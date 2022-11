Près de la moitié du conseil du comté de McHenry pourrait être nouveau après les élections – Shaw Local

Les républicains du conseil du comté de McHenry sont sur la bonne voie pour conserver une supermajorité des sièges si les résultats des élections de mardi se maintiennent, ce qui suggère qu’une vague bleue qui a eu lieu dans d’autres parties de l’État n’est pas arrivée dans le comté de McHenry.

En conséquence, la répartition des deux partis au conseil ressemblera à celle du conseil actuel, qui compte 16 républicains et huit démocrates.

Les résultats non officiels du conseil d’administration récemment réduit montrent 13 républicains contre cinq démocrates. Parmi ces gagnants potentiels, huit nouveaux visages pourraient figurer au tableau, représentant près de la moitié du corps.

Le conseil du comté de McHenry a été réduit de 24 à 18 sièges cette année après le processus de redécoupage décennal de l’État, qui a suivi le recensement de 2020.

Les résultats seront finalisés dans les semaines à venir une fois l’élection terminée. Entre-temps, environ 4 000 bulletins de vote par correspondance ont été envoyés mais non retournés, et près de 3 000 ont été retournés mais n’ont pas été comptés jeudi, selon le site Web du bureau du greffier du comté de McHenry.

Les bureaux du comté de McHenry ont été fermés vendredi pour la Journée des anciens combattants.

Lors d’une élection de mi-mandat qui a vu les démocrates dominer dans tout l’État et conserver une grande partie de leurs marges à l’Assemblée générale, ces résultats ne se sont pas traduits dans le comté de McHenry, l’un des derniers bastions républicains dans les comtés du col.

Cependant, pour la présidente du Parti démocrate du comté de McHenry, Kristina Zahorik, les résultats ont été positifs.

Parallèlement au parti qui préconise depuis longtemps la réduction de la taille du conseil du comté, ce qu’elle a qualifié de succès, elle a souligné ce qu’elle considérait comme un certain nombre d’obstacles mis sur le chemin des candidats démocrates du comté. Presque maintenir les marges actuelles était une bonne chose, a-t-elle déclaré.

Plus précisément, elle a dit qu’elle pense que bon nombre des nouveaux districts ont été attirés pour profiter aux titulaires républicains et nuire aux démocrates. Cela, combiné à une saison électorale raccourcie en raison de retards dans le redécoupage, a rendu plus difficile pour les démocrates de faire des gains dans une zone conservatrice, a-t-elle déclaré.

“Je pense que c’est très optimiste”, a-t-elle déclaré. “Lors d’une élection hors année, nous ne sommes pas censés bien faire. Et nous l’avons fait.

Le président du conseil du comté, Mike Buehler, R-Crystal Lake, a repoussé l’idée que les républicains aient dessiné une carte au profit de leur propre parti, notant que les résultats conservaient une marge similaire à celle du conseil actuel. C’est la preuve d’une carte juste, dit-il.

Buehler, le seul membre du conseil d’administration non rééligible, a déclaré que les résultats correspondaient à ce qu’il attendait.

“Dans l’ensemble, je suis satisfait des résultats”, a-t-il déclaré. « La composition globale du conseil d’administration est à peu près la même qu’avant. Je pense toujours qu’il y a un équilibre décent.

Le républicain sortant Jeff Thorsen, R-Crystal Lake, qui préside le parti républicain du comté de McHenry, est l’un des titulaires sur le point de perdre son siège. Également dans ce camp sont Michael Vijuk, D-Cary; Tom Wilbeck, R-Barrington Hills; John Collins, D-Crystal Lake; Bob Nowak, R-Algonquin; Stephen Doherty, R-McHenry ; et Jeffrey Schwartz, R-McHenry.

Thorsen ne pense pas qu’il comblera la différence de votes au cours des deux prochaines semaines, notant que perdre, c’est comme “assister à son propre sillage”. Il a dit qu’il adorait son travail au conseil d’administration, mais pour découvrir ce qui n’allait pas, “j’ai juste besoin de me regarder dans le miroir”, a-t-il déclaré.

“J’aurais pu faire plus”, a-t-il déclaré. “C’est aussi simple que ça.”

Thorsen, cependant, conservera sa position de leader dans le parti local pendant au moins un an et demi. Dans ce rôle, il a dit qu’il pensait que le Parti républicain s’était plutôt bien comporté.

Bien qu’il y ait eu quelques courses, comme la sortante démocrate Suzanne Ness battant la challenger républicaine Connie Cain dans l’Illinois House District 66, le parti a eu une solide performance dans l’ensemble.

