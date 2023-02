Près des deux tiers des Américains disent que les États-Unis se sont dirigés dans la mauvaise direction – sondage – RT World News

La cote d’approbation du président Joe Biden reste sous l’eau avant son discours sur l’état de l’Union

Près de deux Américains sur trois – 65% – pensent que leur pays est sur la mauvaise voie, selon un sondage Reuters/Ipsos publié mardi avant le discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden. Il s’agit d’une augmentation marquée par rapport à l’année dernière, alors que seulement 58 % des répondants exprimaient des appréhensions similaires.

Alors que le président s’apprête à s’adresser au Congrès mardi soir, la cote d’approbation publique de Biden reste sous l’eau à 41% – pas tout à fait le minimum de 36% qu’elle a atteint à plusieurs reprises au printemps et à l’été derniers, mais toujours problématique pour un dirigeant cherchant à convaincre les électeurs de lui attribuer un deuxième mandat.

Le discours sur l’état de l’Union de Biden devrait vanter ses efforts législatifs dans les domaines des infrastructures et de l’inflation, cette dernière restant (avec “l’économie” en général) en tête de liste des préoccupations des Américains dans les récents sondages. La Maison Blanche a déclaré aux journalistes que Biden présenterait un “programme d’unité” mettant l’accent sur la coopération bipartite dans la recherche sur le cancer, la santé des anciens combattants, la santé mentale en général et l’épidémie d’opioïdes.















Cependant, aucun de ces problèmes ne figurait sur la liste de Reuters des cinq problèmes les plus préoccupants pour les Américains. Après l’économie – une rubrique qui inclut le chômage et l’emploi – les résultats les plus récents des sondeurs montrent que la criminalité/la corruption, l’immigration, l’environnement/le climat et les inégalités/la discrimination sont les principaux problèmes qui inquiètent les Américains. Dans une rare démonstration d’unité bipartite, les républicains, les démocrates et les indépendants ont convenu que l’économie était le défi numéro un du pays.

Selon un sondage de l’Associated Press publié plus tôt cette semaine, seuls 37% des démocrates souhaitent que Biden se présente pour un deuxième mandat à la présidence. Les répondants ont cité son âge, son déclin mental perçu et ce qu’ils considéraient comme son inefficacité à gouverner dans leurs raisons de vouloir un nouveau leadership, avec seulement 13% déclarant qu’ils avaient une grande confiance dans la capacité du président à atteindre des objectifs politiques majeurs.

Malgré ses faibles cotes d’approbation, cependant, le parti de Biden a réalisé une performance étonnamment forte lors des élections de mi-mandat de 2022. Alors que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre, les démocrates ont évité d’être submergés par une «vague rouge» et ont conservé le contrôle du Sénat.