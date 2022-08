Près de la moitié des Canadiens signalent plus de bruit qu’en 2021 (sondage)

Près de la moitié des Canadiens (49 %) affirment que leur ville est devenue plus bruyante au cours de la dernière année, selon un nouveau sondage en ligne mené par Research Co.

Le sondage, publié mardi, a également révélé que plus d’un tiers de ses répondants (36 %) ont été dérangés par divers bruits extérieurs lorsqu’ils sont chez eux.

Dans un communiqué, Research Co. indique que le dernier chiffre sur l’escalade du bruit représente une augmentation de 22 points depuis une enquête similaire qu’ils ont menée en janvier 2021, où il a été constaté que 27 % des Canadiens ont déclaré que leur ville ou village était devenu plus bruyant. .

« Par rapport à 2021, il y a une croissance significative de la proportion de Canadiens qui ont été dérangés à la maison par des conducteurs klaxonnant de manière excessive », a déclaré Mario Canseco, président de Research Co..

Le sondage a révélé que plus d’un tiers des Canadiens ont blâmé le «bruit inutile» des véhicules comme principale raison de l’augmentation des bruits qui les dérangeaient.

Les bruits liés à la construction, les personnes bruyantes à l’extérieur de leur maison et les aboiements de chiens ont été répertoriés comme les autres principales raisons de l’augmentation des environnements bruyants.

Trois Canadiens sur dix (30 %) croient que leur résidence est plus bruyante aujourd’hui qu’elle ne l’était en 2021, tandis que plus de deux sur cinq (41 %) croient que leur rue est plus bruyante aujourd’hui, selon le sondage.

Malgré l’augmentation des signalements d’environnements plus bruyants, près des trois quarts des Canadiens (74 %) disent n’avoir rien fait pour faire face aux bruits supplémentaires à la maison.

Un Canadien sur sept a porté des bouchons d’oreille ou des cache-oreilles pour réduire le bruit, dont 22 % des personnes âgées de 18 à 34 ans.

Le sondage a également révélé que la plupart des Canadiens ne sont pas disposés à prendre des mesures sérieuses pour régler le problème.

Seulement huit pour cent des Canadiens ont déposé des plaintes concernant le bruit auprès des forces de l’ordre, sept pour cent ont acheté de l’équipement antibruit et cinq pour cent ont quitté leur résidence d’origine « à cause du bruit ».