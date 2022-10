Près de la moitié des oiseaux du monde sont en déclin, ce qui, selon les experts, constitue une menace sérieuse pour les écosystèmes

C’est peut-être un matin, après un hiver particulièrement long, sombre et enneigé, que vous l’entendez pour la première fois : l’appel d’un rouge-gorge. Un signal de printemps.

Ou il peut s’agir d’une promenade dans un parc ou une forêt où vous entendez un cri d’oiseau particulier et levez les yeux dans l’espoir de l’identifier.

Les oiseaux sont tout autour de nous, chaque jour, et ils jouent un rôle crucial dans la santé de notre planète.

Mais au cours des 50 dernières années, près de trois millions d’oiseaux ont disparu en Amérique du Nord et dans l’Union européenne seulement, selon un rapport récent. Et les experts craignent que cela ne soit un signe plus important de la santé de nos écosystèmes.

Bien que l’on sache depuis un certain temps que les oiseaux de la planète sont en danger, cela a de nouveau été souligné par le récent rapport de BirdLife sur l’état des oiseaux du monde 2022, ce qu’ils appellent une “crise de la biodiversité”. Il note également que 49 % des oiseaux de la planète sont en déclin.

“Dans le rapport de 2018, seulement 40 % des espèces d’oiseaux étaient en déclin. Ainsi, en quatre ans, nous avons connu cette énorme augmentation du nombre d’oiseaux en danger”, a déclaré Sam Knight, responsable du programme. à Conservation de la nature Canada.

“Et ils ont montré qu’une personne sur huit est en fait menacée d’extinction. Il est donc vraiment préoccupant que ce soit ce qui s’est passé en si peu de temps, et les pressions auxquelles ces oiseaux sont confrontés, et la biodiversité en général.”

“J’étudie les oiseaux, j’adore les oiseaux et je crains vraiment de ne pas pouvoir sortir me promener et simplement entendre le chant des oiseaux de la même manière”, a déclaré Knight. “C’est un si grand avantage pour la santé mentale d’avoir ces oiseaux et ces espèces autour; vous n’avez même pas besoin d’être un ornithologue, je ne pense pas, pour vraiment apprécier ce que les oiseaux ajoutent à nos vies.”

Les oiseaux servent de pollinisateurs, de prédateurs, de disperseurs de graines, de charognards et, comme le note le rapport, « d’ingénieurs de l’écosystème ». Parce qu’ils sont mobiles, ils parcourent de grandes distances, reliant différents écosystèmes.

Et leurs pertes sont considérables.

REGARDER | Comment le changement climatique affecte les schémas migratoires des oiseaux :

Le changement climatique modifie les voies migratoires de certains oiseaux, selon des chercheurs Les chercheurs disent qu’ils voient l’impact du changement climatique à travers l’évolution des schémas migratoires des oiseaux.

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) Liste rouge des espèces menacées a constaté que 1 409 espèces d’oiseaux sont considérées comme menacées ; 755 sont vulnérables ; 423 sont en danger et 231 sont en danger critique d’extinction.

Et depuis l’an 1500, au moins 187 espèces d’oiseaux ont disparu, principalement celles trouvées sur les îles.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Les menaces qui pèsent sur nos amis à plumes sont nombreuses, allant de l’agriculture, l’exploitation forestière, les espèces envahissantes et la chasse, aux oiseaux volant dans les maisons et les bâtiments, et le changement climatique, pour n’en nommer que quelques-uns. Et nos compagnons félins à fourrure sont très nombreux, avec environ 100 à 350 millions d’oiseaux tués chaque année au Canada par des félins d’extérieur, selon une étude de 2013.

“Les espèces envahissantes sont une autre menace énorme pour les oiseaux, et les chats sont les espèces les plus envahissantes, ou les espèces envahissantes les plus menaçantes que nous ayons en Amérique du Nord”, a déclaré Knight. “Il ne fait aucun doute que la perte d’habitat est la plus grande menace, mais il est vraiment difficile de mesurer à quoi ressemble la perte d’habitat lorsqu’il s’agit d’oiseaux parce qu’ils se déplacent, mais les chats… c’est le plus grand nombre de décès que nous puissions calculer en Amérique du Nord. “

Un jeune pluvier siffleur et sa mère sont vus sur une plage. L’espèce est considérée en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. (Randy G. Lubischer/Shutterstock)

Mais elle a noté qu’il existe des solutions disponibles pour les propriétaires de chats qui souhaitent toujours que leur chat profite de l’air frais.

