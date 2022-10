Près de huit millions de Britanniques ont du mal à payer leurs factures, selon une enquête de la FCA

Près de huit millions de Britanniques ont du mal à payer leurs factures alors que le pays est sous le choc des taux d’inflation historiques qui ont atteint un sommet en 40 ans, selon le chien de garde de la ville.

Selon une enquête de la Financial Conduct Authority (FCA), environ 7,8 millions de personnes trouvent que payer leurs factures est un « lourd fardeau », soit une augmentation de 2,5 millions de personnes depuis 2020.

Les consommateurs sont aux prises avec des prix élevés de l’énergie, des aliments et du carburant qui n’ont cessé d’augmenter au cours des six derniers mois, en partie à cause de la guerre en Ukraine.