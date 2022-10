Près de la moitié des propriétaires de chiens britanniques prévoient d’emmener leur chien en vacances chics, selon une enquête

PRÈS de la moitié des Britanniques pensent que leur chien mérite la même expérience hôtelière qu’eux et prévoient d’emmener leurs chiens en vacances.

Une enquête auprès de 2 000 propriétaires de chiens a révélé que beaucoup estimaient que le luxe d’un séjour à l’hôtel ne devrait pas être exclusivement pour eux, 28 % affirmant qu’ils compromettraient leur propre expérience à l’hôtel si cela signifiait que leur chien avait un séjour parfait.

L’enquête a révélé que près de la moitié des Britanniques écourteraient leurs vacances si leur chien devenait stressé Crédit : Getty

Cet amour pour leurs compagnons canins a fait que 23 % des chasseurs de vacances passent plus de 40 minutes à parcourir le Web pour comparer les hôtels acceptant les chiens afin de s’assurer que leur animal passe les meilleures vacances possibles.

La plateforme de réservation d’hôtels justhooit.com, qui a commandé la recherche, a créé le Platinum Paws Guide, un nouveau système de classement des hôtels acceptant les chiens.

Duncan McKenna, fondateur de justhooit.com, a déclaré : « Les animaux de compagnie ont toujours fait partie de notre famille, mais maintenant plus que jamais, ils commencent à vivre toutes les mêmes expériences.

“Souvent, nous avons l’impression qu’ils sont négligés par l’industrie hôtelière et sont simplement considérés comme un ajout avec un supplément pour les faire rester.

«Les pattes de platine ont été mises en place pour donner aux Britanniques les meilleures informations sur les hôtels acceptant les chiens afin que leurs cabots puissent vivre la meilleure expérience.

“Il est temps que toute la famille soit prise en compte lors de la planification des séjours et des vacances.”

Un lit pour chien et un bol pour chien sont deux commodités que les propriétaires d’animaux de chasse à l’hôtel devraient inclure.

Alors que 32% pensent qu’un guide détaillé des lieux de promenade pour chiens locaux devrait toujours être disponible.

Leurs résultats s’appuient sur trois critères clés : la détente, les commodités et le service.

Il propose des hôtels acceptant les chiens au Royaume-Uni, tels que Luton Hoo dans le Bedfordshire, qui offre la possibilité d’explorer le domaine de 1 065 acres.

Le Chesterfield à Mayfair dispose d’une unité de soins vétérinaires sur place et l’hôtel 41 à Victoria propose du champagne adapté aux chiens à l’arrivée.

L’étude a également révélé que 63% des propriétaires souhaitent voir un système de notation adapté aux chiens utilisé dans l’ensemble de l’industrie hôtelière.

Et un peu plus de la moitié pensent que les hôtels britanniques doivent faire plus pour accueillir leurs animaux de compagnie bien-aimés.

Pendant ce temps, 34% des propriétaires de chiens ont vu leur chien montrer des signes de stress et d’anxiété lors de séjours dans des hôtels qui ne répondaient pas adéquatement aux besoins de leur chiot.

Si tel était le cas, 41 % des personnes interrogées, via OnePoll, écourteraient leurs propres vacances.