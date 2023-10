Près de la moitié de tous les retards de vols en 2022 étaient imputables aux compagnies aériennes, selon les données du gouvernement

Près de la moitié de tous les retards de vol en 2022 étaient imputables à une compagnie aérienne, selon de nouveaux chiffres de Transports Canada.

Sur près de 199 000 retards survenus l’année dernière, un peu plus de 87 500 – soit 44 pour cent – ​​étaient considérés comme étant sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’étaient pas dus à un problème de sécurité.

Les passagers se souviennent encore de la saison de voyage chaotique causée par les retards et les annulations généralisés de vols au cours de l’été et de décembre 2022. L’Office des transports du Canada (OTC) a publié des centaines d’amendes aux principales compagnies aériennes du Canada en conséquence .

Les règles entrées en vigueur en 2019 – souvent appelées charte des droits des passagers aériens – obligent les compagnies aériennes à indemniser les passagers pour les retards ou les annulations qui sont sous leur contrôle.

Mais alors que les voyages commençaient à revenir aux niveaux d’avant la pandémie l’été dernier, les passagers ont commencé à accuser les compagnies aériennes de contourner ces règles et leur refuser l’indemnisation qui leur est due .

En conséquence, le CTA – qui est chargé de traiter les plaintes entre les compagnies aériennes et les passagers – est aux prises avec un arriéré de plaintes de passagers qui s’élève désormais à 57 000.

Au printemps dernier, le gouvernement a proposé des modifications à la Charte des droits des passagers aériens. Les changements sont actuellement examinés par le CTA et ne devraient pas entrer en vigueur avant 2024.

Le gouvernement cherche à combler une lacune dans les règles actuelles que les compagnies aériennes ont utilisées pour refuser aux clients une compensation pour les perturbations de vol nécessaires à des fins de sécurité.

Les changements proposés obligeraient les compagnies aériennes à indemniser automatiquement les passagers, à moins qu’elles ne puissent prouver que des « circonstances exceptionnelles » ont causé une interruption de vol.

Le Le CTA propose que ces circonstances incluent des problèmes météorologiques, des problèmes opérationnels à l’aéroport et des « défauts de fabrication cachés » sur un avion. Les problèmes techniques qui font partie des « opérations aériennes normales » ne seraient pas considérés comme faisant partie de ces circonstances exceptionnelles.

Les compagnies aériennes affirment que de nouvelles règles pourraient mettre la sécurité en danger

Les compagnies aériennes et d’autres acteurs du secteur affirment que ces changements pourraient mettre en danger la sécurité des passagers.

« Nous voulons que nos pilotes soient entièrement libres de toute considération financière lorsqu’ils prennent une décision liée à la sécurité », a déclaré Alexis von Hoensbroech, PDG de WestJet. a déclaré à la Presse Canadienne en septembre .

« La réglementation ne devrait jamais être punitive pour les décisions en matière de sécurité. »

Le chef des affaires extérieures de WestJet, Andy Gibbons, a déclaré à CBC News que les chiffres de Transports Canada prouvent que les compagnies aériennes n’utilisent pas la sécurité comme une échappatoire pour refuser l’indemnisation des passagers.

« Même si nous donnerons toujours la priorité à la sécurité de toutes les personnes à bord de nos avions, pénaliser la sécurité est une proposition politique qui devrait être rejetée par le gouvernement », a déclaré Gibbons dans un communiqué aux médias. Il a également fait valoir que les compagnies aériennes ont stabilisé leurs opérations depuis la pandémie et ont eu moins de problèmes en 2023.

Les défenseurs des consommateurs remettent en question l’affirmation selon laquelle les règles proposées mettraient en danger la sécurité.

Sylvie De Bellefeuille, avocate au sein du groupe de défense Option consommateurs, a déclaré que les compagnies aériennes ont trop souvent invoqué la sécurité comme excuse pour refuser une indemnisation. Elle a cité des exemples de compagnies aériennes affirmant que le manque de personnel constituait un problème de sécurité – ce que Le CTA a finalement statué ce n’était pas une raison pour laquelle les compagnies aériennes pouvaient refuser une indemnisation.

« Aux yeux des passagers, tout peut apparaître comme une question de sécurité. Le problème est donc que cela a été interprété de manière trop large », a-t-elle déclaré.

De Bellefeuille a déclaré que les changements proposés sont similaires aux règles de l’Union européenne.

« La sécurité ne semble pas être un problème en Europe. Cet argument qu’ils ont avancé n’est donc pas nouveau. Je l’ai déjà entendu et cela n’a pas de sens pour moi », a-t-elle déclaré.

