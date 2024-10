Près de la moitié de SC a perdu son électricité lors de l’ouragan Hélène. Est-il temps d’enterrer davantage de lignes électriques ?

Un sans précédent 1,4 million de foyers et d’entreprises ont perdu l’électricité lorsque l’ouragan Hélène a frappé l’État de Palmetto, déraciner des arbres et des poteaux électriques et infliger des dommages catastrophiques au réseau électrique de Caroline du Sud.

Environ un cinquième de ces clients resté dans le noir une semaine après la tempêtemalgré les efforts de milliers de travailleurs de la ligne qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

À la suite d’Helene, certains se sont demandés si la Caroline du Sud ne ferait pas mieux d’enterrer ses lignes électriques, où elles sont protégées des vents violents et des chutes d’arbres, plutôt que de passer des semaines à reconstruire l’infrastructure électrique aérienne de l’État après des tempêtes majeures.

Des études ont trouvé un effet positif corrélation entre la part des lignes électriques d’un système qui sont enterrées et sa fiabilitémais le coût élevé de l’enfouissement des lignes limite souvent cette pratique.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, le gouverneur Henry McMaster a signalé son ouverture à la possibilité d’enterrer davantage de lignes, la qualifiant d’« excellente idée », même si son coût est considérable.

« Une chose que nous avons apprise, c’est qu’il serait bien d’avoir un grand nombre de lignes électriques enterrées », a déclaré le gouverneur. « Mais c’est cher. »

Alors qu’une grande partie du discours public sur l’enfouissement des lignes électriques s’est concentrée sur le coût extraordinaire, qui varie considérablement en fonction des circonstances, mais est généralement plusieurs fois plus cher que l’installation de lignes électriques en surface, les responsables du secteur des services publics affirment qu’il existe d’autres facteurs qui rendent parfois l’enfouissement des lignes peu pratique. .

« Je pense que certains pensent que si nous enterrions simplement les lignes, nous minimiserions l’impact sur les infrastructures, nous minimiserions l’impact des pannes. Et ce n’est pas tout à fait exact. a déclaré Scott Aaronson, vice-président principal de la sécurité et de la préparation pour le Institut électrique Edisonune association professionnelle du secteur des services publics. « Il existe certains cas d’utilisation et certains risques qui se prêtent vraiment à l’underground. Mais je préviens toujours les gens que la mise en souterrain des lignes n’est pas une panacée.

En plus des dépenses initiales liées à l’enfouissement des conduites, qui sont généralement répercutées sur les clients via des tarifs plus élevés, les responsables des services publics avertissent que les conduites enterrées sont sensibles aux infiltrations d’eau et prennent plus de temps à réparer lorsqu’elles sont endommagées.

« Il n’existe aucun endroit où vous pouvez localiser les lignes électriques où elles seront complètement protégées de toute interaction avec l’environnement », a déclaré Ted Kury, un économiste qui est directeur des études énergétiques au Centre de recherche sur les services publics de l’Université de Floride. « Où que vous les trouviez, ils seront vulnérables à certains types de dommages. »

Pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui dépendent de l’électricité pour alimenter leurs dispositifs médicaux ou réfrigérer des médicaments vitaux, les pannes de courant prolongées sont plus qu’un simple inconvénient temporaire.

Des études montrent la perte de rendement des travailleurs et de la production des entreprises en raison de graves coupures de courant liées aux conditions météorologiques. coûte à l’économie américaine des dizaines de milliards de dollars chaque année.

Avec la hausse des températures devrait augmenter la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes,ces coûts ne feront probablement qu’augmenter.

Le représentant de l’État Justin Bamberg, D-Bamberg, partisan de l’enfouissement ciblé des lignes électriques, a déclaré qu’il pensait qu’il était temps que la Caroline du Sud envisage une approche différente de celle de la réparation, et dans certains cas de la reconstruction, du réseau électrique en surface après des tempêtes majeures. .

« Enterrer des lignes coûte très cher au départ », a-t-il déclaré. « Mais combien économiserez-vous sur des décennies et combien les citoyens de l’État économiseront-ils sur des décennies si nous avons plus de lignes enterrées et non plus aériennes ? »

Pour répondre à cette question, Bamberg propose la création d’un comité d’étude chargé d’évaluer la faisabilité d’enterrer les lignes électriques dans tout l’État.

En 2021, le Bureau du personnel de réglementation de l’État, qui représente les intérêts des Caroliniens du Sud en ce qui concerne les services publics, a publié un rapport examinant la résilience des infrastructures électriques et gazières de Caroline du Sud. Bien que le rapport recommande, entre autres choses, d’enterrer stratégiquement certaines des lignes électriques de l’État, il n’a pas présenté de plan pour le faire ni identifié les zones qui bénéficieraient le plus de l’enfouissement des lignes.

Bamberg, favorable à une analyse plus complète des lignes électriques souterraines, espère constituer un groupe bipartisan de législateurs favorables à l’étude de la question pour travailler avec les dirigeants de la Chambre sur le libellé d’un projet de loi avant la session législative de 2025.

