Près de la ville de Kherson, les mines et les pièges menacent l’avancée des soldats ukrainiens

RÉGION DE MYKOLAIV, Ukraine – Les médecins ont attendu à un point d’évacuation certains qu’ils auraient du travail à faire alors que les troupes ukrainiennes se dirigeaient vers la ville de Kherson après que la Russie a déclaré qu’elle se retirerait de la capitale régionale. Certains responsables ukrainiens ont mis en garde contre une embuscade. Personne ne s’attendait à ce que les Russes partent tranquillement. Le premier appel des médecins est intervenu peu après midi jeudi : deux soldats blessés par un piège russe.

Anatoliy Sobolevskiy, a grimpé au volant de son ambulance meurtrie par des éclats d’obus et a accéléré sur une autoroute pratiquement déserte en direction d’une station-service. Là, son équipe a été accueillie par une autre ambulance du front. Les portes arrière se sont ouvertes pour révéler deux hommes – l’un âgé d’environ 40 ans, l’autre de la moitié de cet âge – avec quatre garrots appliqués pour arrêter le saignement de leurs blessures graves.

L’équipage du front a d’abord enlevé le jeune homme, qui a gémi de douleur en le déposant au sol. Quelques secondes plus tard, ils ont sorti l’homme plus âgé, qui était pâle à cause de la perte de sang.

« Vous allez bien », ont assuré les médecins aux blessés alors qu’ils les chargeaient dans l’ambulance et se précipitaient vers un hôpital. Sobolevskiy, 52 ans, a allumé la sirène à l’approche d’un premier poste de contrôle, s’est signé au passage devant une église puis s’est arrêté dans la baie des urgences. Une fois que les blessés ont été emmenés à l’intérieur, il s’est tenu près de l’ambulance en fumant.

“L’hiver arrive”, a-t-il dit, la cendre tombant de la cigarette dans sa main légèrement tremblante. « S’il est vrai que les Russes battent en retraite, alors tout est miné. Et ils vont [mess] nous avec l’artillerie.

Chaque retraite russe a posé des dangers de mines et autres pièges pour les Ukrainiens en progression, mais le risque est particulièrement élevé près de Kherson, où le retrait russe a été plus méthodique et attendu depuis plusieurs semaines.

Un jour après le retrait annoncé de la Russie – une cuisante défaite pour le président russe Vladimir Poutine qui a tenté d’annexer Kherson en violation du droit international – les troupes ukrainiennes se sont progressivement dirigées vers la ville jeudi, libérant une poignée de villages. À minuit, des informations ont signalé que les forces spéciales ukrainiennes étaient entrées dans la ville, mais elles n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Alors que les troupes ukrainiennes se déplaçaient dans des zones qui étaient sous contrôle russe quelques heures plus tôt, elles rencontraient des poches de soldats ennemis laissés pour protéger le retrait russe, ainsi que les mines et les pièges attendus.

Cette résistance signifiait que les troupes ukrainiennes se déplaçaient avec prudence.

“L’armée russe exploite très intensément les zones qu’elle quitte”, a déclaré Roman Kostenko, colonel de l’armée ukrainienne et membre du parlement, dans une interview. « C’est pourquoi nous avançons à ce rythme. Nos garçons libèrent du territoire en sachant que nous pouvons tout attendre de l’ennemi.

Kostenko, président de la commission parlementaire de la défense et du renseignement, a déclaré qu’il n’était toujours pas clair combien de soldats russes restaient sur la rive ouest du Dniepr, mais que cela suffisait pour de sérieux combats dans les jours à venir. Inévitablement, cela entraînera de graves pertes.

Anatoliy Volkov, le médecin de l’équipe d’évacuation médicale de trois personnes de Sobolevskiy, est retourné à l’ambulance et a également allumé une cigarette. Le jeune soldat – assez jeune pour être le fils de Volkov – irait probablement bien, a-t-il dit. Le plus âgé survivrait probablement grâce aux garrots et aux soins médicaux rapides, mais pourrait ne jamais se rétablir complètement.

Lorsqu’ils ont fini leurs cigarettes, les deux hommes et un ambulancier, Dmytro Bakhmach, 28 ans, se sont arrêtés dans un magasin où ils ont nourri un chat noir qu’ils avaient adopté avant de retourner au point d’évacuation : une station-service abandonnée à l’extérieur de Mykolaïv avec un présentoir à cigarettes. — depuis longtemps vidé — dans le coin.

Sobolevskiy et Bakhmach ont désinfecté leurs civières ensanglantées avant de les remettre dans leur ambulance battue.

Ils n’auraient pas besoin d’une civière pour leur prochain appel.

Lorsqu’une fourgonnette blanche est arrivée une heure plus tard, c’était trop silencieux – personne ne gémissait, ne grognait ou ne jurait de douleur. Des soldats de la 59e brigade, qui est stationnée près du front, ont sorti un sac mortuaire noir.

Le soldat avait été tué mercredi soir, quelques heures après le retrait annoncé de la Russie, par une mine près de la ville de Liubomyrivka à Mykolaïv. Les soldats ont transféré le corps dans une ambulance et ont remis le passeport du mort.

Ivan Malen’kiy, 38 ans, un infirmier du premier bataillon de la 59e brigade qui a ramené le corps, a déclaré que la retraite russe avait bouleversé les cartes de bataille.

“Maintenant, nous ne comprenons pas nous-mêmes quelle est la première ligne, la deuxième ligne ou quoi que ce soit”, a-t-il déclaré. «Nous savons juste qu’ils sont partis. Où ils sont allés et ce qu’ils ont laissé derrière eux n’est pas clair.

Malen’kiy a déclaré que sa brigade était occupée à “nettoyer” le territoire que les Russes avaient abandonné.

“Il y a beaucoup de mines”, a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé ce que les Ukrainiens trouvaient. “Beaucoup.”

Alors que l’ambulance partait pour la morgue, Malen’kiy leva les yeux et repéra un visage souriant dessiné dans la poussière à l’arrière de sa camionnette.