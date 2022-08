Près de la moitié des Britanniques admettent jeter des ordures – et la plupart disent qu’ils ne ramasseraient jamais les ordures dans la rue

PRÈS de la moitié des adultes admettent jeter des ordures et seulement 14 % ramassent des ordures s’ils les voient dans la rue.

Une recherche portant sur 2 000 adultes a révélé que 40 % de ceux qui ne ramassent pas les déchets ne veulent pas en attraper les germes, et 37 % craindraient qu’ils soient « sales ».

Alors que près de la moitié des Britanniques interrogés ont admis jeter des ordures, 43% ont déclaré qu’ils craignaient que les déchets ne ruinent les paysages côtiers Crédit : Alamy

Moins d’un tiers (30 %) ramasseraient des déchets s’ils les voyaient sur une plage et seulement 19 % le feraient en dehors de leur propre lieu de travail.

Et 49% affirment avoir laissé leurs déchets sur une plage, les canettes de boissons, les mégots de cigarettes et les paquets de chips étant les objets les plus couramment jetés.

La paresse, l’état d’esprit que c’est le problème de quelqu’un d’autre et le manque de poubelles publiques étaient parmi les principales raisons de jeter les déchets.

Malgré cela, 43% craignent que les déchets ne ruinent les paysages côtiers, le bord de mer (30%), les parcs (23%) et les sentiers pédestres (24%) étant les zones les plus susceptibles de faire un effort pour nettoyer. en haut.

Alors que 32% ont admis qu’ils se sentaient coupables d’avoir jeté des déchets dans le passé.

L’étude a été commandée par la marque de bière blonde de Cornouailles korev, dont le porte-parole a déclaré : « C’est formidable de voir des gens se soucier autant de la plage, mais c’est aussi dommage de voir combien de gens admettent laisser leurs déchets derrière eux.

“Peu importe que vous soyez au bord de la mer ou dans un centre-ville, jeter des déchets peut être nocif pour l’environnement, et il faut faire plus pour encourager le maintien de notre paysage sans déchets.

«Nous sommes tous dans le même bateau, ce n’est pas seulement le travail d’une seule personne de nettoyer nos rues et nos plages – nous devrions nous amuser de manière responsable.

“Garder nos rues propres est un travail en cours, et nous comprenons les réserves concernant le fait de ne pas ramasser les déchets de quelqu’un d’autre.”

L’étude a également révélé que s’ils laissaient tomber des déchets, alors que beaucoup les ramasseraient et les rapporteraient à la maison ou trouveraient une poubelle, 16 % les laisseraient sur le sol.

Et 15 % prétendraient même qu’ils n’avaient pas remarqué qu’il avait été abandonné.

Mais 67% pensent que la personne qui a jeté les ordures devrait être responsable de les ramasser.

Il est également apparu que 52% pensent que les déchets sont pires en été, car les gens ont tendance à se rassembler davantage en grands groupes.

Et après avoir passé plus de temps dans leur région pendant la pandémie, 33 % sont désormais plus soucieux de s’en occuper.

Près d’un tiers (28 %) ont participé à un nettoyage de plage, un quart ont participé à un ramassage de déchets et 14 % aimeraient le faire.

Alors que 13% ont déclaré que ramasser des déchets les faisait se sentir bien pendant quelques heures, selon l’étude menée via OnePoll.

Lizzie Prior, de la Marine Conservation Society, que korev soutient, a déclaré : « Nous effectuons des nettoyages de plage depuis près de 30 ans, recueillant des données sur ce qui pollue nos plages à travers le Royaume-Uni.

«Lors du Great British Beach Clean de l’année dernière, 75% des déchets collectés étaient en plastique ou en polystyrène.

“La pollution n’est pas seulement désagréable à voir lorsque vous profitez de la plage ou de votre parc local, elle pollue notre océan et met les animaux en danger.

“En rejoignant un nettoyage de plage, vous pouvez faire partie d’un changement positif – et en emportant vos déchets avec vous, en ramassant tous les déchets que vous voyez pendant votre sortie et en rejoignant un nettoyage de plage, nous pouvons inverser la tendance à la pollution.”

Suite aux découvertes, korev lance une barre pop-up interactive qui encourage les baigneurs à “payer avec du plastique” ou d’autres déchets qui pourraient autrement être laissés sur nos côtes.