Près de la moitié de l’industrie du charbon est toujours en phase d’expansion

Selon le groupe de campagne allemand Urgewald, près de la moitié de l’industrie du charbon a l’intention de développer de nouveaux projets pour exploiter le combustible fossile le plus sale au monde, de nombreuses entreprises refusant de retirer des actifs alors même que les phénomènes météorologiques extrêmes s’aggravent et deviennent plus fréquents à travers le monde.

Une mise à jour annuelle d’Urgewald et de 40 ONG partenaires publiée jeudi a révélé que 490 des 1 064 entreprises figurant sur sa liste mondiale de sortie du charbon recherchaient de nouvelles centrales électriques au charbon, des mines de charbon ou de nouvelles infrastructures de transport du charbon.

Cela signifie que 46 % des entreprises interrogées se sont engagées à se développer malgré le sommet des Nations Unies sur le climat de l’année dernière à Glasgow qui s’est terminé par un accord mondial pour « accélérer les efforts vers la réduction progressive du charbon sans relâche ».

La recherche, qui représente la base de données publique la plus complète au monde sur l’industrie du charbon, a déclaré que moins de 3% des personnes interrogées avaient annoncé des dates de sortie du charbon en temps opportun.

“Poursuivre de nouveaux projets de charbon au milieu d’une urgence climatique est un comportement imprudent et irresponsable”, a déclaré Heffa Schuecking, directrice d’Urgewald. “Les investisseurs, les banques et les assureurs devraient bannir immédiatement ces développeurs de charbon de leurs portefeuilles.”

Le charbon est le combustible fossile le plus intensif en carbone en termes d’émissions et donc la cible de remplacement la plus critique dans la transition vers des sources d’énergie renouvelables.

Certes, la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz est le principal moteur de la crise climatique.

Au cours des derniers mois seulement, des inondations historiques ont submergé un tiers du Pakistan, L’Europe a connu son été le plus chaud depuis 500 ans et la Chine a enregistré canicule la plus violente de l’histoire climatique.

Dans le même temps, certains gouvernements européens se sont tournés à contrecœur vers le charbon pour aider à prévenir une pénurie d’approvisionnement hivernale au milieu d’une chute spectaculaire des flux de gaz russe. Moscou a étranglé l’approvisionnement en gaz au milieu d’une impasse énergétique amère provoquée par la guerre du Kremlin en Ukraine.