La deuxième ISO repérée dans le système était 2I / Borisov le 30 août 2019. Marshall Eubank, un physicien de l’i4is, a mentionné L’univers aujourd’huique l’arrivée des deux objets a créé «un champ d’étude presque à partir de rien». Eubanks et ses collègues ont déclaré qu’ils utilisent deux ISO connus, 1I / ‘Oumuamua et 2I / Borisov, et l’efficacité des levés astronomiques passés et actuels , pour estimer le nombre de ces objets dans la galaxie. Les estimations de vitesse stellaire de la mission Gaia ont été utilisées pour identifier l’écart de vitesse auquel nous devrions nous attendre.

