Dans son rapport annuel sur la BBC, le chien de garde de la radiodiffusion Ofcom a révélé qu’une édition de l’émission humoristique Heresy était la plus critiquée.

Dans un épisode de l’émission diffusé sur Radio 4 le 11 juin 2019, la bande dessinée Jo Brand a déclaré ce qui suit à propos des milkshakes lancés sur des politiciens –

« Je pense que c’est parce que certains personnages désagréables sont jetés au premier plan et qu’ils sont très, très faciles à détester et je me demande en quelque sorte pourquoi s’embêter avec un milk-shake alors que vous pourriez obtenir de l’acide de batterie – c’est juste moi et c’est tout d’accord, je ne vais pas le faire, c’est purement un fantasme, mais je pense que les milkshakes sont pathétiques. Je fais honnêtement – désolé ».

La BBC a évalué 441 plaintes reçues dans le cadre du processus BBC First selon lesquelles les commentaires étaient très offensants et susceptibles d’inciter à la violence.

L’Ofcom a ensuite reçu six plaintes qui avaient terminé le processus de plainte de la BBC, mais a conclu que les plaintes ne justifiaient pas une enquête plus approfondie de la part du chien de garde de la radiodiffusion.

Il a expliqué que les commentaires de Brand avaient «clairement le potentiel d’offenser les auditeurs» mais étaient justifiés en raison de la nature «satirique» du programme.

« Nous avons également tenu compte du fait que Mme Brand a immédiatement nuancé ses commentaires, indiquant clairement qu’ils ne devraient pas être pris au sérieux ni mis en œuvre », indique le rapport. «Nous avons donc conclu que les plaintes ne justifiaient pas une enquête plus approfondie de la part de l’Ofcom».

Les autres programmes les plus critiqués étaient:

Résultats des élections européennes, BBC One, 26 mai 2019: 111 plaintes selon lesquelles cette couverture était biaisée contre le Brexit Party;

BBC News / Victoria Derbyshire, BBC Two, 3 juin 2019: 97 plaintes selon lesquelles la couverture de la visite du président Trump au Royaume-Uni n’était pas dûment impartiale;

Andrew Marr, BBC One, 14 avril 2019: 91 plaintes contre David Lammy comparant Jacob Rees-Mogg et Boris Johnson à Hitler;

BBC News, BBC One, 23 novembre 2019: 79 plaintes selon lesquelles un clip de Boris Johnson répondant à une question lors d’un débat des dirigeants à l’heure des questions avait été modifié pour supprimer les rires du public.

Dans tous ces cas, contrairement à Heresy, l’Ofcom n’a reçu aucune plainte ayant abouti au processus BBC First.