Ian Jack, porte-parole de l’agence de voyages à but non lucratif Association canadienne des automobilistes, a fait écho au point de vue de De Bellefeuille. Il a déclaré que même si la sécurité ne devrait pas être compromise, le Canada dispose d’une réglementation stricte en matière de sécurité aérienne.

« Je pense que les transporteurs essaient peut-être de brouiller un peu les cartes entre l’existence ou non d’une bonne réglementation en matière de sécurité dans ce pays… et l’existence de bonnes règles pour protéger les passagers afin qu’ils n’aient pas à payer de leur poche lorsque les choses tournent mal. , » il a dit. « Il ne faut pas confondre les deux choses. »

Un porte-parole du ministre des Transports Pablo Rodriguez a déclaré que les nouvelles règles de protection des passagers aériens n’affecteraient pas la sécurité du transport aérien. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

L’argument de Jack a été repris par un porte-parole du ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez.

« Nous pouvons avoir à la fois un régime solide en matière de droits des passagers aériens et un transport aérien sûr », a déclaré le porte-parole dans un courriel.

Les chiffres de Transports Canada montrent qu’une part importante des retards de vols – plus de 28 000 – étaient causés par des problèmes de sécurité. Mais ce nombre représente moins d’un tiers des 87 000 retards jugés imputables aux compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes ont fait pression sur le gouvernement pour obliger d’autres acteurs, tels que les aéroports et l’Autorité canadienne de la sûreté du transport aérien, à assumer une plus grande part du coût de l’indemnisation des passagers.

« Lorsque nous manquons de personnel, nous sommes alors tenus responsables », a déclaré von Hoensbroech à l’émission CBC News Network. Pouvoir et politique dans un entretien le mois dernier .

« Si la même chose se produit parce que, par exemple, Navigation Canada… manque de personnel, alors cela est traité comme un cas de force majeure. »

REGARDER | Qui doit payer l’indemnisation des passagers aériens ? Les compagnies aériennes ne devraient pas être les seules responsables de l’indemnisation des passagers, déclare le PDG de WestJet Vidéo en vedetteLe PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech, appelle les parlementaires à reconsidérer les réformes proposées au Règlement fédéral sur la protection des passagers aériens, affirmant que les compagnies aériennes ne devraient pas être les seules responsables de l’indemnisation des passagers.

En 2022, 43 000 autres retards ont été causés par le contrôle du trafic aérien et d’autres problèmes opérationnels.

Nav Canada, la société qui supervise les contrôleurs aériens du Canada, a fait face à une pénurie de main-d’œuvre cela a causé certains retards l’été dernier.

Mais Nav Canada a déclaré que seule une « petite partie » des 43 000 retards survenus en 2022 pourrait être attribuée à des problèmes de contrôle du trafic aérien, car cette catégorie comprend un certain nombre d’autres facteurs, tels que les opérations aéroportuaires.

L’entreprise a également déclaré qu’elle était en train de former des centaines d’employés supplémentaires pour pourvoir les postes vacants.

« Nous avons actuellement plus de 400 employés en formation et plus de 600 personnes entreront dans nos programmes de formation au cours des deux prochaines années », a déclaré un porte-parole de Nav Canada dans un courriel.

« C’est une priorité à l’échelle de l’entreprise de déployer tous les efforts possibles pour soutenir l’augmentation prévue du trafic pendant les saisons de voyage chargées et nous nous engageons à travailler avec nos employés et nos syndicats sur ce front. »

Les voyageurs font la queue à l’aéroport international d’Ottawa alors que les compagnies aériennes annulent ou retardent leurs vols lors d’une tempête majeure à Ottawa le vendredi 23 décembre 2022. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Le porte-parole de Rodriguez a déclaré qu’un projet de loi proposé, le C-52, garantirait « une meilleure responsabilité, transparence et coopération entre les partenaires du secteur de l’aviation ». Ce projet de loi est actuellement devant la Chambre des communes, mais n’a franchi que la première lecture.

De Bellefeuille et Jack se disent tous deux ouverts à l’idée d’une responsabilité plus partagée au sein de l’industrie du transport aérien. Mais ils ont tous deux soutenu qu’il ne fallait pas laisser aux passagers le soin de déterminer qui devrait les indemniser.

« En ce qui concerne les passagers, le contrat qu’ils ont est avec la compagnie aérienne, donc le fardeau ne devrait pas incomber au passager de découvrir qui est responsable », a déclaré M. De Bellefeuille.

« Si quelque chose ne va pas avec un achat que vous effectuez dans un magasin, le fait que cela puisse être la faute de l’entreprise de camionnage, cela pourrait être la faute de l’usine de fabrication – je ne pense pas que cela vous importe. Vous détenez le détaillant responsable », a déclaré Jack.