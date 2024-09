Près de la moitié des membres de la génération Z auraient souhaité que les réseaux sociaux « n’aient jamais été inventés »

La vérité est connue : près de la moitié de la génération Z souhaite que TikTok (47 %) et X (50 %) n’existent pas. Et ce, malgré le fait qu’ils passent quatre heures par jour sur les réseaux sociaux, ou peut-être à cause de cela, comme le déclarent plus de la moitié des répondants à l’enquête. une nouvelle enquête dire que c’est leur norme.

Les résultats, issus d’un sondage représentatif à l’échelle nationale auprès de 1 006 adultes de la génération Z (âgés de 18 à 27 ans) par le psychologue social Jonathan Haidt et le Harris Poll, offrent un aperçu éclairant de la manière dont les jeunes adultes sont aux prises avec la nature addictive des smartphones et des médias sociaux.

Haidt, auteur du best-seller controversé La génération anxieuse, qui prône quatre règles de base concernant les enfants et les smartphones (aucun avant le lycée, pas de réseaux sociaux avant 16 ans, pas de téléphone à l’école et plus de jeux sans surveillance) partage ses conclusions dans un Le New York Times article d’opinion le mardi.

Il trouve que le temps que la génération Z passe sur les réseaux sociaux (60 % quatre heures par jour et 23 % sept heures ou plus par jour) est « étonnant », d’autant plus que 60 % d’entre eux affirment également que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la société (contre 32 qui affirment qu’ils ont un impact positif).

Alors que 52 % des personnes interrogées estiment que les réseaux sociaux ont amélioré leur vie et que 29 % estiment qu’ils leur ont fait du mal, les jeunes issus de groupes historiquement défavorisés en ont moins tiré profit, écrit-il, notamment 44 % des femmes et 47 % des répondants LGBTQ qui affirment que les réseaux sociaux ont eu un impact négatif sur leur santé mentale. Ce chiffre est à comparer à 31 % des hommes et 35 % des répondants non LGBTQ.

En ce qui concerne les personnes qui auraient souhaité qu’une plateforme « n’ait jamais été inventée », TikTok et X ont obtenu le plus de votes, suivis de Snapchat (43 %), Facebook (37 %) et Instagram (34 %). Les scores les plus bas dans cette catégorie ont été attribués au smartphone lui-même (21 %), aux applications de messagerie (19 %) et aux services de streaming tels que Netflix (17 %) et YouTube (15 %).

« Nous interprétons ces faibles chiffres comme une indication que la génération Z ne regrette pas trop les fonctions de communication, de narration et de recherche d’informations de base d’Internet », écrit Haidt. « Si les smartphones permettaient simplement aux gens d’envoyer des messages, de regarder des films et de rechercher des informations utiles ou des vidéos intéressantes (sans algorithmes de recommandation personnalisés destinés à accrocher les utilisateurs), il y aurait beaucoup moins de regrets et de ressentiments. »

Alors que seulement 36 % des personnes interrogées sont favorables à l’interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, 69 % sont favorables à une loi obligeant les entreprises de réseaux sociaux à développer une option sûre pour les enfants de moins de 18 ans.

C’est une mesure que la Chambre des représentants étudie actuellement, note Haidt, exhortant les législateurs à prendre des mesures concernant la loi sur la sécurité en ligne des enfants. Cela permettrait, pour commencer, de désactiver les fonctionnalités addictives des produits et d’obliger les entreprises technologiques à permettre aux jeunes utilisateurs de désactiver les flux algorithmiques personnalisés. (Mardi, Instagram a répondu (en réponse à l’inquiétude croissante concernant les jeunes et les médias sociaux, annonçant qu’il rendrait tous les comptes d’adolescents privés par défaut.)

Haidt conclut son article d’opinion en demandant aux lecteurs d’imaginer que les talkies-walkies nuisaient à des millions de jeunes et que plus d’un tiers d’entre eux souhaiteraient qu’ils n’existent pas, « mais se sentent néanmoins obligés de les utiliser cinq heures par jour ».

Si tel était le cas, affirme-t-il, « nous prendrions des mesures. Nous insisterions pour que les fabricants rendent leurs produits plus sûrs et moins addictifs pour les enfants. Les entreprises de réseaux sociaux doivent être tenues de respecter les mêmes normes : soit elles corrigent leurs produits pour garantir la sécurité des jeunes utilisateurs, soit elles cessent complètement de les proposer aux enfants. »

