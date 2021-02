Près de la moitié des républicains abandonneraient leur parti pour Trump et seulement 27% resteraient fidèles au GOP, selon un sondage

Dans la foulée de Donald Trump vantant un «énorme soutien» pour qu’il se présente à nouveau, un nouveau sondage indique que près de la moitié des républicains sont prêts à abandonner leur parti si l’ancien président crée le sien.

Seulement 27% des républicains resteraient fidèles à leur parti si Trump devait créer le sien, selon le sondage de l’Université Suffolk / USA Today, publié dimanche.

Près de la moitié – 46% – suivraient l’ancien président, tandis que les autres ont indiqué qu’ils seraient indécis entre les deux.

La création de son propre parti politique par Trump a été une rumeur qui n’a fait qu’alimenter le chaos au sein du Parti républicain au milieu des questions entourant l’avenir politique de l’ancien président, ainsi que du récent procès de destitution, qui a vu sept républicains se joindre aux démocrates et voter en sa faveur et L’ancien loyaliste de Trump, Mitch McConnell, laissant beaucoup se gratter la tête en tenant Trump « responsable » pour l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis, malgré le vote du sénateur du Kentucky contre la destitution.

« Mitch est un pirate politique austère, maussade et sans sourire, et si les sénateurs républicains veulent rester avec lui, ils ne gagneront plus » Trump a déclaré, dans une déclaration en réponse à McConnell.

«Nous avons le sentiment que les républicains ne se battent pas assez pour nous, et nous voyons tous Donald Trump se battre pour nous aussi fort qu’il le peut, chaque jour». Brandon Keidl, un républicain de 27 ans interrogé, a déclaré à USA Today.

Selon le sondage, la moitié des républicains estiment également que le Parti républicain devrait être «plus fidèle à Trump» tandis que moins de 20% pensent qu’il devrait être moins loyal.

On a également demandé aux personnes interrogées s’ils étaient fidèles à Trump et au Parti républicain, Trump en tant qu’individu obtenant plus de soutien (54%) que le parti politique qui l’a nommé deux fois (34%).

Trump continuera d’être impliqué dans le parti, du moins dans un avenir prévisible: il s’exprimera lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) en Floride le 28 février.

Un sondage Politico / Morning Consult publié plus tôt ce mois-ci a révélé que Trump était un favori parmi les candidats républicains avant 2024. Plus de la moitié des républicains – 54% – ont déclaré qu’ils voteraient pour Trump dans une primaire et encore plus – 59% – ont déclaré qu’ils à veulent moins qu’il joue un rôle majeur dans l’avenir du parti.

Le sondage de l’Université Suffolk / USA Today a été réalisé auprès de 1000 électeurs Trump et a une marge d’erreur de trois points.

