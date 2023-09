Près de la moitié des Canadiens affirment que le droit de grève des travailleurs l’emporte sur les conséquences économiques, selon un rapport

Près de la moitié des Canadiens affirment que le droit de grève l’emporte sur le risque de conséquences économiques, selon un nouveau sondage de l’Institut Angus Reid.

Le rapport sur la façon dont les Canadiens perçoivent les syndicats intervient après que plusieurs conflits de travail très médiatisés ont fait les manchettes à travers le pays cette année, allant d’une grève d’un mois des travailleurs de la région métropolitaine de Toronto à la grève du port de Colombie-Britannique plus tôt cet été.

« Du point de vue des manchettes, cela a été une année très intense sur le front de l’action syndicale », a déclaré Shachi Kurl, président de l’institut à but non lucratif.

«Cela semblait être un moment important et… approprié pour sonder les opinions des Canadiens», a-t-elle déclaré, ainsi que pour interroger les membres du syndicat sur leurs expériences.

L’enquête révèle que le Canada a « des points de vue divergents sur la valeur et le coût du travail organisé au Canada, parmi les syndiqués et les non-membres », indique le rapport.

Alors que 47 pour cent des Canadiens ont déclaré que le droit de négocier l’emporte sur le risque de dommages économiques, 37 pour cent ont affirmé le contraire, et les autres n’en étaient pas sûrs.

Dans l’ensemble, trois Canadiens sur cinq estiment que les syndicats ont eu un impact positif sur les travailleurs qu’ils représentent, a indiqué l’institut.

Cependant, les répondants étaient plus divisés quant à l’impact des syndicats sur l’économie canadienne, 38 pour cent le qualifiant de positif et 32 ​​pour cent le qualifiant de négatif.

Environ trois travailleurs syndiqués sur cinq se disent satisfaits de la façon dont ils sont représentés par leur syndicat. Cependant, les femmes étaient un peu plus susceptibles que les hommes de dire qu’elles ne se sentaient pas soutenues lorsqu’elles demandaient de l’aide à un représentant syndical.

Dans l’ensemble de l’enquête, il y avait de « grandes différences » entre les groupes d’âge et d’autres divisions démographiques, a déclaré Kurl. Par exemple, à la question sur le soutien au droit de grève face aux conséquences économiques, les personnes interrogées plus âgées, en particulier les hommes plus âgés, étaient plus susceptibles de donner la priorité à la protection de l’économie.

« Plus on vieillit, plus on a le sentiment que le risque d’impacts économiques négatifs d’une grève est plus important que le droit de négocier », qui inclut la grève, a déclaré Kurl.

Historiquement, l’image d’un syndicaliste évoquait souvent un homme portant un casque, a déclaré Kurl, mais « le visage de l’adhésion syndicale est en train de changer ». C’est pourquoi il est important d’examiner la façon dont différents groupes de personnes perçoivent ou vivent les syndicats, a-t-elle déclaré.

« Ces données indiquent très clairement que certains membres se sentent plus valorisés et ont l’impression d’en tirer plus d’avantages que d’autres membres », a-t-elle déclaré.

Au milieu d’une récente vague de syndicalisation dans des lieux de travail qui ne sont pas historiquement syndiqués, comme les magasins Starbucks, l’institut a demandé aux travailleurs non syndiqués ce qu’ils pensaient du potentiel de syndicalisation de leur propre lieu de travail.

Ces travailleurs étaient divisés quant à savoir s’ils soutiendraient ou s’opposeraient à la syndicalisation sur leur propre lieu de travail, les jeunes étant bien plus susceptibles de l’accueillir favorablement.

Lorsqu’on leur a demandé comment ils pensaient que les syndicats des secteurs public et privé avaient affecté l’économie, les Canadiens en général et les travailleurs syndiqués, les hommes de plus de 54 ans ont été les plus négatifs dans leurs évaluations, a déclaré l’institut. En revanche, les femmes âgées de 18 à 34 ans ont eu les réponses les plus positives.

Ce fut une année chargée, et parfois difficile, pour les travailleurs syndiqués au Canada, a déclaré l’institut dans son rapport.

Les travailleurs syndiqués se battent pour des gains de salaires plus élevés et d’autres améliorations alors qu’ils cherchent à récupérer une partie de leur pouvoir d’achat perdu à cause d’une inflation vertigineuse et de la hausse des taux d’intérêt.

Ils ont été aidés par un marché du travail tendu qui, selon les experts, leur donne un avantage dans les négociations.

Cette semaine encore, les travailleurs de 27 magasins Metro de la région du Grand Toronto ont ratifié une nouvelle entente avec l’épicier qu’Unifor a qualifiée d’« historique », après une grève de plus d’un mois. Le syndicat a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser cet accord lors des prochaines négociations avec les épiciers afin de tenter d’obtenir des gains similaires.

Plus tôt cette année, 155 000 employés fédéraux se sont mis en grève, l’une des plus grandes grèves de l’histoire du Canada, note le rapport.

La politique a également joué un rôle dans l’opinion des personnes interrogées sur les syndicats dans l’enquête de l’institut.

Les électeurs conservateurs étaient plus susceptibles de dire que les syndicats au Canada sont trop puissants, tandis que les électeurs néo-démocrates étaient plus susceptibles de dire que les syndicats ne sont pas assez puissants. Les électeurs libéraux se situent quelque part entre les deux, la moitié affirmant que le Canada se trouve dans la « zone de pouvoir syndical de Boucle d’or », selon le rapport.

Le taux de syndicalisation au Canada a diminué régulièrement entre 1981 et 2022, selon Statistique Canada, passant de 38 pour cent à 29 pour cent, soit à peu près là où il se situait également en juillet 2023.

Les employés du secteur public ont un taux de syndicalisation nettement plus élevé que ceux du secteur privé : environ les trois quarts, contre environ 15 pour cent.

Rosa Saba, La Presse Canadienne