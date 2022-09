Alors que les habitants de la ville ont déclaré avoir été victimes à des taux élevés, presque autant ont déclaré se méfier des forces de l’ordre

Près de la moitié des habitants de San Francisco ont été victimes de vols au cours des cinq dernières années, et près d’un quart ont été agressés physiquement ou menacés, selon un sondage publié mardi par le San Francisco Chronicle.

Selon les données, 45 % des répondants ont été victimes de vol et 24 % ont été victimes de violence ou de menace de violence.

La proportion était encore plus élevée parmi les populations minoritaires, avec 54% des répondants noirs et 55% des répondants métis déclarant avoir été victimes de vol, contre 43% pour les résidents blancs. Les personnes interrogées qui se sont identifiées comme hispaniques ou métisses étaient les plus susceptibles d’avoir été menacées ou agressées physiquement, 36 % des deux groupes signalant des violences à leur encontre.

De nombreux répondants au sondage avaient également des opinions négatives sur les forces de l’ordre, 41 % qualifiant les performances de la police de « mauvaises » ou de « très mauvaises » et seulement 18 % les jugeant « bonnes » ou « excellentes ». Les répondants métis étaient les plus susceptibles de se méfier de la police (52%), tandis que le chiffre était plus faible mais toujours élevé parmi les résidents hispaniques (43%).

Même les San Franciscains qui n’ont pas été personnellement attaqués ou volés ont déclaré que la ville se dégradait, une opinion partagée par 65% des répondants au sondage et particulièrement répandue parmi les résidents plus âgés. Les personnes âgées de 50 à 65 ans en avaient le plus marre, 78 % d’entre elles affirmant que les choses avaient empiré, tandis que 71 % des personnes de 66 ans et plus étaient d’accord.

Plus les personnes interrogées avaient vécu longtemps à San Francisco, plus elles étaient susceptibles de regretter son passé : 69 % de celles qui sont arrivées avant 2009 ont déploré ce qu’était devenue la ville. Plus d’un tiers ont prédit que les choses empireraient au cours des deux prochaines années, et un autre tiers ont déclaré qu’ils prévoyaient de partir dans les trois prochaines années.

San Francisco a connu la plus forte baisse de population de toutes les grandes villes américaines pendant la pandémie de Covid-19, avec 6,3% de ses habitants quittant au cours de l’année se terminant en juillet 2021. Les répondants au sondage qui ont déclaré qu’ils prévoyaient de partir ont cité des problèmes bien connus tels que le le manque de logements abordables, l’itinérance et la criminalité incontrôlée, ainsi que la frustration des politiciens locaux, qui, selon eux, refusent de faire quoi que ce soit à ce sujet.

Le sondage a été mené dans les semaines qui ont suivi le rappel réussi du notoirement indulgent procureur de district Chesa Boudin, un vote que beaucoup ont interprété comme signifiant que les San Franciscains ultra-libéraux mettaient enfin le pied contre les politiques radicales qui ont vu les criminels devenir beaucoup plus effrontés et se développer. leurs activités des points chauds traditionnels tels que le quartier Tenderloin aux quartiers plus riches.