Près de la moitié des adultes pensent que le racisme systémique est courant au Royaume-Uni, malgré un rapport récent de la commission raciale du gouvernement affirmant le contraire, selon de nouvelles recherches.

Quelque 43% des Britanniques pensent que la discrimination structurelle continue de nuire à la société, selon l’enquête, tandis que seulement un quart (27%) des personnes interrogées pensent que le racisme systémique est «rare».

Environ un tiers (37%) des plus de 2 000 adultes interrogés par Opinium au nom de l’initiative volontaire Reboot ont déclaré qu’ils étaient d’accord avec les conclusions de la commission selon lesquelles il n’y a «aucune preuve de racisme systémique ou institutionnel» dans la Grande-Bretagne moderne.

Suki Sandhu, fondatrice d’INvolve, une organisation qui défend la diversité dans les affaires, a déclaré: «Plutôt qu’un appel à l’action, le rapport a agi comme un stop à l’action, à un moment où les mouvements de justice sociale tels que Black Lives Matter montrent que l’inégalité et le racisme sont toujours ancrés dans la société. Nous ne pouvons donc pas devenir complaisants en prétendant qu’un changement n’est pas nécessaire. »

Certaines des personnes interrogées ont également exprimé des inquiétudes quant au fait que le rapport largement contesté pourrait même retarder les efforts visant à atteindre une plus grande égalité.

Une personne sur cinq (20%) pense que le rapport de la commission aura un impact négatif sur l’évolution des problèmes raciaux au Royaume-Uni, tandis que 18% pensent que le rapport aura un impact positif sur la société.

Mardi, le ministre de l’Égalité Kemi Badenoch a défendu l’enquête de 258 pages et a affirmé que les experts, militants et politiciens qui avaient émis des critiques avaient fait de «fausses affirmations» sur le rapport.

Un nombre significativement élevé de citoyens britanniques conviennent également que les lieux de travail ont un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation au racisme.

En ce qui concerne les mesures que les employeurs peuvent introduire ou soutenir pour sensibiliser au racisme, la moitié des répondants (50%) recommanderaient de promouvoir activement une politique de tolérance zéro en matière de discrimination comme mesure la plus critique que les employeurs peuvent introduire, suivie de politiques claires pour dénonciation de la discrimination sur le lieu de travail (44 pour cent).

Une réponse sur cinq (21%) encouragerait davantage de conversations sur le racisme.

Robert Walker, de State Street Global Advisers et ambassadeur de Reboot, a déclaré: «Une des conclusions importantes de l’enquête est le rôle crucial des employeurs pour élever la conversation et la sensibilisation à la race sur le lieu de travail et dans la société en général. Tous les individus, quelle que soit leur origine, doivent travailler ensemble pour promouvoir la tolérance zéro en matière de discrimination. Des politiques et une formation claires sont essentielles pour y parvenir. »

Reboot est une organisation à but non lucratif composée d’alliés des minorités ethniques, qui s’efforce de maintenir le dialogue sur la race sur le lieu de travail et dans la société.