Près de la moitié des emprunteurs s’attendent à devenir en souffrance lorsque les remboursements des prêts étudiants reprendront

Après avoir été interrompus depuis mars 2020, les remboursements des prêts étudiants fédéraux reprennent en octobre. De nombreux emprunteurs ne sont pas préparés : selon une nouvelle enquête de Karma de crédit45 % ont déclaré qu’ils s’attendaient à prendre du retard sur leurs remboursements de prêt une fois l’abstention terminée.

Pendant ce temps, 37% ont déclaré qu’ils n’avaient pas mis de côté d’argent avant la reprise des paiements.

« Alors que de nombreux emprunteurs ont pu progresser dans d’autres domaines de leurs finances pendant l’abstention, d’autres ont eu du mal à maîtriser d’autres factures et dépenses », a déclaré Courtney Alev, défenseur du crédit à la consommation de Credit Karma, dans un communiqué.

Dans de nombreux cas, a ajouté Alev, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont englouti toute chance qu’ils avaient de progresser.

Selon le sondage, 53 % des emprunteurs avaient déjà du mal à payer leurs factures avant de prendre en compte une dépense qu’ils n’avaient pas eu à envisager depuis trois ans et demi. Plus de la moitié (56 %) ont déclaré qu’ils devront choisir entre le remboursement de leur prêt étudiant et des nécessités comme le loyer ou l’épicerie.

Menée par The Harris Poll entre le 25 et le 27 juillet, l’enquête a interrogé 2 059 adultes américains, dont 394 avaient des prêts étudiants fédéraux en cours.

Sans surprise, ceux dont la situation financière est moins sûre sont plus à risque : 53 % des emprunteurs dont le revenu du ménage est inférieur à 50 000 $ s’attendent à être en souffrance, contre 36 % de ceux qui gagnent 100 000 $.

Cependant, les conséquences ne seront pas nécessairement aussi graves qu’elles pourraient l’être. En juin, l’administration Biden a annoncé une période de transition d’un an, au cours de laquelle les emprunteurs qui manquent des paiements mensuels ne seront pas considérés comme des délinquants par leur gestionnaire de prêt.

Bien que les intérêts continueront de courir pendant la période, qui s’étendra du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ces comptes ne seront pas mis en défaut, signalés aux bureaux de crédit ou renvoyés aux agences de recouvrement de créances.

« Les emprunteurs qui peuvent payer devraient le faire, mais cette période d’accélération donne aux emprunteurs qui ne peuvent pas payer tout de suite le temps nécessaire pour s’adapter », a déclaré le ministère de l’Éducation dans un communiqué.

Alors que de nombreux répondants prévoient de réduire les dépenses non essentielles, de travailler plus ou même de puiser dans leurs économies pour rembourser leurs prêts étudiants, un quart ont déclaré avoir l’intention de retarder des étapes financières comme avoir des enfants ou acheter une maison et presque le même pourcentage ( 23 %) ont l’intention de réduire les cotisations d’épargne-retraite.

Trente-quatre pour cent prévoient de postuler pour un plan de remboursement axé sur le revenuce qui peut réduire considérablement les mensualités.

Selon un enquête séparée d’après US News & World Report, seuls 30 % des emprunteurs savent quand leurs paiements reprennent.

