Près de la moitié des Britanniques disent avoir annulé des plans avec des amis pour éviter la pression de boire de l’alcool

1. UTILISEZ LES RITUELS

Participer aux rituels de la boisson – comme dire des acclamations et trinquer – sont des moyens puissants de signaler que vous faites partie d’un groupe. Avoir des boissons particulières pour des occasions spéciales, comme du vin chaud lors des fêtes de Noël ou un verre de pétillant au Nouvel An, ce sont des traditions qui nous rassemblent. Alors, essayez de vous inclure dans ces rituels avec des options peu ou pas alcoolisées en utilisant le “bon” type de verre afin d’être couvert pour chaque occasion.

2. PLANIFIER À L’AVANCE

Les bons amis veulent vous inclure dans le plaisir et se sentiront comme de meilleurs hôtes lorsque vous prendrez la boisson que vous voulez. En sachant que vous ne boirez pas d’alcool avant l’événement, il y aura moins de pression sur vous pour vous conformer à ce moment-là.

3. JUSTE VOUS

Les personnes qui vivent leur vie de manière authentique, plutôt que de trouver des excuses pour elles-mêmes et leurs choix, sont considérées comme plus honnêtes et attirantes par les autres, alors faites confiance à vos choix de boissons sans alcool.

4. SACHEZ QUE LES BOISSONS PEU OU PAS ALCOOLISÉES FONT MAINTENANT PARTIE DE LA CULTURE BRITANNIQUE

La culture britannique a considérablement progressé au cours de la dernière décennie, l’accent que nous mettons sur notre santé physique et notre bien-être mental étant l’un des changements les plus notables. Selon la recherche, la plupart des gens ne boivent de l’alcool que lorsqu’ils sortent moins de quatre fois par mois. Ce changement culturel vers moins de consommation d’alcool ne montre aucun signe de diminution.

5. SOURIRE

Quelle que soit votre réponse, si vous vous sentez à l’aise de le faire, gardez le sourire – le sourire vous aide à combattre le stress en libérant de minuscules molécules appelées neuropeptides. Nous méritons tous de nous sentir bien dans les choix que nous faisons et d’avoir des interactions significatives avec nos amis et notre famille, sans alcool. Tout le monde devrait être à l’aise avec les décisions qu’il prend pour s’améliorer, et ceux qui vous entourent se sentiront également plus à l’aise.