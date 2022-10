Près de la moitié des ultra-riches ne savent pas comment transmettre leur patrimoine : enquête

kate_sept2004 via Getty Images

Seuls 41% des investisseurs disposant de plus d’un million de dollars ont un plan pour transmettre leur patrimoine aux générations futures, selon UBS.

En plus de l’absence de plans concernant la transmission de la richesse, la moitié des investisseurs interrogés n’ont pas eu de conversations sur leur richesse réelle, sur la manière dont leurs actifs sont investis ou sur la manière dont ils seront divisés.

Toutefois, cela ne signifie pas que les investisseurs ne sont pas préoccupés par le processus : 76 % d’entre eux se sont demandé s’il y aurait des problèmes lors du transfert de leurs actifs, 71 % visent à minimiser les impôts sur l’héritage qu’ils laisseront et 70 % % se demandent si les générations futures utiliseront les actifs à bon escient.

Alors que les 4 500 investisseurs de 14 régions, qui possèdent chacun plus d’un million de dollars d’actifs, interrogés par la banque suisse pourraient réfléchir à la manière de répartir leur argent et leurs investissements, dans de nombreux cas, il n’existe pas de plan concret.

Quelque 84 000 milliards de dollars devraient être transmis d’une génération à l’autre au cours des 20 prochaines années. Et c’est juste aux États-Unis.

“Les bienfaiteurs qui ont décidé de favoriser certains héritiers par rapport à d’autres savent clairement pourquoi : 80% donneront plus aux héritiers avec lesquels ils ont des relations plus étroites. D’autres citent les besoins financiers des héritiers et leur rôle dans la prestation de soins”, a-t-il déclaré.

Une planification successorale inadéquate peut être coûteuse et entraîner des conflits familiaux non résolus

Plus de la moitié des investisseurs ne voient tout simplement pas ces conversations comme urgentes, 46 % évitent le sujet de l’argent au sein de la famille et 49 % craignent que leurs enfants ou petits-enfants se sentent autorisés.

Éviter le sujet pourrait cependant causer des problèmes à plus long terme, a déclaré Iqbal Khan, président de la division Global Wealth Management d’UBS et de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

“Alors que les investisseurs veulent en grande majorité que le processus de succession se déroule sans heurts, une planification successorale inadéquate peut être coûteuse et entraîner des conflits familiaux non résolus”, a-t-il commenté.

Quarante pour cent de ceux qui ont hérité d’actifs ont regretté de ne pas avoir eu de conversations sur la richesse avec leur famille au préalable, selon la recherche. Un tiers d’entre eux ont signalé des conflits avec leurs frères et sœurs ou d’autres membres de la famille sur la façon de partager l’argent ou sur des questions comme “qui obtient la maison ?”

Il existe cependant une solution. L’enquête a révélé que ceux qui donnent et ceux qui héritent des actifs sont désireux d’ouvrir des conversations et de créer un plan plus formel sur les investissements passant d’une génération à l’autre.