Près de huit femmes sur 10 ne vérifient pas régulièrement les signes de cancer du sein, selon une étude

PRÈS de huit femmes sur 10 ne se contrôlent pas régulièrement pour détecter des signes de cancer du sein.

Une étude portant sur 2 000 femmes a révélé combien d’entre elles ne prennent pas le temps de s’auto-vérifier les symptômes du cancer du sein une fois par mois, et qu’une troisième ne vérifie pas du tout.

Près de huit femmes sur 10 ne se vérifient pas régulièrement pour détecter des signes de cancer du sein Crédit : Getty

Le simple oubli est apparu comme une raison principale pour 35 %, tandis que d’autres l’ont attribué au manque de confiance (17 %) et à la peur de ce qu’ils pourraient trouver (13 %).

Il a également révélé que 22 % des femmes âgées de 50 ans et plus sont trop occupées pour faire passer leur santé mammaire en premier.

La recherche a été commandée par le Royaume-Uni et l’Irlande d’Estée Lauder Companies pour marquer le 30e anniversaire de la campagne contre le cancer du sein d’Estée Lauder Companies.

Le Dr Zoe Williams, médecin généraliste et diffuseur, et ambassadrice du Royaume-Uni et de l’Irlande pour la campagne, a déclaré: «Je veux que les femmes se sentent habilitées à parler de la santé du sein – cela devrait faire partie de votre routine de soins personnels et il ne devrait y avoir aucune honte car les seins sont tout simplement une partie de notre corps.

“Cependant, je comprends qu’il existe des obstacles à l’auto-contrôle dans de nombreuses communautés et que nous devons parler directement à ces groupes afin que tout le monde se sente en confiance pour s’auto-contrôler régulièrement.

« La recherche a montré que parmi les femmes qui vérifient leurs seins, près d’un tiers (30 %) ignorent les signes et les symptômes à surveiller.

« Ce ne sont pas seulement des grumeaux, il y a d’autres signes, comme une irritation ou des capitons de la peau sur le sein ou une peau squameuse dans la région du mamelon.

“Si vous remarquez des changements inhabituels, il est important de contacter votre médecin dès que possible.”

L’étude a également révélé que les taux d’autocontrôle sont les plus bas chez les femmes sud-asiatiques, les femmes de moins de 40 ans et les femmes noires.

Pour mieux comprendre les obstacles auxquels ces femmes sont confrontées, une série de groupes de discussion ont été organisés. Les informations et les recherches correspondantes suggèrent que les femmes sud-asiatiques ne se contrôlent pas régulièrement, de peur que leur communauté ou leur famille ne les juge si elles le découvraient.

Les groupes de discussion et les recherches indiquent également que les femmes noires ne s’autocontrôlent pas en raison d’un manque d’éducation de la part de leurs parentes plus âgées, ainsi que du fait qu’elles ne se sentent pas à l’aise de toucher leurs seins.

Il semblerait qu’il existe également de nombreuses idées fausses sur les personnes à risque de cancer du sein.

Les groupes de discussion et la recherche impliquent également que les femmes de moins de 40 ans ne s’auto-contrôlent pas régulièrement parce qu’elles ne pensent pas que le cancer du sein les affecte en ce moment – et ont l’impression que vous ne pouvez avoir un cancer du sein que dans la cinquantaine.

Ou ils supposent qu’ils sont trop “plats” pour être affectés.

L’étude a également révélé que 12% des femmes sud-asiatiques et noires qui ne se sont jamais vérifiées pour des signes de cancer du sein ne l’ont pas fait parce qu’elles estiment qu’il existe une stigmatisation au sein de leur communauté autour de la reconnaissance ou de la discussion du sujet.

Alors que 10% de ces mêmes répondants sont trop gênés pour s’auto-contrôler.

Leanne Pero, fondatrice de Black Women Rising et ambassadrice britannique et irlandaise de la campagne contre le cancer du sein de The Estée Lauder Companies, a déclaré : « Il y a beaucoup de peur parmi les femmes noires autour du cancer du sein et nous croyons à tort que cela ne nous affecte pas.

“Les données montrent clairement que nous ne nous sentons pas représentés dans les campagnes de sensibilisation et que cela doit changer.

“Je veux encourager toutes les femmes, quels que soient leur âge et leur origine ethnique, à donner la priorité à leur santé mammaire et à agir si elles soupçonnent que quelque chose ne va pas.

“Je suis la preuve vivante que vous pouvez survivre au cancer du sein si vous agissez tôt.”

L’étude a également révélé que la représentation est un facteur clé expliquant pourquoi les femmes pensent que le cancer du sein ne les affectera pas, 27 % d’entre elles déclarant ne jamais voir quelqu’un qui leur ressemble dans les campagnes de sensibilisation.

De plus, 26 pour cent aimeraient voir un accent mis toute l’année sur l’importance du cancer du sein, et 22 pour cent aimeraient qu’on leur rappelle de vérifier tout au long de l’année.

La recherche, menée via OnePoll, a également révélé que 27% des femmes pensent que les hommes devraient être informés et connaître les différents signes du cancer du sein afin qu’ils puissent aider à le détecter.

Et 30 % ont déclaré que l’enseignement aux jeunes adultes de l’importance de l’autocontrôle devrait être obligatoire dans les écoles et les universités.

Sue Fox, présidente de l’ELC Royaume-Uni et Irlande, a déclaré : « Nos recherches montrent qu’il existe encore des communautés qui se sentent sous-représentées et ne sont pas engagées dans des campagnes contre le cancer du sein. Il est donc plus important que jamais d’accroître la visibilité de ces communautés sous-représentées. groupes représentés.

“Nos quatre nouveaux ambassadeurs du Royaume-Uni et d’Irlande s’adresseront directement à ces groupes et donneront à tous les membres de leurs communautés les moyens de s’auto-contrôler régulièrement.”

La campagne contre le cancer du sein d’ELC au Royaume-Uni et en Irlande s’est associée à Breast Cancer Now pour créer une brochure d’auto-contrôle qui illustre les signes et les symptômes à surveiller lors de l’examen de vos seins, qui est disponible en téléchargement sur https://www.elcompanies.co .uk/bcc.