Près des deux tiers des prêts Covid de rebond ne seront JAMAIS payés, craignent les députés

PRÈS des deux tiers des prêts Covid de rebond ne seront jamais remboursés, craignent les députés.

L’ampleur de la fraude et de la faillite pourrait coûter au Trésor 27 milliards de livres sterling.

Le programme de prêt Bounce Back a été précipité pour permettre aux petites entreprises d’accéder rapidement à des liquidités.

Mais demain, le Comité des comptes publics des députés dira qu’il a été déployé à un rythme soutenu, ce qui a entraîné un risque de fraude « considérablement accru ».

Ils diront que le Trésor « dépendait des banques qui, selon lui, manquent d’incitations étant donné que ce n’est pas leur argent en jeu ».

Entre 35% et 60% – jusqu’à 27 milliards de livres sterling de prêts – pourraient désormais ne jamais être remboursés

La présidente du comité, Dame Meg Hillier, a déclaré: « La fraude n’est jamais acceptable. »

Cependant, on estime que 55 000 offres frauduleuses pour 2 milliards de livres sterling de prêts ont été repérées à temps et rejetées.

Mais la fraude au crédit universel a atteint un niveau record de 5,5 milliards de livres sterling l’année dernière lorsque les Britanniques ont signé.

20 479 nouveaux cas de virus ont été signalés hier au cours des dernières 24 heures. Il y a également eu 23 décès, portant le bilan à 128 126.

Au total, 44 581 771 premières doses de vaccin ont été distribuées et 32 ​​721 762 secondes doses.