“Ce que nous devons faire, c’est garder nos chats en laisse et les garder attachés lorsqu’ils sont à l’extérieur ou dans un catio ou ce genre de chose. Ainsi, les gens peuvent toujours avoir leur chat, profiter du plein air, mais ne pas sortir les oiseaux”, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la perte d’habitat, ce sont les oiseaux et les insectivores des prairies qui sont les plus vulnérables, notamment en raison de la perte de prairies au lieu de l’agriculture, ce qui, selon Knight, est compréhensible puisque nous devons nourrir les gens.

“Mais nous devons aussi en quelque sorte réfléchir à cet équilibre entre la manière dont nous pouvons également conserver les prairies et restaurer les prairies. Et cela a des répercussions non seulement sur les oiseaux, mais sur d’autres espèces”, a-t-elle déclaré. “Et une grande chose que ce rapport a souligné et nous a rappelé est que les oiseaux sont de très bons indicateurs de ce qui se passe avec d’autres biodiversités.”

Le Florida Scrub Jay, vu ici, est répertorié comme vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN. (Tommy Daynjer/Shutterstock)

Et puis il y a le changement climatique, qui retarde la migration de certains insectivores, car le temps plus chaud commence plus tôt dans l’année, ce qui signifie que les insectes sortent également plus tôt.

Au moment où les oiseaux arrivent, la plupart des nombres d’insectes ont été réduits.

Besoin de plus de protections, grandes et petites

Plus tôt ce mois-ci, Birds Canada – un partenaire international de BirdLife – a officiellement lancé ses Zones clés pour la biodiversité (ZCB) dans le but de protéger non seulement les oiseaux, mais aussi d’autres espèces, telles que les insectes, les grenouilles et les tortues, qui font face à de nombreuses menaces.

Ces zones nécessitent des critères stricts pour être désignées ZCB. À l’heure actuelle, il y en a environ 75 au Canada, dont 900 en cours ou en cours d’évaluation, a déclaré Andrew Couturier, directeur principal de la science du paysage et de la conservation chez Oiseaux Canada, qui n’a pas participé au récent rapport.

“La [BirdLife] l’analyse montre qu’une personne sur huit [birds] sont menacés d’extinction. Cela varie évidemment géographiquement. Les oiseaux du Canada ne s’en sortent pas aussi mal que ça. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire ici », a déclaré Couturier, qui était co-auteur du rapport de 2019 sur L’état des oiseaux du Canada.

Ce graphique illustre l’état des oiseaux du Canada en 2019. (Environnement et Changement climatique Canada)

Pas de surprise pour Couturier, le rapport de 2019 a révélé que les oiseaux des prairies des Prairies étaient les plus à risque.

« Il ne reste pratiquement plus de prairies indigènes dans les Prairies canadiennes, et elles sont toujours menacées d’être converties à d’autres usages, comme la culture en rangs », a-t-il déclaré. “Mais nous avons de bons partenariats avec l’industrie du bétail, car ces terres offrent en fait un bon habitat aux oiseaux des prairies et ils peuvent en fait coexister avec l’élevage.”

Couturier a déclaré qu’il existe des moyens d’inverser la tendance à la perte d’habitats et d’espèces d’oiseaux. Ceux-ci peuvent inclure des efforts individuels, tels que la pose d’autocollants sur les grandes fenêtres autour de nos maisons et la plantation de jardins respectueux des oiseaux et des pollinisateurs. À plus grande échelle, les efforts peuvent inclure des immeubles de bureaux éteignant leurs lumières la nuit pour éviter que les oiseaux migrateurs ne s’y écrasent, le développement de nouvelles ZCB à travers le pays et une meilleure gestion de l’utilisation des terres.

Et le rapport, qui décrit également certaines de ces étapes, est quelque chose que Couturier a dit qu’il considère comme positif.

“Si vous parlez à des gens du secteur caritatif, vous savez, il y a certainement une fatigue associée aux nouvelles déprimantes tout le temps, quand vous travaillez si dur pour essayer de faire une différence”, a-t-il déclaré. “Et puis vous continuez à voir les choses se détériorer et vous vous demandez que pouvons-nous faire d’autre ? Que pouvons-nous faire de mieux pour inverser ce problème ?”

Mais, note-t-il, “il y a des signes d’espoir”.