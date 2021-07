Près de la moitié des adultes souffrent d’incontinence à un moment de leur vie

Près de la moitié des adultes au Royaume-Uni souffrent d’incontinence à un moment de leur vie, selon une enquête.

Pourtant, beaucoup ne demandent pas l’aide de leur médecin généraliste en raison de l’embarras.

L’incontinence peut affecter les hommes et les femmes Crédit : Alamy

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que les personnes atteintes sont soit trop gênées pour consulter un médecin, ne pensent pas que ce soit un problème majeur ou pensent que cela disparaîtra tout simplement.

De manière inquiétante, 55% des personnes atteintes ont admis qu’elles étaient moins susceptibles de parler à un professionnel de la santé pendant la pandémie de Covid, car elles ne voulaient pas être un fardeau pour le système de santé.

L’âge moyen des personnes confrontées à l’incontinence urinaire pour la première fois s’est révélé être de 39 ans.

Pourtant, 23% ont déclaré souffrir de symptômes avant l’âge de 25 ans.

Une personne sur trois n’a pas demandé l’aide d’un médecin, selon l’enquête Tena.

Près de quatre sur dix (38%) le supportent simplement car elles estiment que c’est un symptôme habituel du vieillissement, tandis qu’un cinquième des femmes le considèrent comme quelque chose de normal après l’accouchement.

En conséquence, seulement 52 pour cent parleraient à leurs amis ou à leur famille de leurs problèmes, tandis que 31 pour cent n’ont jamais parlé à un expert en santé.

Et 17 pour cent pensaient qu’ils pouvaient le traiter eux-mêmes ou qu’il finirait par « disparaître ».

éternuement malheurs

Plus d’un quart (28 %) étaient tout simplement trop gênés pour demander de l’aide.

La recherche a également révélé que plus de la moitié des personnes atteintes ont subi des séquelles embarrassantes à la suite d’un éternuement, tandis que 34% ont eu du mal à faire de l’exercice.

Une personne sur quatre a eu honte après une crise d’incontinence qui l’a frappée alors qu’elle marchait simplement.

Plus d’un tiers ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de profiter pleinement de la vie en raison de l’incontinence urinaire, la personne moyenne souffrant d’incontinence plusieurs fois par semaine.

Trois sur 10 doivent prévoir des arrêts aux toilettes lors de leurs déplacements, tandis que plus d’un sur 10 évite tout ce qui les oblige à rester assis pendant de longues périodes, comme aller au cinéma.

Et un autre dixième s’est malheureusement éloigné des amis, qui ne souffrent pas de la même affliction.

VOIR VOTRE MÉDECIN

En conséquence, plus d’une personne interrogée sur cinq via OnePoll s’inquiète du retour à la normale de la vie maintenant que les restrictions de verrouillage s’assouplissent.

Cependant, la bonne nouvelle est que ceux qui ont demandé un traitement à leur médecin généraliste pour l’incontinence ont déclaré se sentir soulagés (48 %), plus confiants (41 %) et redevenir eux-mêmes (32 %).

Karen Irwin, infirmière spécialisée chez Bladder & Bowel UK, travaillant aux côtés de Tena pour aider à sensibiliser davantage aux problèmes de vessie et d’intestin, a déclaré : ou souffrir en silence.

«Beaucoup peut être fait pour traiter et gérer les symptômes, avec des services spécialisés du NHS pour la vessie, les intestins et le plancher pelvien disponibles pour la gestion et le traitement.

« Nous pouvons également apporter un soutien et des conseils à ceux qui souffrent eux-mêmes d’incontinence ou prendre soin de quelqu’un qui en souffre.

« Nous espérons que la campagne Tena aidera à ouvrir la porte à davantage de discussions entre amis et familles, à sensibiliser au problème, à atténuer l’embarras et à aider à éliminer la stigmatisation associée à la maladie. »

J’exhorte les personnes souffrant d’incontinence à demander de l’aide à leur médecin généraliste ou à Bladder and Bowel UK Dre Emily MacDonagh

Le Dr Emily MacDonagh, qui travaille avec Tena, a déclaré: « Contrairement à la croyance populaire, l’incontinence n’est pas quelque chose qui affecte uniquement les personnes âgées ou les femmes qui ont eu des enfants – bien que cela soit courant, cela peut affecter n’importe qui à n’importe quel stade de la vie .

« Cela peut sembler intimidant [but] J’exhorte les personnes souffrant d’incontinence à demander de l’aide à leur médecin généraliste ou à Bladder and Bowel UK.

« Ce sont des experts et sont là pour fournir un traitement efficace qui peut vous aider à changer votre vie pour le mieux. »

La maman de deux enfants a ajouté: «Bien que l’incontinence soit parfois un sujet« tabou »à aborder, il n’y a vraiment pas de quoi être gêné.

« Nous espérons que la campagne montrera aux personnes atteintes qu’elles ne devraient pas se sentir obligées de simplement supporter la maladie ou de souffrir en silence. »

Les personnes atteintes ont été invitées à obtenir l’aide de leur médecin généraliste et de Bladder and Bowel UK Crédit : Getty – Contributeur