur YouTube, il défend à peu près les choses auxquelles je crois en tant qu’Iowan. »

Les Iowans disent qu’ils continuent de respecter Grassley

Lors de conversations avec des journalistes du Des Moines Register, un certain nombre de personnes interrogées ont déclaré qu’elles avaient toujours une haute opinion de Grassley, mais pensaient qu’il avait occupé le siège assez longtemps.

« Il vieillit et il est assis trop longtemps dans le siège », a déclaré Dawn Leiser, répondante au sondage, une indépendante de 46 ans. « Ce n’est pas qu’il s’est mis à l’aise ou quelque chose comme ça; c’est juste que personne ne semble vouloir de l’écouter autant.

Grassley, qui a été élu à son siège au Sénat en 1980, aurait 95 ans à la fin d’un autre mandat de six ans.

Leiser a déclaré que Grassley et l’ancien sénateur démocrate américain Tom Harkin l’avaient aidée à établir une ligne de communication avec son mari lorsqu’il a été déployé dans les guerres en Irak et en Afghanistan – un geste qu’elle apprécie toujours.

« Je suis une épouse de guerre et personne ne voulait me parler depuis le commandement de mon mari, j’ai donc dû impliquer mes sénateurs », a-t-elle déclaré. « Personne ne voulait me parler à part ces deux gars. Cela m’a aidé, et cela m’a marqué qu’ils prenaient leur temps pour aider quelqu’un. »

Leiser et son mari vivent à Anamosa.

« Il se soucie toujours des gens et des agriculteurs », a-t-elle déclaré à propos de Grassley. « C’est juste que nous avons malheureusement besoin d’un sang plus frais et plus récent. »

La répondante au sondage Paula Crow, une républicaine enregistrée de Centerville, a déclaré qu’elle aimait que Grassley se lève «à gauche» et pense qu’il a bien géré la pandémie. Mais elle aimerait voir un autre républicain prendre sa place.

« Jusqu’à présent, je suis d’accord avec sa politique en tant que républicain et je suis d’accord avec ce qu’il fait jusqu’à présent », a-t-elle déclaré. « Mais mon raisonnement pour penser que nous devrions avoir quelqu’un de nouveau est le suivant : je pense qu’il devrait y avoir des conditions et des limites. pendant combien de temps ils devraient pouvoir servir au Sénat. »

Crow, qui est une mère au foyer, a déclaré que l’âge de Grassley n’avait rien à voir avec ses sentiments. Elle a déclaré qu’elle pensait que les limites de mandat permettraient à de nouvelles personnes ayant de nouvelles idées d’entrer en fonction.

« Je pense que c’est la seule façon pour nous de voir un changement dans notre monde », a-t-elle déclaré.

Nolden Gentry, un répondant au sondage et démocrate enregistré, a déclaré qu’il respectait Grassley, même s’il a déclaré qu’il préférait un démocrate au siège.

« Je connais (Grassley) depuis qu’il était à l’Assemblée législative de l’Iowa », a-t-il déclaré. « Et personnellement, c’est un très bon gars. »

Mais Gentry, un avocat à la retraite, a déclaré qu’il n’approuvait pas la façon dont Grassley a bloqué les nominations à la Cour suprême sous le président démocrate Barack Obama, mais les a autorisées sous le président républicain Donald Trump.

« Il a bien servi l’État », a déclaré Gentry. « Mais j’ai juste l’impression qu’il nous a donné le meilleur de lui-même et que nous devons peut-être aller dans une direction différente. »

Dean Williams, un répondant au sondage de 71 ans de West Des Moines, a déclaré qu’il voterait à nouveau pour Grassley, même s’il « est là-haut » en termes d’âge.

« Les sénateurs, s’ils ont un bon personnel, ils peuvent servir longtemps après leur apogée », a déclaré Williams, républicain enregistré et ancien pasteur. « Parfois, il vaut mieux voter pour la personne que vous connaissez plutôt que pour la personne que vous pourriez avoir. … Mais il semble rester actif et son esprit semble être bon. Et comme je l’ai dit, il semble bien connaître les ficelles du métier. Et donc je ne vois aucune raison à ce stade de voter contre lui.

Diapositives d’approbation d’emploi de Grassley

La cote globale d’approbation des emplois de Grassley a continué de baisser. Aujourd’hui, 45% des adultes de l’Iowa approuvent le travail que Grassley fait au Congrès, contre 48% en mars et 53% il y a un an. Aujourd’hui, 39% désapprouvent et 16% sont incertains.

Il s’agit de la pire cote d’approbation d’emploi de Grassley depuis 1982, un an après son entrée en fonction au Sénat. Le taux d’approbation de Grassley a parfois atteint le seuil de 80 % pendant cette période.

Dans une gamme de domaines politiques testés, les Iowans évaluent Grassley le plus bas sur sa gestion de l’immigration, avec plus de désapprobation (42 %) que d’approbation (36 %).

Dans d’autres domaines, les Iowans étaient plus susceptibles d’approuver le travail de Grassley que de le désapprouver. Ils lui attribuent la meilleure note pour sa gestion de l’économie, avec 47% d’approbation, 36% de désapprobation et 17% d’incertitude.

Sur sa gestion des « routes, ponts et autres infrastructures », 45% approuvent et 39% désapprouvent. Sur sa gestion de la pandémie de COVID-19, 45% approuvent et 35% désapprouvent. Concernant la justice pénale, 44% approuvent et 34% désapprouvent. Et sur les lois de vote, 44% approuvent et 35% désapprouvent.

Mais dans la plupart de ces domaines, environ un habitant de l’Iowa sur cinq se dit « incertain » d’aimer l’approche de Grassley.

« Ces données me font me demander si les habitants de l’Iowa sont au courant de ce que le sénateur a défendu et accompli ces derniers temps », a déclaré Selzer.

Le score de favorabilité de Grassley reste largement inchangé depuis mars, bien qu’il ait également eu une tendance à la baisse ces dernières années.

Aujourd’hui, 50% des Iowans ont une opinion favorable de Grassley, 37% ont une opinion défavorable et 13% sont incertains.

En mars, 48% avaient une opinion positive, 37% avaient une opinion négative et 15% étaient incertains. En février 2019, 60% des Iowans avaient une opinion positive de Grassley, et en juillet 2004, c’était 70%.

