Près de neuf adultes sur 10 ayant des troubles d’apprentissage ont éprouvé des difficultés à trouver un emploi

PRESQUE neuf adultes ayant des troubles d’apprentissage sur dix ont éprouvé des difficultés à trouver un emploi, selon une étude.

Un récent sondage auprès de 500 personnes atteintes de ces handicaps a révélé des résultats choquants, plus de la moitié admettant un manque de confiance.

Une recherche commandée par Hilton a révélé des chiffres choquants sur les personnes ayant des difficultés d’apprentissage et leur difficulté à trouver un emploi Crédit : Getty

Un énorme 32 pour cent ne pensaient pas que les employeurs les embaucheraient en raison de leurs difficultés d’apprentissage, tandis que 29 pour cent ont trouvé le processus de demande difficile à terminer.

Les résultats troublants suggèrent également que 27% craignent de ne pas avoir le soutien nécessaire pour assumer le rôle, tandis qu’un grand quart ne se sentent pas soutenus par les employeurs lorsqu’ils acceptent un emploi.

Et plus de 79% ont déclaré que la peur d’être jugé par un intervieweur les avait complètement dissuadés de jouer un rôle.

Avant la Semaine des troubles d’apprentissage, du 19 au 25 juin, Hilton a commandé la recherche pour lancer un atelier éducatif gratuit.

Le projet est en partenariat avec la Down’s Syndrome Association et Aurora Foxes, qui aura lieu début septembre.

Stephen Cassidy, vice-président senior et directeur général, Royaume-Uni et Irlande chez Hilton, a déclaré : « Construire un lieu de travail inclusif qui permet à chaque individu de s’épanouir est fondamental pour le succès de toute entreprise.

« Nous avons vu de première main les avantages de soutenir les personnes ayant des troubles d’apprentissage, en accueillant des talents exceptionnels dans notre entreprise en partenariat avec la Down’s Syndrome Association et Aurora Foxes ».

Il a ensuite expliqué comment la recherche prouve qu’il existe une opportunité importante d’encourager les entreprises à accueillir les travailleurs qui ont des difficultés d’apprentissage.

« Nous espérons qu’en partageant notre expérience, nous pourrons inspirer d’autres employeurs à offrir des opportunités d’emploi indispensables aux personnes ayant des troubles d’apprentissage et les aider à tirer parti des avantages d’une main-d’œuvre diversifiée – de l’engagement des employés à la performance de l’entreprise. »

Selon l’Association britannique pour l’emploi assisté, les taux d’emploi des personnes ayant un trouble d’apprentissage sont tombés à un niveau inquiétant de 4,8 %.

Mais 60 % des 500 employeurs également interrogés par Hilton estiment que les entreprises britanniques n’en font pas assez pour être inclusives.

Le fait de ne pas avoir de rôles appropriés ou de bonnes pratiques en place pour soutenir les personnes ayant des troubles d’apprentissage sont considérés comme les principaux obstacles au recrutement de ces adultes.

Mais 21 % ont déclaré que le coût pour l’entreprise en matière de formation supplémentaire était le plus gros obstacle.

Cependant, même lorsqu’ils obtiennent un emploi, 62 % des personnes ayant des troubles d’apprentissage ont du mal à le conserver, 45 % accusant l’entreprise de ne pas être équipée pour répondre à leurs besoins.

Selon la recherche, les meilleures solutions pour aider les personnes handicapées sur le lieu de travail comprenaient la formation de tous les employés et gestionnaires.

Parmi les employeurs qui avaient embauché des personnes ayant un trouble d’apprentissage, un énorme 89 pour cent ont déclaré qu’ils avaient dépassé ou atteint les attentes.

Mais étonnamment, seulement 42 % des personnes interrogées ont révélé qu’elles seraient susceptibles d’embaucher une personne ayant un trouble d’apprentissage à l’avenir.

Près de la moitié n’avaient aucune formation sur la façon d’embaucher ou de gérer des personnes ayant des troubles d’apprentissage, et 36 % ont admis qu’elles n’offraient aucun soutien continu pour aider ces personnes.

Shomari Burford, 24 ans, de Londres, est trisomique et a commencé sa carrière chez Hilton en 2018.

Il travaille maintenant dans la conciergerie, aidant les clients et soutenant l’équipe d’exploitation de l’hôtel.

Il a déclaré : « J’adore travailler ici. C’est formidable de voir beaucoup de clients entrer et sortir de l’hôtel, et j’aime vraiment les aider.

« C’est ma partie préférée du travail, ainsi que travailler avec mon équipe qui m’a tous beaucoup soutenu. »

Alison Thwaite, responsable du développement de l’emploi à la Down’s Syndrome Association, a ajouté : « Les résultats soulignent le besoin critique pour les entreprises de donner la priorité à la formation et au soutien des décideurs lorsqu’il s’agit d’accueillir des personnes ayant des troubles d’apprentissage sur le lieu de travail.

« En plus d’offrir des avantages aux entreprises, le pouvoir de l’emploi pour les personnes ayant un trouble d’apprentissage ne peut être sous-estimé.

« Trouver du travail peut aider les individus à élargir leur cercle d’amis, à renforcer leur estime de soi et leur confiance, à accroître leur indépendance et à favoriser leur développement personnel et professionnel. »