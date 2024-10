Cet article a été initialement publié dans Le Texas Tribune.

Près de la moitié des lycéens du Texas qui obtiennent des crédits universitaires sont hispaniques, selon une étude

Près de la moitié de tous les élèves des lycées publics du Texas qui obtiennent des crédits universitaires avant d’obtenir leur diplôme sont hispaniques, selon une nouvelle étude. Cela fait du Texas un leader national dans la réduction de l’écart entre les étudiants hispaniques et non hispaniques qui participent à des programmes à double crédit.

Cependant, les étudiants hispaniques inscrits dans des classes à double crédit obtiennent leur diplôme universitaire à un taux inférieur à celui de leurs pairs qui suivaient également ces programmes, soulignant la nécessité de renforcer la transition du lycée à l’université pour les étudiants de couleur.

« Nous devons tous deux nous concentrer sur l’égalisation de l’accès au double crédit et sur la fourniture aux étudiants à double crédit du soutien dont ils ont besoin pour aller au collège et terminer leurs études », a déclaré John Fink, chercheur au Community College Research Center.

Le Community College Research Center a utilisé les données du National Student Clearinghouse pour examiner les juniors et les seniors du secondaire en 2015 qui étaient inscrits à un cours à double crédit et suivi où ils sont allés au cours de leurs quatre premières années après le lycée. Les chercheurs ont sélectionné ce groupe particulier d’étudiants pour étudier les effets à long terme de la double reconnaissance de crédit sur le niveau de scolarité. Les chercheurs ont déclaré que c’était le premier du genre à ventiler les résultats des doubles crédits par race, statut socio-économique et âge par État.

L’étude révèle, quant à elle, que la participation des étudiants noirs est à la traîne. Les étudiants noirs représentaient 8 % des programmes à double crédit dans l’État, contre 13 % des inscriptions dans les lycées du Texas, selon un rapport sur le double crédit publié mardi.

Lorsque les étudiants du Texas ont fait des projets après le lycée, environ la moitié des étudiants en double inscription sont retournés au collège communautaire où ils ont suivi des cours à double crédit pendant au moins un trimestre, selon les conclusions du rapport.

Le nombre d’étudiants à double crédit au Texas et dans tout le pays a explosé au cours des 10 dernières années. Les responsables de l’éducation considèrent les programmes à double crédit comme un moyen d’encourager les étudiants à poursuivre des études supérieures en leur donnant l’occasion de se familiariser avec un environnement collégial au lycée. L’obtention de crédits universitaires alors qu’on est encore au lycée est liée à un niveau d’études supérieur.

Les législateurs du Texas ont même changé comment ils financent les collèges communautaires pour encourager le double crédit l’année dernière. Les collèges communautaires reçoivent désormais plus d’argent lorsque les étudiants du secondaire obtiennent au moins 15 heures de crédit universitaire sur leurs campus. Dans le cadre du nouveau système de financement, les législateurs des États ont également créé le programme d’aide financière pour le transfert rapide, ou FAST, qui donne aux collèges communautaires de l’argent supplémentaire s’ils offrir des cours de niveau collégial sans frais aux étudiants à faible revenu qui ont droit à un déjeuner gratuit et à prix réduit.

Au cours de la dernière année seulement, la participation à double crédit a augmenté à un nombre record, avec environ 250 000 étudiants profitant du programme FAST pour suivre gratuitement des cours à double crédit, a déclaré Sarah Keyton, commissaire par intérim du Texas Higher Education Coordinating Board. témoignage devant la commission sénatoriale de l’enseignement supérieur le mois dernier.

