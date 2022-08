Près de trois électeurs conservateurs sur quatre souhaitent la nationalisation des entreprises énergétiques pendant la crise

Selon un nouveau sondage, près de trois électeurs conservateurs sur quatre soutiennent l’idée de ramener temporairement les sociétés d’énergie dans la propriété publique s’ils ne peuvent pas garder le contrôle des factures.

La politique de Sir Keir Starmer consistant à geler le plafond des prix de l’énergie cet hiver bénéficie également d’un énorme soutien, avec 85% des électeurs conservateurs et 90% des électeurs travaillistes en faveur dans l’enquête Opinium.

Alors que Starmer a exclu la propriété publique, malgré l’appel de l’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown à la nationalisation temporaire des géants s’ils ne parviennent pas à réduire leurs factures d’énergie.

Mais la proposition de Brown – que l’État prenne le contrôle de l’énergie « jusqu’à la fin de la crise » – est populaire auprès des électeurs de tous les partis, selon le sondage commandé par le groupe de campagne 38 degrés.

Quelque 72 % des électeurs conservateurs et libéraux démocrates sont favorables à la nationalisation temporaire des géants de l’énergie, tandis que 82 % des électeurs travaillistes soutiennent l’idée.

Un récent sondage Survation – commandé par le groupe de campagne We Own It – a révélé un large soutien à la nationalisation des compagnies d’énergie et d’eau.

Quelque 62,1 % des électeurs conservateurs lors des dernières élections ont soutenu que l’énergie appartiendrait à nouveau à l’État, tandis que 65,7 % de tous les électeurs souhaitent que les entreprises soient renationalisées.

Mais Sir Keir a rejeté l’idée de prendre le contrôle des entreprises énergétiques. “Si vous empruntez la voie de la nationalisation, alors de l’argent doit être dépensé pour indemniser les actionnaires”, a-t-il déclaré lundi en décrivant son plan de 29 milliards de livres sterling pour geler le plafond des factures d’énergie cet hiver.

“Je pense que dans une urgence comme celle-ci, une urgence nationale où les gens ont du mal à payer leurs factures, je pense que le bon choix est que chaque centime soit consacré à la réduction de ces factures”, a-t-il déclaré.

La favorite de la direction conservatrice, Liz Truss, a qualifié la proposition du parti travailliste – en partie financée par une taxe sur les bénéfices exceptionnels sur le pétrole et le gaz – de « pansements adhésifs » sur les problèmes énergétiques de la Grande-Bretagne.

Truss, qui a refusé de s’engager à un soutien financier supplémentaire sur les factures d’énergie si elle gagne, a déclaré mardi qu’elle n’aimait pas les taxes exceptionnelles “arbitraires”, car elle s’est engagée à se concentrer sur les réductions d’impôts et à stimuler l’approvisionnement énergétique.

Starmer a déclaré que “le gouvernement zombie ne produit absolument aucun plan” pour faire face à la crise du coût de la vie, les factures d’énergie devant monter en flèche à plus de 3 500 £ lorsque le plafond des prix est augmenté en octobre – avant de remonter à 4 200 £ au prix de janvier. remontée du bouchon.

« L’écrasante majorité des Britanniques veulent une interdiction de la hausse des prix de l’énergie en octobre ; les familles à faible revenu reçoivent l’argent dont elles ont besoin pour s’en sortir et, si nécessaire, les sociétés d’énergie deviennent publiques », a déclaré Ellie Gellard de 38 Degrees.

Elle a ajouté: «Vous ne voyez pas souvent les résultats des sondages envoyer un message aussi clair que celui-ci – envoyé aussi fort par les propres électeurs des conservateurs que le reste du pays. En tant que tête de liste pour PM… il est temps [Truss] écouté les personnes qu’elle espère représenter dans trois semaines.

Un nouveau sondage Ipsos a révélé que 66 % des personnes interrogées pensent que le gouvernement ne fournit pas suffisamment d’aide pour faire face à la flambée du coût de la vie, tandis que seulement 28 % pensent que les mesures actuelles sont à peu près correctes ou trop importantes.

“La grande majorité ne pense pas que le gouvernement actuel en fait assez et recherche des actions audacieuses”, a déclaré Chris Curtis, responsable des sondages politiques chez Opinium. “En fin de compte, la plus grande menace pour la majorité parlementaire des conservateurs est l’inaction face à cette crise.”

Les derniers appels à l’action sur les factures d’énergie interviennent alors que la dernière enquête YouGov a montré qu’une personne sur six (16%) sautait régulièrement des repas pour économiser de l’argent pendant la crise du coût de la vie.

Les personnes qui ont voté travailliste étaient plus susceptibles de s’en être passées, 20% ayant sauté des repas contre 9% des électeurs conservateurs.