« Si la réponse est que ce n’est pas financièrement faisable, qu’il en soit ainsi », a-t-il déclaré. « Mais au moins, nous ne nous contentons pas de deviner. »

Lorsqu’on lui a demandé si le gouverneur soutiendrait la création d’un comité chargé d’étudier les lignes électriques souterraines, un porte-parole de McMaster a déclaré que toutes les options pour renforcer le réseau électrique de l’État étaient sur la table.

Les circonstances dictent les avantages des lignes souterraines

Enterrer les lignes électriques n’est pas un concept nouveau.

En 2007, environ 18 % des lignes de distribution d’électricité dans tout le pays étaient souterraines, selon une étude de l’Edison Electric Institute qui représente l’information publique la plus à jour disponible sur le sujet.

De nombreuses villes et villages, dont plusieurs en Caroline du Sud, sont devenus souterrains il y a des années.

L’île de Hilton Head, par exemple, dispose d’un système électrique entièrement souterrain.

La Palmetto Electric Cooperative a commencé à remplacer les lignes de distribution aériennes de la ville par des équipements souterrains en 2004. Le projet de 17 ans, qui a coûté près de 35 millions de dollars, a été financé principalement par de petits frais de service – environ 3 ou 4 dollars par foyer – qui ont été ajoutés aux factures mensuelles des clients.

« C’était un projet très avant-gardiste et je pense que nous voyons maintenant les bénéfices escomptés se concrétiser », a écrit la porte-parole de Hilton Head, Heather Woolwine, dans un courriel la semaine dernière.

Peu de municipalités ont adopté l’approche globale de Hilton Head, mais de nombreuses villes enterrent stratégiquement des parties de leurs systèmes de distribution électrique ou exigent que les lignes alimentant les nouveaux développements soient placées sous terre, à la fois pour des raisons de fiabilité et d’esthétique.

Même s’il est généralement financièrement judicieux d’enterrer des lignes sur des sites vierges, où le sol est déjà en train d’être démoli pour de nouvelles constructions, les lignes souterraines ne sont ni rentables ni appropriées dans toutes les situations, a déclaré Aaronson, responsable du groupe professionnel de l’industrie.

Certaines zones, en raison de leurs risques d’inondation, de leur topographie ou de la distance entre les clients, ne se prêtent tout simplement pas aux lignes souterraines, a-t-il expliqué.

Pour cette raison, les compagnies d’électricité ne considèrent pas les lignes souterraines comme leur solution « par défaut », mais plutôt comme l’un des multiples outils de leur boîte à outils de résilience, a expliqué Jeff Brooks, porte-parole de Duke Energy.

Même s’il a déclaré que l’entreprise pourrait envisager l’enfouissement lorsqu’elle identifie une partie de la ligne aérienne qui connaît de fréquents problèmes de fiabilité non liés aux tempêtes, Duke privilégie dans de nombreux cas d’autres méthodes de renforcement et de résilience du réseau, telles que la gestion de la végétation, le remplacement des poteaux et l’utilisation de de technologie intelligente.

« Notre objectif est de fournir un service fiable, mais également de maintenir les tarifs aussi bas que possible pour les clients », a déclaré Brooks. « Il est prudent pour nous de prendre des décisions judicieuses afin de fournir le meilleur service dans une zone donnée. Placer une ligne sous terre n’est souvent pas la solution la plus efficace.

Plutôt que de s’appuyer sur une approche universelle en matière de résilience, les compagnies d’électricité utilisent de plus en plus les données pour éclairer leurs décisions sur les méthodes de renforcement du réseau les plus pertinentes dans un scénario donné.

Au fil du temps, à mesure que les risques météorologiques extrêmes s’intensifient et que de nouvelles technologies émergent, les services publics continueront de réévaluer et de repenser leurs solutions pour répondre aux besoins changeants des communautés qu’ils desservent, a déclaré Aaronson.

« Ce n’est pas quelque chose de statique », a-t-il expliqué. « En tant que société, nous réévaluons constamment les coûts des infrastructures, les risques qui en découlent et le coût de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. »

À cet égard, un comité d’étude du type proposé par Bamberg, le législateur de l’État, pourrait s’avérer utile s’il fournit des données qui aident les parties prenantes à prendre des décisions plus éclairées sur la meilleure manière de renforcer le réseau électrique de Caroline du Sud pour l’avenir, a-t-il déclaré.

« Tout ce qui soutient un partenariat entre les décideurs politiques, les régulateurs et les compagnies d’électricité est utile pour décider quel est l’ensemble d’investissements le plus prudent pour les clients et les communautés », a déclaré Aaronson.

Kury, chercheur en énergie à l’Université de Floride, a déclaré que les plus grands progrès qu’il a observés en matière de résilience au cours de la dernière décennie sont liés à ce type de communication et de collaboration.

Plutôt que de réserver les discussions sur la résilience du réseau électrique aux conséquences immédiates des tempêtes majeures, les parties prenantes sont aujourd’hui plus susceptibles de poursuivre ces discussions en dehors de la saison des ouragans et d’accueillir favorablement la participation de divers groupes, a-t-il déclaré.

« Pour moi, c’est un réel progrès », a déclaré Kury. « Parce que vous ne parviendrez pas à déterminer quelle est la meilleure solution pour vous à moins d’en parler à tout le monde. »