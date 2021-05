Près de trois quarts de million d’entreprises «  risquent l’échec au cours des trois prochains mois  », préviennent les économistes

Près de trois quarts de million d’entreprises au Royaume-Uni sont «menacées d’échec au cours des trois prochains mois» en raison des retombées de la pandémie de Covid-19, ont averti les économistes.

Ce chiffre a incité le Parti travailliste à demander au chancelier, Rishi Sunak, d’alléger la pression en permettant aux patrons de convertir les prêts gouvernementaux en un arrangement «de type étudiant» qui leur donnerait plus de temps pour rembourser.

Les entreprises sont entraînées vers le bas par plus de 75 milliards de livres sterling de dette Covid en raison du programme de prêts de rebond du gouvernement et d’initiatives similaires, a déclaré le Parti travailliste.

Mais le chien de garde du Trésor a estimé que 27,2 milliards de livres sterling de ces engagements ne seront jamais remboursés – ce qui inflige un coût énorme au contribuable, en plus de la perte d’emplois et de moyens de subsistance.

«Nous devons remettre l’économie en marche à nouveau, mais cela ne se produira pas avec les entreprises enlisées par la dette», a déclaré Anneliese Dodds, la chancelière fantôme.

conseillé Vaccinations britanniques contre le Covid-19: derniers chiffres Brexit: l’UE vole la marche dans la course à l’accord commercial avec l’Inde alors que Johnson annonce un « partenariat renforcé » L’Écosse pourrait-elle vraiment quitter le Royaume-Uni sans payer sa part de dette?

L’avertissement intervient alors que Sir Keir Starmer intensifie sa pression sur Boris Johnson au sujet d’allégations de sleave, s’engageant à «nettoyer notre politique».

Le dirigeant travailliste a déclaré: «Lorsque j’étais directeur des poursuites pénales, je n’avais pas peur de poursuivre les députés qui avaient enfreint les règles sur les dépenses des députés. En tant que Premier ministre, je n’aurais pas peur de refondre un système qui permet encore d’abuser du pouvoir. »

Le travail a comparé le coût possible de la rénovation de l’appartement de M. Johnson – le n ° 10 n’a pas nié qu’il aurait pu atteindre 200000 £ – avec le marché immobilier à travers le pays.

La somme permettrait de payer pour une maison mitoyenne au Royaume-Uni (à un prix moyen de 203000 £), un appartement dans le sud-est (202000 £) et une maison jumelée dans les Midlands de l’Est (195000 £) ou le nord-ouest (198000 £ ), Ça disait.

L’avertissement d’une faillite généralisée des entreprises provient d’une analyse de la London School of Economics, à l’aide de la dernière enquête Business Insights and Impact.

Il a calculé que, dans les deux semaines précédant le 4 avril, plus de 740 000 entreprises – employant 1,9 million de personnes – avaient une confiance «faible» ou «pas» dans leur survie.

«Si toutes ces entreprises devaient disparaître, environ 1,9 million d’emplois seraient perdus», ont écrit le professeur John Van Reenen et Peter Lambert.

«Les effets d’entraînement de cette situation seraient graves en termes de stabilité financière et macroéconomique. Sans surprise, plus l’entreprise est petite, plus le risque d’échec est grand. »

Mais les auteurs ont reconnu que la proportion d’entreprises déclarant une chance de survie «faible» ou «nulle» avait chuté d’un tiers depuis «le pic de janvier 2021».

M. Sunak a reçu des éloges pour son programme de prêts de rebond, affirmant récemment qu’il avait «fonctionné si efficacement qu’il a émis trois prêts par minute depuis son lancement en mai dernier».

Mais Mme Dodds a déclaré: «Le chancelier devrait libérer les entreprises britanniques pour conduire la reprise, rendant ses programmes de prêts plus intelligents afin que les entreprises n’aient à commencer à rembourser que lorsqu’elles réalisent des bénéfices.»