Près de la moitié des Américains continueront de porter un masque même s’ils sont vaccinés, certains s’attendent à un mandat «  indéfiniment  » – Sondage – RT USA News

Un nouveau sondage a révélé que seulement la moitié des Américains pensent que les États-Unis sont en train de gagner la guerre contre Covid-19, et près de la moitié pensent que même les personnes vaccinées contre le virus devraient continuer à porter des masques en public.

Alors que l’optimisme des gens quant à la lutte contre la pandémie semble augmenter, 50% pensent que les États-Unis sont en train de gagner « guerre » contre 28% dans une enquête Rasmussen de janvier – beaucoup sont encore incertains et divisés sur des questions spécifiques comme le port de masque.

Selon les données publiées mardi par Rasmussen, qui a mené à la fois l’enquête de janvier et ce dernier sondage, 26% des personnes interrogées pensent que les États-Unis ne gagnent pas la guerre contre la pandémie et 25% sont incertains d’une manière ou d’une autre.

L’un des sujets les plus controversés pour atteindre les médias sociaux et les ondes médiatiques alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner est de savoir si le port du masque en public doit encore être pratiqué, car les chances de contracter le virus après la vaccination et de le transmettre à quelqu’un d’autre sont extremement bas.





Des experts de la santé comme le Dr Anthony Fauci ont fait valoir que le port de masques devrait toujours faire partie de la vie quotidienne, tandis que des critiques tels que le sénateur Rand Paul (R-Kentucky), qui est lui-même médecin, ont publiquement désapprouvé cette ligne de précaution.

Le sondage de Rasmussen suggère que près de la moitié des Américains (49%) pensent que même les personnes vaccinées devraient continuer à se masquer. En ce qui concerne la durée des mandats de masques, 58% des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de porter des masques en public pendant au moins six mois, tandis que 25% pensent que cela sera nécessaire pendant 18 mois ou plus. Certains (15%), cependant, ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les mandats de masque soient en place pour les années à venir ou « indéfiniment. » Pendant ce temps, certains États et villes ont déjà commencé à revenir en arrière ou ont annoncé des plans pour mettre fin aux restrictions de la pandémie, y compris le port de masques.



L’idée que la moitié des Américains veulent en fait que le port du masque continue a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, principalement de la part des conservateurs de plus en plus critiques à l’égard des réglementations de l’ère Covid.

Le sondage a été effectué auprès de 1 000 adultes américains du 29 avril au 2 mai et a une marge d’erreur de plus ou moins trois pour cent.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont récemment mis à jour leurs directives de santé pour indiquer que les personnes entièrement vaccinées peuvent assister à de petits rassemblements et faire de l’exercice sans porter de couvre-visage. Le message a cependant été mitigé, car le président Joe Biden lui-même a attiré l’attention pour avoir continué à porter un masque à l’extérieur, bien qu’il ait été vacciné.

