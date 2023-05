Près de la moitié des membres de la génération Z ont des emplois secondaires alors que les craintes d’argent prennent le dessus: Deloitte

La génération Z et la génération Y acceptent de plus en plus un deuxième emploi à mesure que les problèmes d’argent augmentent, selon une enquête de Deloitte.

Les bousculades secondaires peuvent être un moyen pour les gens de faire un travail qu’ils apprécient vraiment – mais elles peuvent aussi naître de la nécessité, avec un nombre croissant de jeunes prenant un deuxième emploi à mesure que les problèmes d’argent augmentent.

Selon une nouvelle enquête de Deloitte, quelque 46 % des membres de la génération Z ont actuellement un emploi à temps plein ou à temps partiel en plus de leur emploi principal. Le chiffre n’est que légèrement inférieur pour la génération Y, à 37 %.

Pour son enquête Gen Z et Millennials 2023, Deloitte a recueilli les réponses de 14 483 Gen Z et 8 373 milléniaux de 44 pays à travers le monde.

Dans les deux générations, plus de personnes ont un deuxième emploi aujourd’hui qu’il y a un an : ce chiffre est supérieur de 3 % chez la génération Z et de 4 % chez la génération Y, selon le cabinet de conseil.

« Les emplois secondaires sont en augmentation pour la génération Z et la génération Y alors qu’ils ont du mal à joindre les deux bouts », a déclaré Michele Parmelee, responsable mondiale des personnes et des objectifs chez Deloitte, à CNBC Make It.

Certains des deuxièmes emplois les plus populaires sont la vente de produits ou de services en ligne, les emplois de l’économie des petits boulots comme la livraison de nourriture ou le covoiturage, les points de vente artistiques ou la création de contenu sur les réseaux sociaux en tant qu’influenceur.

« Alors que l’argent est la principale raison d’avoir un travail secondaire, les répondants y voient également un moyen de monétiser leurs passe-temps, de se déconnecter de leur travail principal, d’élargir leurs réseaux et, dans certains cas, de développer des compétences pour un nouveau cheminement de carrière », Parmelee a dit.

Environ 25 % des membres de la génération Z et 28 % des milléniaux déclarent que la principale motivation de leur travail parallèle est d’acquérir des compétences et d’établir des relations, un peu moins d’un quart de chaque génération affirmant que cela est lié à leurs loisirs ou les aide à se déconnecter.

Les problèmes d’argent, cependant, sont de loin les plus importants : 38 % de la génération Z et 46 % des milléniaux ont déclaré que la raison pour laquelle ils travaillaient dans un autre emploi était liée à leurs finances.

Les données de l’enquête de Deloitte montrent que le coût de la vie est la principale préoccupation des milléniaux et de la génération Z en ce moment. Ceci est particulièrement pertinent car un peu plus de la moitié de chaque génération déclare vivre d’un chèque de paie à l’autre – 5% de plus qu’il y a un an.

Cela survient alors que l’inflation reste obstinément élevée dans de nombreuses grandes économies. Les prix ont augmenté de 4,9 % sur une base annuelle aux États-Unis en avril, tandis qu’au Royaume-Uni, les prix ont augmenté de 10,1 %.

Avoir un deuxième emploi est une façon pour les jeunes d’essayer d’atténuer l’impact de la crise du coût de la vie, mais les répondants au sondage ont également déclaré qu’ils attendaient plus longtemps pour accéder à l’échelle de la propriété ou fonder une famille et achetaient plus d’articles d’occasion, l’enquête a trouvé.

« Ces générations sont accablées par l’insécurité financière », a déclaré Parmelee. « Les préoccupations économiques entravent la capacité de la génération Z et de la génération Y à planifier leur avenir et les poussent à reporter des décisions importantes dans leur vie », ajoute-t-elle.

Malgré ces inquiétudes, cependant, il pourrait y avoir une lumière au bout du tunnel, avec 44 % de la génération Z et 35 % de la génération Y optimistes quant à l’amélioration prochaine de leur situation financière.