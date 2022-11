Près de Kherson, le personnel de l’orphelinat a caché des enfants ukrainiens aux occupants russes

Maintenant, les enseignants craignaient que les Russes ne trouvent ces enfants et ne les emmènent aussi. Ainsi, un petit groupe de membres du personnel a élaboré un plan secret pour faire sortir les enfants en douce et les cacher dans leurs propres maisons.

Le lieu où les enfants sont finalement emmenés – et les circonstances de leurs déplacements – sont souvent difficiles à confirmer. Mais beaucoup d’enfants semblent être comme Katia et ses pairs – des orphelins ou des enfants ayant des troubles d’apprentissage, qui étaient déjà pris en charge par l’État. Ce sont les Ukrainiens les plus jeunes et les plus vulnérables et la guerre a été pour eux particulièrement périlleuse.