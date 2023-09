Près de la moitié des Canadiens visés par la fraude, selon un sondage

Un récent sondage mené par TransUnion révèle que près de la moitié des Canadiens (49 pour cent) ont déclaré avoir été récemment la cible d’un stratagème frauduleux.

Selon l’enquête, il y a eu une augmentation de 40 pour cent des tentatives de fraude numérique provenant du Canada et ciblant des entreprises mondiales au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période l’an dernier.

L’enquête a également révélé que les communautés des télécommunications, des assurances et en ligne ont connu les augmentations les plus substantielles de fraudes numériques présumées au cours de cette période, avec des augmentations de 400 pour cent, 90 pour cent et 75 pour cent, respectivement.

Au Canada, le taux de fraude numérique présumée dans tous les secteurs est passé à 4,5 pour cent, contre 3,2 pour cent l’année dernière. Le taux a également connu une augmentation à l’échelle mondiale, atteignant 5,3 pour cent contre 4,5 pour cent sur un an.

« Il y a un certain nombre de considérations importantes à prendre en compte lorsqu’on tente de mesurer l’impact de la fraude numérique sur un secteur particulier », a déclaré Patrick Boudreau, responsable de la gestion de l’identité et des solutions contre la fraude de TransUnion Canada, dans un communiqué de presse.

« Certains facteurs doivent être pris en compte, comme la taille globale et le taux de croissance des différentes industries. Non seulement pour contextualiser les données liées à la fraude, mais aussi pour anticiper sur quoi les fraudeurs pourraient continuer de concentrer leurs efforts à l’avenir.

Selon le sondage, 43 pour cent des plus de 10 000 Canadiens interrogés ont déclaré avoir été la cible d’une fraude, mais n’en ont pas été victimes. En revanche, six pour cent déclarent avoir été victimes d’une fraude après avoir été ciblés.

En ce qui concerne la manière dont ils ont été ciblés et les stratagèmes frauduleux utilisés à leur encontre, 47 % des personnes interrogées ont mentionné avoir été ciblées par des tentatives de phishing, qui utilisent généralement la tromperie pour voler des données personnelles ou financières via des e-mails, des sites Web, des publications sur les réseaux sociaux ou Codes QR.

Parmi les personnes interrogées, 43 % ont déclaré avoir été ciblées par le phishing vocal, également connu sous le nom de « vishing », qui consiste en des appels téléphoniques frauduleux destinés à inciter les individus à révéler des informations sensibles. Et 41 % ont été victimes de fraude par SMS phishing, ou « smishing », qui consiste en des messages texte frauduleux conçus pour inciter les destinataires à divulguer leurs données personnelles ou financières.



CONSEILS POUR ÉVITER DE TOMBER DES ARNAQUES

Pour vous protéger contre les escroqueries frauduleuses, TransUnion recommande de surveiller régulièrement votre rapport de crédit pour détecter toute activité non autorisée et de contester tout achat inconnu indiqué sur votre relevé.

Évitez de transporter des objets inutiles tels que des cartes de crédit supplémentaires, des certificats de naissance, des cartes d’assurance sociale ou un passeport dans votre portefeuille, sauf si cela est nécessaire. Assurez-vous d’installer une boîte aux lettres verrouillable à votre résidence pour atténuer le risque de vol de courrier.

De plus, soyez prudent lorsque vous partagez des informations personnelles par téléphone ou en ligne, surtout si vous n’êtes pas à l’origine du contact. Les fraudeurs utilisent souvent des e-mails de phishing, de faux appels ou des SMS pour obtenir des données sensibles. Vérifiez toujours la légitimité du demandeur avant de partager des informations personnelles ou financières.

Un autre conseil précieux consiste à examiner régulièrement et minutieusement vos factures de services publics et d’abonnement. En examinant attentivement ces déclarations, vous pouvez vous assurer que tous les frais sont légitimes et vous appartiennent, contribuant ainsi à détecter rapidement toute activité frauduleuse.

Pour la sécurité de votre téléphone et de votre PC, il est crucial de résister à la tentation d’utiliser des mots de passe similaires sur différents comptes. Optez plutôt pour des mots de passe uniques et forts pour chaque compte afin de renforcer votre sécurité. De plus, efforcez-vous de mémoriser vos mots de passe et vos codes PIN afin de ne pas avoir à les écrire, réduisant ainsi le risque d’accès non autorisé à vos comptes.

Si vous soupçonnez que vous pourriez être victime d’une fraude, même si aucune utilisation abusive de votre crédit ou de vos informations personnelles n’a encore été signalée, il est prudent de placer une alerte de fraude potentielle dans votre dossier de crédit. Cette alerte signale aux prêteurs potentiels qu’il pourrait y avoir une activité frauduleuse associée à vos informations et leur fournit votre numéro de téléphone de contact pour vérification, ajoutant ainsi une couche de protection supplémentaire à votre sécurité financière.



