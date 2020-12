Près de la moitié du personnel des foyers de soins ne prendra pas le vaccin contre le coronavirus, les patrons appelant désespérément les ministres à rendre les piqûres obligatoires parmi les travailleurs de la santé.

Nadra Ahmed, présidente de la National Care Association, a déclaré que jusqu’à 40% des aidants pourraient choisir de ne pas utiliser l’option telle qu’elle sera déployée dans les prochains jours.

Un propriétaire d’une maison de soins a déclaré que s’ils se trouvaient dans une telle situation, ils se sentiraient obligés de divulguer le faible taux de participation non seulement aux membres de la famille mais aussi aux autorités locales, ajoutant qu’il n’était pas clair qui serait responsable si quelqu’un tombait. mauvais.

En conséquence, il y a de plus en plus d’appels pour exiger que ces travailleurs prennent le coup dans le but de gagner la guerre contre Covid-19.

Mme Ahmed a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Nous savons qu’entre 50 et 60%, en fonction des services individuels, le personnel dit en fait qu’il aura certainement le vaccin et qu’il est très enthousiaste.

« Nous comprenons qu’entre 17 et 20% du personnel des services disent qu’ils ne l’auront certainement pas, et puis vous avez le reste qui attend de voir.

«Nous envisageons donc potentiellement 40% de ceux qui décident de ne pas l’avoir.

En lui disant qu’il s’agissait d’un nombre « énorme » de soignants, Mme Ahmed a répondu: « C’est certainement le cas, mais je pense que les gens commenceront à changer d’avis à mesure que le vaccin deviendra plus facilement disponible et qu’ils verront des collègues l’avoir.

« Je pense que l’incertitude repose quelque part autour de la peur, mais il y a aussi des personnes souffrant de maladies à qui on conseille de ne pas l’avoir, donc l’image est un peu floue pour le moment, mais nous faisons tout ce que nous pouvons.

«C’est étonnant parce qu’ils ont travaillé et ont vu les résultats directs de l’impact de ce virus.

« Nous avons essayé de les amener à se faire vacciner contre la grippe, par exemple, et ce n’est pas très bon.

« Dans le NHS, ils sont incités à avoir, ce qui semble assez pervers à certains égards.

«Mais ce n’est pas dans leur contrat qu’ils doivent avoir ces vaccins, c’est une partie facultative de la vie.

Cependant, un responsable de la maison de retraite, qui voulait rester anonyme, a fait part au programme de ses craintes quant à l’impact si un si grand nombre d’employés refusait de prendre le coup.

Ils ont déclaré: « Si nous arrivons à une situation où, disons, la moitié de mon personnel n’est pas vaccinée, je pense que nous devrons le divulguer, pas seulement aux membres de la famille, mais aux autorités locales.

« Je ne sais pas pourquoi ils peuvent forcer les gens à rester chez eux ou à ne pas aller dans les pubs, mais ils ne peuvent pas les forcer à faire la bonne chose qui est de prendre le vaccin.

Un total de 481500 patients ont eu un coronavirus dans les sept jours précédant le 5 décembre, contre 521300 la semaine précédente (8%), selon les estimations de l’Office des statistiques nationales (ONS)

Margaret Keenan, 90 ans, de Coventry et un retraité du Warwickshire appelé William Shakespeare sont devenus les premières personnes au monde à obtenir une vaccination approuvée pour le virus mardi

« Si quelqu’un l’année prochaine attrape Covid chez moi et que cela vient d’un membre du personnel qui n’est pas vacciné, qui en assume la responsabilité? Est-ce moi ou mon employé?

«Ou le gouvernement pour ne pas le rendre obligatoire? Puis-je les empêcher de fonctionner? Je ne peux pas en faire une condition d’emploi, ils ont tout à fait le droit de s’attendre à être payés et à venir travailler.

Bobby Ahmed, un avocat spécialisé en droit du travail, a déclaré au programme qu’il pourrait y avoir des raisons de rendre le recours au vaccin obligatoire dans le secteur des soins.

«Je pense que même si tous les employeurs ne seraient pas en mesure de se prévaloir des exigences de santé et de sécurité obligatoires pour les employés à vacciner, car ils devraient démontrer que cela est raisonnable et proportionné, je pense qu’il y a certainement dans le maison de soins en établissant un argument spécifique au lieu de travail pour soutenir la vaccination comme condition préalable au travail.

«À cet égard, s’il n’y a pas de position statutaire permettant au gouvernement britannique de forcer des individus à se faire vacciner, il existe une législation dans le contexte de l’emploi dont les prestataires de soins peuvent certainement se prévaloir.

«Le principal ici est la loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employés à prendre des mesures raisonnables pour réduire les risques sur le lieu de travail et dans le contexte des travailleurs vulnérables, cela est clairement évident.

«Ils doivent veiller à ce que (des mesures soient prises) appropriées pour garantir que les personnes vulnérables auxquelles des soins sont dispensés ne soient pas exposées à de tels risques.

« Je pense qu’il est très probable que les employeurs pourraient juger raisonnable de demander à leurs employés de se faire vacciner. »

Cela intervient au milieu des rapports selon lesquels des dizaines de cabinets de médecins généralistes ont décidé de ne pas participer au déploiement en raison de « l’inquiétude que leur charge de travail soit déjà trop lourde ».

Environ 100 000 Britanniques devraient se rendre ailleurs pour leurs inoculations de Covid-19 alors que la deuxième étape du programme de vaccination de masse du Royaume-Uni commence dans les pratiques locales des médecins généralistes la semaine prochaine.

On s’attend à ce que les médecins de 250 des réseaux de soins primaires d’Angleterre commencent à administrer le vaccin à partir de lundi, et d’autres pratiques à travers le pays se joindront tout au long du mois de décembre.

Ils ont été informés qu’ils devront utiliser le vaccin dans les trois jours et demi, et non dans les cinq jours suggérés précédemment, pour se conformer aux exigences réglementaires fixées par la MHRA, l’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni.

Mais certains médecins généralistes disent qu’ils sont déjà trop occupés pour administrer le vaccin et que leurs patients pourraient souffrir si les pratiques devaient réduire d’autres services afin que les médecins puissent administrer les injections, a rapporté le Guardian.