“Nous avons beaucoup de bons candidats”, a déclaré Thorsen.

Gloria Van Hof, l’une des cinq démocrates à obtenir un siège, est actuellement la première électrice de son district. Elle était en concurrence avec un collègue démocrate, le titulaire Collins ; le républicain sortant Thorsen ; le républicain John Reinert ; et le libertaire Jake Justen.

Van Hof a déclaré qu’elle pensait que la performance des démocrates était bonne compte tenu des circonstances dans le comté. Bien que les républicains conservent la supermajorité, Van Hof a déclaré qu’elle “peut travailler avec n’importe qui”.

Collins, qui perd sa course et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à rattraper suffisamment de terrain avec les bulletins de vote restants, a déclaré qu’il soupçonnait que beaucoup ne savaient peut-être pas qu’ils pouvaient voter pour deux personnes, ajoutant qu’il avait plus de 1 000 voix de moins que Van. Hof.

Sur la performance globale des démocrates, il estime que le parti aurait pu faire mieux, estimant qu’il pourrait obtenir au moins sept sièges.

« Je suis déçu, dit-il. « J’ai l’impression d’avoir fait une bonne course. … Je vais m’absenter un peu de la politique, mais reste impliqué.

La titulaire Kelli Wegener, D-Crystal Lake, est sur la bonne voie pour conserver son siège, rejoignant la républicaine Terri Greeno dans le district 5. Greeno a critiqué Wegener tout au long de la campagne, la qualifiant parfois de communiste.

“Je suis juste reconnaissant”, a déclaré Wegener. « J’ai mis beaucoup de travail là-dedans. J’ai frappé à beaucoup de portes et passé beaucoup d’appels téléphoniques.

Wegener a déclaré qu’elle était déçue que certains démocrates sortants, tels que Collins et Vijuk, semblent perdre leurs courses.

“Ce sera une sensation complètement différente, je pense, lorsque nous commencerons à nous réunir en tant que nouveau conseil d’administration”, a-t-elle déclaré.

Pour Michael Skala, R-Huntley, qui est actuellement le principal électeur du district 9, il a déclaré qu’il n’y pensait pas nécessairement en termes de parti. Il regarde d’abord les candidats. Skala, qui serait le membre du conseil d’administration le plus ancien après les résultats de mardi, a déclaré qu’il faisait appel aux modérés des deux côtés.

“Je pense qu’un conseil diversifié est un conseil sain”, a-t-il déclaré. « Je ne regarde pas cela comme la lettre qui suit leur nom. C’est ce qu’ils représentent et comment ils vont faire le travail.

Buehler a déclaré qu’il aimait l’équilibre entre les titulaires et les nouveaux membres. Il a également noté que bon nombre des nouveaux membres ont une expérience gouvernementale, comme Brian Sager dans le district 7, qui est l’ancien maire de Woodstock.

Van Hof a également fait partie de la commission du mérite du comté, tandis que John Reinert du district 2 a déjà été membre du conseil d’administration du comté.

“Je pense qu’il est important d’avoir des titulaires là-bas pour l’expérience”, a déclaré Buehler. “Mais d’autres qui ont de l’expérience seront également utiles.”

Wegener et Skala ont dit qu’ils étaient un peu plus nerveux à propos des nouveaux visages. Avec la moitié du conseil d’administration nouveau, combiné avec moins de membres en général, c’est “tout différent”, a déclaré Wegener.

“Du sang neuf, de nouveaux visages ne sont pas une mauvaise chose”, a déclaré Skala. “Mais cela rend le travail un peu plus difficile à cause de la courbe d’apprentissage.”

Van Hof a déclaré qu’elle souhaitait donner la priorité à la maison de soins infirmiers Valley Hi. Wegener a déclaré qu’elle n’avait pas encore réfléchi à sa prochaine priorité, car elle s’est concentrée sur l’élection et le prochain vote sur la taxe foncière le 15 novembre, qui sera la dernière réunion du conseil actuel.

“Je pense qu’il est important que nous respections notre budget et que nous fassions tout ce que nous pouvons pour ne pas alourdir les contribuables”, a déclaré Wegener.

Pour Buehler, s’habituer au conseil d’administration réduit et déterminer la disposition du comité sera la prochaine étape. Familiariser les nouveaux membres avec le plan stratégique est également au programme.

“Nous avons beaucoup de choses à faire et beaucoup à attendre”, a-t-il déclaré.

Les nouveaux membres du conseil d’administration devraient être assermentés début décembre, a déclaré Buehler. La première réunion du groupe aura lieu le 15 décembre.