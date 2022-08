Près de la moitié des pays de l’UE souffrent toujours de la sécheresse | Actualité Climatique

Près de la moitié des terres de l’Union européenne font actuellement l’objet d’un avertissement de sécheresse ou d’un niveau “d’alerte” plus sévère, entravant l’agriculture, la production d’énergie et l’approvisionnement en eau, a confirmé la Commission européenne.

De la France à l’est et de la Roumanie à l’ouest, à l’ouest de l’Allemagne et au sud de la Grèce, un manque de pluie “large et persistant”, combiné à des vagues de chaleur, constitue une liste alarmante de pays où la sécheresse s’aggrave.

De nouvelles données de l’Observatoire européen de la sécheresse (EDO) montrent qu’environ 45 % du territoire du bloc sont dans des conditions “d’alerte”, la deuxième des trois catégories de sécheresse, au cours des dix jours précédant le 20 juillet.

Quelque 45 % du territoire de l’UE se trouvent dans des conditions de sécheresse « d’avertissement » et 15 % ont atteint le niveau « d’alerte » (dernières données disponibles pour dix jours jusqu’au 20 juillet).



Pendant ce temps, 15% des terres sont passées à l’état “d’alerte” le plus grave, ce qui signifie non seulement que les terres s’assèchent après de faibles pluies, mais que les plantes et les cultures sont également altérées.

Les chiffres montrent peu d’amélioration par rapport à la période de dix jours précédente, qui a vu 46% des terres au niveau “d’avertissement” avec un sol asséché et 13% en territoire “d’alerte”.

De nouvelles prévisions de temps sec pour de nombreux pays en août et septembre “ajoutent des inquiétudes à la situation déjà très critique et, si elles sont confirmées, exacerberont la gravité de la sécheresse et les impacts sur l’agriculture, l’énergie et l’approvisionnement en eau”, a averti EDO en juillet.

Équipe de crise

La pire sécheresse jamais enregistrée en France a laissé des villages desséchés sans eau potable, les agriculteurs avertissant d’une pénurie de lait en hiver et les récoltes de maïs devraient être inférieures de 18,5 % à celles de l’année dernière.

Vendredi, le bureau du Premier ministre Elisabeth Borne a mis en place une équipe de crise, alors que le pays se préparait à sa quatrième vague de chaleur de l’été.

“Un stress généralisé sur la végétation” a frappé les basses terres italiennes, une grande partie de la France, le centre de l’Allemagne, l’est de la Hongrie, le Portugal et le nord de l’Espagne, a déclaré l’EDO, tout comme les Européens sont aux prises avec des prix alimentaires plus élevés à la suite de la guerre en Ukraine.

Les agriculteurs de Toscane, au cœur de l’industrie italienne du vin et de l’huile d’olive, se battent pour sauver autant qu’ils le peuvent de

la récolte de cette année des ravages de la sécheresse et de la canicule.

Le professeur David Hill, ancien vice-président de Natural England, a déclaré que les pratiques agricoles intensives ont aggravé les sécheresses en rendant le sol moins capable de retenir l’eau et donc de se dessécher ou d’être emporté plus facilement.

“Là où vous avez une intensification agricole à grande échelle, vous vous retrouvez avec des écosystèmes simples qui ne peuvent pas résister aux chocs”, a-t-il déclaré à Sky News. “Les fermes massives sont beaucoup moins résistantes aux changements environnementaux qu’une mosaïque de différents types”.

La production d’énergie touchée

La dernière invasion de son voisin par la Russie et la perturbation de l’approvisionnement en gaz européen ont également fait monter en flèche les prix de l’énergie et laissé les pays chercher à exploiter l’énergie locale.

Mais le faible niveau des rivières et la hausse des températures de l’eau ont également entravé la production d’énergie dans certaines régions.

Les pénuries d’eau ont réduit la production hydroélectrique de l’Italie, le potentiel énergétique stocké dans les réserves d’eau étant bloqué à environ la moitié du niveau de ces dernières années. Les niveaux d’eau dans les réservoirs pour l’hydroélectricité sont en baisse dans neuf pays, dont la Serbie, le Monténégro et la Norvège.

L’opérateur nucléaire EDF a réduit la semaine dernière sa production d’électricité dans une centrale du sud-ouest de la France en raison des températures élevées du fleuve Garonne, avec la moitié de ses 56 réacteurs déjà hors service en raison de problèmes de maintenance ou de corrosion.

Image:

Le temps sec de l’Espagne alimente des incendies de forêt comme cet incendie à Verin la semaine dernière. Photo : Felipe Carnotto via Reuters



Image:

Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte dans le lit asséché du fleuve Po



L’Espagne aride a désormais des conditions “extrêmement favorables” aux incendies de forêt, tandis que le risque d’incendie de forêt est élevé à extrême dans la majeure partie du Portugal.

La dégradation du climat rend la sécheresse en Méditerranée plus grave et plus probable, bien qu’elle ne soit pas responsable de toutes les sécheresses.

Les causes de la sécheresse sont complexes, mais le changement climatique l’affecte de deux manières principales. Il concentre les précipitations en rafales plus courtes et plus intenses, ce qui les rend plus difficiles à retenir.

Des températures plus chaudes évaporent plus d’eau – et les vagues de chaleur, qui sont “unilatéralement” liées au réchauffement climatique, font également augmenter la demande alors que les gens cherchent à se rafraîchir.

